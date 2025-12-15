Доктор Мясников назвал препараты, вызывающие рак груди: их принимает или принимала почти каждая пятая женщина

Бородина приняла в семью ребенка Тесты Раскрыта причина краха Булановой Игры Сонник

Понедельник 15 декабря

19:46Доктор Мясников назвал препараты, вызывающие рак груди: их принимает или принимала почти каждая пятая женщина 18:29"Благодарю за понимание": Долина прервала молчание странным обращением к народу 18:09Полина Диброва публично унизила жену своего любовника 17:19Четыре концерта за ночь и 24 миллиона в карман: стала известная самая востребованная в Новый год звезда 16:36Выбросьте это из холодильника: 6 "полезных" завтраков, в которых нашли яды и сахарные бомбы 15:34Вскрылась одна деталь, которая полностью переворачивает дело о квартире Долиной 14:14Сервис "Моспитомец" стал лучшим социальным проектом Рунета 14:00"Активные граждане" выберут самые интересные мероприятия проекта "Зима в Москве" 12:24Отмечающая годовщину свадьбы Ивлеева появилась в неожиданном месте 11:07Что женщины скрывают от мужчин – тайное стало явным из-за откровений на форуме 10:25В одном из эпизодов громкого дела Долиной поставлена точка – певица получит 15 миллионов 08:56Ушла из жизни звезда фильма "Волк с Уолл-стрит" – еще одна невосполнимая утрата для мира кино 08:42Бородину заметили с еще одним ребенком в центре Москвы – приняла в семью 06:47Диетолог раскрыл главное правило о вредной пище – это знание поможет избежать проблем 03:14Невролог предостерегла россиян от одного действия с суставами 00:31Знаменитые стилисты назвали визуально старящие аксессуары – избегайте их в 2026 году 16:29Какие знаки зодиака чаще всего покупают жилье – новое исследование 14:36Россиянка рассказала об особенностях брака с турком: Наша любовь – это борьба 12:43Российские путешественники раскрыли лайфхаки для экономии на путешествиях 10:22Потерпевшая крах в бизнесе Буланова раскрыла свою главную ошибку 06:37Новогодний бюджет россиян вырос к наступающему 2026 году – исследование 03:06Журналистка заявила о проблемах принца Гарри с деньгами из-за его частых съемках на телешоу 00:26Эта ошибка российских туристов в Таиланде приводит к серьезным проблемам – не повторяйте ее 16:32Принц Уильям решил разрушить праздничную традицию королевской семьи 14:15Кардиолог посоветовал лучший ужин для профилактики болезней сердца 12:08Психолог исчерпывающе объяснила влечение многих женщин к женатым мужчинам 10:11Сябитова начала зарабатывать на индивидуальных консультациях – раскрыта цена услуг свахи 06:57Кислый, соленый или с горечью? Стоматолог рассказала, о чем кричит ваш неприятный запах изо рта по утрам 03:14Кофе не просто можно, а нужно: доктор Мясников назвал неожиданный способ снизить риск аритмии 00:26Главная ошибка всех женщин 13 декабря: одно простое действие может лишить счастья 18:27Бородина бросилась спасать затравленную дочь: Стыдно никогда не должно быть 16:57Эксперты предупредили россиян о распространенных перед Новым годом схемах обмана 15:55Малахов вскрыл интересную деталь в прогремевшем на всю страну скандале с квартирой Долиной 14:46Пресечена еще одна попытка атаки беспилотника на Москву 13:31Стал известен продукт, способный остановить старение: но увлекаться им нельзя 12:45"По заборам видно, кто живет": режиссер Газаров раскрыл тайный смысл своего нового спектакля 11:44Куда сходить в Москве: афиша главных событий декабря 10:49В "Лужниках" открылся один из самых больших катков в Москве – Сергей Собянин 10:44Мэр Москвы сообщил о ликвидации еще двух БПЛА на подлете к столице 10:28Cкинулись на отпуск в Дубае: раскрыта тайная "банда" Прилучного, которая оплачивает ему роскошную жизнь 10:22Охрана Долиной накинулась на журналистов после неудобного вопроса 09:02"Ее заставили это сделать!": критик Соседов раскрыл, как на самом деле Пугачева отважилась на важное решение в своей жизни 08:25"Эффект Долиной" дал сбой: покупатели пошли на крайние меры, которых никто не ждал 06:18Не сердите Огненную Лошадь: в чем категорически нельзя встречать Новый год 2026 03:31Назван продукт, который лучше всего помогает при простуде: это не лимон, и даже не малина 00:28Не берите в руки веник: главный запрет 12 декабря, из-за которого можно остаться без денег 21:15Живущая в эмиграции Пугачева всполошила общественность громким известием 19:44Диетолог раскрыла самую вредную комбинацию блюд за новогодним столом 19:00Москвичей предупредили об аномальном похолодании в ближайшие дни 17:55Раскрыта неожиданная подробность о риелторе Ларисы Долиной
Доктор Мясников назвал препараты, вызывающие рак груди: их принимает или принимала почти каждая пятая женщина

