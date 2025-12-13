Кардиолог посоветовал лучший ужин для профилактики болезней сердца

Кардиолог Кунал Лал поделился рекомендациями по правильному питанию для поддержания здоровья сердца.

Он акцентировал внимание на том, что выбор продуктов питания может существенно повлиять на общее состояние сердечно-сосудистой системы. Врач подчеркнул, что одной из главных целей является соблюдение диеты с низким содержанием натрия, трансжиров и насыщенных жиров, что помогает предотвратить высокие уровни холестерина и артериальное давление.

Одно из лучших блюд, которое Лал порекомендовал для ужина, — это запеченный лосось с нутом и овощами. Этот рецепт не только вкусный, но и невероятно полезный. Лосось, как известно, богат омега-3 жирными кислотами, которые способствуют снижению воспалительных процессов в организме и улучшают функцию сердца. Омега-3 также помогают регулировать уровень триглицеридов в крови и уменьшают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Нут, который следует добавить к рыбе, является отличным источником растительного белка и клетчатки. Он способствует нормализации пищеварения и помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови. Клетчатка также играет важную роль в снижении уровня холестерина, что делает этот бобовый продукт незаменимым в рационе тех, кто заботится о здоровье сердца.

Что касается овощей, то они обеспечивают организм необходимыми микроэлементами и витаминами. Лал рекомендовал использовать свежие овощи, такие как шпинат, брокколи или перец, которые содержат антиоксиданты и противовоспалительные вещества. Эти компоненты помогают укрепить иммунитет и защищают сердечно-сосудистую систему от различных заболеваний.

Кроме того, кардиолог отметил важность замены соли на более полезные приправы. Вместо обычной соли он предложил использовать копченую паприку, свежие травы или чесночный порошок. Эти альтернативы не только добавят яркий вкус блюду, но и помогут избежать избыточного потребления натрия, что особенно важно для людей с высоким кровяным давлением.

Важно помнить, что питание — это лишь одна из составляющих здоровья сердца. Регулярные физические нагрузки, отказ от курения и контроль уровня стресса также играют ключевую роль в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Однако правильный выбор продуктов может стать важным шагом на пути к здоровью.

Ранее эксперт по питанию Елена Таранова также поднимала вопросы о качестве продуктов, предостерегая от употребления хлебцев с большим количеством добавок. Это подчеркивает необходимость внимательного подхода к выбору продуктов и их составу.