Доктор Мясников назвал препараты, вызывающие рак груди: их принимает или принимала почти каждая пятая женщина

Их выписывают в каждой женской консультации, они считаются надежными и современными.



Речь идет о лекарствах, которые есть в аптечке у миллионов. Но новое масштабное исследование, на которое обратил внимание доктор Мясников, пролило свет на их скрытую и очень тревожную сторону.

Так что это за препараты?

Это — гормональные противозачаточные средства. Те самые комбинированные оральные контрацептивы (КОК), которые, по разным оценкам, принимает или когда-либо принимала в своей жизни чуть ли не каждая пятая женщина репродуктивного возраста. Именно они оказались в центре внимания ученых, изучавших риск развития рака молочной железы.

Что говорят цифры: паниковать или нет?

Связь между приемом КОК и раком груди действительно есть. Но, как подчеркивает доктор Мясников, ссылаясь на исследование с участием 2 миллионов женщин, все дело в масштабе этого риска.

Исследователи выяснили, что использование гормональных контрацептивов связано с очень небольшим "избыточным" риском.

Что это значит на практике? Примерно 13 дополнительных случаев рака на 100 000 женщин в год.

Риск немного увеличивается, если женщина принимает препараты длительное время.

Вывод: да, риск существует, но он минимален. Это не повод для паники, но повод для информированного выбора.

Другая сторона медали: от чего они могут защитить?

А теперь — самая важная часть, о которой часто забывают. Те же самые препараты, которые могут незначительно повышать риск рака груди, одновременно существенно снижают риски развития других, не менее опасных видов рака:

Рака яичников;

Рака эндометрия (тела матки);

Колоректального рака (рака толстой кишки).

Получается, это не игра в одни ворота, а сложный баланс рисков и пользы, который нужно оценивать индивидуально.

Кому стоит быть особенно осторожными?

Отдельно стоит сказать о женщинах, которые и так находятся в группе высокого риска рака молочной железы (например, из-за плохой наследственности). Для них, как отмечает доктор Мясников, подход должен быть более взвешенным.

В этом случае стоит обсудить с врачом альтернативные варианты контрацепции, которые в ходе исследования не показали связи с повышением риска. К ним относятся, например, вагинальное кольцо или препараты на основе дроспиренона.

Итог: не отменять, а обсуждать

Риск рака груди от приема КОК реален, но он крайне мал и для большинства женщин с лихвой перекрывается пользой — как в плане контрацепции, так и в плане защиты от других онкологических заболеваний, уверен Мясников.

Главное правило остается неизменным: любые препараты, особенно гормональные, должны подбираться и отменяться только совместно с вашим лечащим врачом. Только он, зная всю картину вашего здоровья, сможет помочь принять правильное решение.