Доктор Мясников назвал препараты, вызывающие рак груди: их принимает или принимала почти каждая пятая женщина
75

Их выписывают в каждой женской консультации, они считаются надежными и современными.

Речь идет о лекарствах, которые есть в аптечке у миллионов. Но новое масштабное исследование, на которое обратил внимание доктор Мясников, пролило свет на их скрытую и очень тревожную сторону.

Так что это за препараты?

Это — гормональные противозачаточные средства. Те самые комбинированные оральные контрацептивы (КОК), которые, по разным оценкам, принимает или когда-либо принимала в своей жизни чуть ли не каждая пятая женщина репродуктивного возраста. Именно они оказались в центре внимания ученых, изучавших риск развития рака молочной железы.

Что говорят цифры: паниковать или нет?

Связь между приемом КОК и раком груди действительно есть. Но, как подчеркивает доктор Мясников, ссылаясь на исследование с участием 2 миллионов женщин, все дело в масштабе этого риска.

  • Исследователи выяснили, что использование гормональных контрацептивов связано с очень небольшим "избыточным" риском.
  • Что это значит на практике? Примерно 13 дополнительных случаев рака на 100 000 женщин в год.
  • Риск немного увеличивается, если женщина принимает препараты длительное время.

Вывод: да, риск существует, но он минимален. Это не повод для паники, но повод для информированного выбора.

Другая сторона медали: от чего они могут защитить?

А теперь — самая важная часть, о которой часто забывают. Те же самые препараты, которые могут незначительно повышать риск рака груди, одновременно существенно снижают риски развития других, не менее опасных видов рака:

  • Рака яичников;
  • Рака эндометрия (тела матки);
  • Колоректального рака (рака толстой кишки).

Получается, это не игра в одни ворота, а сложный баланс рисков и пользы, который нужно оценивать индивидуально.

Кому стоит быть особенно осторожными?

Отдельно стоит сказать о женщинах, которые и так находятся в группе высокого риска рака молочной железы (например, из-за плохой наследственности). Для них, как отмечает доктор Мясников, подход должен быть более взвешенным.

В этом случае стоит обсудить с врачом альтернативные варианты контрацепции, которые в ходе исследования не показали связи с повышением риска. К ним относятся, например, вагинальное кольцо или препараты на основе дроспиренона.

Итог: не отменять, а обсуждать

Риск рака груди от приема КОК реален, но он крайне мал и для большинства женщин с лихвой перекрывается пользой — как в плане контрацепции, так и в плане защиты от других онкологических заболеваний, уверен Мясников.

Главное правило остается неизменным: любые препараты, особенно гормональные, должны подбираться и отменяться только совместно с вашим лечащим врачом. Только он, зная всю картину вашего здоровья, сможет помочь принять правильное решение.

15 декабря 2025, 19:46
Фото: freepik.com
Telegram / @drmyasnikov✓ Надежный источник

