Кардиолог посоветовал лучший ужин для профилактики болезней сердца

Суббота 13 декабря

14:15Кардиолог посоветовал лучший ужин для профилактики болезней сердца 12:08Психолог исчерпывающе объяснила влечение многих женщин к женатым мужчинам 10:11Сябитова начала зарабатывать на индивидуальных консультациях – раскрыта цена услуг свахи 06:57Кислый, соленый или с горечью? Стоматолог рассказала, о чем кричит ваш неприятный запах изо рта по утрам 03:14Кофе не просто можно, а нужно: доктор Мясников назвал неожиданный способ снизить риск аритмии 00:26Главная ошибка всех женщин 13 декабря: одно простое действие может лишить счастья 18:27Бородина бросилась спасать затравленную дочь: Стыдно никогда не должно быть 16:57Эксперты предупредили россиян о распространенных перед Новым годом схемах обмана 15:55Малахов вскрыл интересную деталь в прогремевшем на всю страну скандале с квартирой Долиной 14:46Пресечена еще одна попытка атаки беспилотника на Москву 13:31Стал известен продукт, способный остановить старение: но увлекаться им нельзя 12:45"По заборам видно, кто живет": режиссер Газаров раскрыл тайный смысл своего нового спектакля 11:44Куда сходить в Москве: афиша главных событий декабря 10:49В "Лужниках" открылся один из самых больших катков в Москве – Сергей Собянин 10:44Мэр Москвы сообщил о ликвидации еще двух БПЛА на подлете к столице 10:28Cкинулись на отпуск в Дубае: раскрыта тайная "банда" Прилучного, которая оплачивает ему роскошную жизнь 10:22Охрана Долиной накинулась на журналистов после неудобного вопроса 09:02"Ее заставили это сделать!": критик Соседов раскрыл, как на самом деле Пугачева отважилась на важное решение в своей жизни 08:25"Эффект Долиной" дал сбой: покупатели пошли на крайние меры, которых никто не ждал 06:18Не сердите Огненную Лошадь: в чем категорически нельзя встречать Новый год 2026 03:31Назван продукт, который лучше всего помогает при простуде: это не лимон, и даже не малина 00:28Не берите в руки веник: главный запрет 12 декабря, из-за которого можно остаться без денег 21:15Живущая в эмиграции Пугачева всполошила общественность громким известием 19:44Диетолог раскрыла самую вредную комбинацию блюд за новогодним столом 19:00Москвичей предупредили об аномальном похолодании в ближайшие дни 17:55Раскрыта неожиданная подробность о риелторе Ларисы Долиной 16:52Шаляпин открыто рассказал о конфликте с Киркоровым: Не хочу общаться никогда 15:24Герои, которые спасут Новый год: кто из любимых мультперсонажей встретится вам в мегашоу "История игрушек"? 14:30"Посмотри, какая ты жирная": знаменитая фигуристка раскрыла, как тренеры годами унижали ее 13:17Силами ПВО нейтрализован еще один вражеский БПЛА – Собянин 12:19Лариса Долина официально прощена: "отмены" не будет 11:10"Бюстгальтер стираю редко": женщины раскрыли секреты, о которых мужчины даже не догадываются 10:37Дело не в калориях: вот почему на самом деле вы переедаете и чувствуете усталость после обеда 09:26Сбежала под прикрытием охраны: Долина вышла в свет, чтобы совершить поступок, который окончательно отвернул от нее публику 08:46Стало известно самое полезное новогоднее блюдо: это не овощной салат и даже не красная икра 06:19Названо главное преступление Пугачевой, из-за которого ее хотят лишить всего 03:57Оголившаяся публично жена Цекало ошеломила разочаровавшихся поклонников 00:37Останетесь у разбитого корыта: два главных запрета 11 декабря, которые нельзя нарушать 20:28Заподозренная в воровстве Меган Маркл пришла в ярость: Действительно вышла из себя 19:46Гулявшая с детьми Тодоренко заявила об инциденте: Почти сбили меня с коляской 19:23Эти подарки могут рассердить Красную Огненную Лошадь в 2026 году – не дарите это ни в коем случае 19:12Синоптик пообещала москвичам оттепель в декабре 18:38Кардинально изменившаяся Ивлеева вспомнила о жизни до скандальной вечеринки: Было фантастически 17:15Что делать при падении на льду – юрист дал рекомендации россиянам 15:36Что грозит Ларисе Долиной из-за неуплаты налога за "тайный" особняк — ответил адвокат 14:42Собянин сообщил об устранении еще одного беспилотника на подлете к Москве 12:53Роботы в санях и шкатулки по цене автомобиля: как бизнес-леди спасает 230-летний русский промысел 12:01"Замена Самойловой?": Джиган перестал скрывать связь с разведенной Алсу 11:18"Люблю": Седокова слила в Сеть интимную переписку с тем, кто ответил ей взаимностью 10:29Стал известен овощ-"убийца" медленного метаболизма: он есть в каждом магазине
Кардиолог посоветовал лучший ужин для профилактики болезней сердца

Кардиолог посоветовал лучший ужин для профилактики болезней сердца
75

Кардиолог Кунал Лал поделился рекомендациями по правильному питанию для поддержания здоровья сердца.

Он акцентировал внимание на том, что выбор продуктов питания может существенно повлиять на общее состояние сердечно-сосудистой системы. Врач подчеркнул, что одной из главных целей является соблюдение диеты с низким содержанием натрия, трансжиров и насыщенных жиров, что помогает предотвратить высокие уровни холестерина и артериальное давление.

Одно из лучших блюд, которое Лал порекомендовал для ужина, — это запеченный лосось с нутом и овощами. Этот рецепт не только вкусный, но и невероятно полезный. Лосось, как известно, богат омега-3 жирными кислотами, которые способствуют снижению воспалительных процессов в организме и улучшают функцию сердца. Омега-3 также помогают регулировать уровень триглицеридов в крови и уменьшают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Нут, который следует добавить к рыбе, является отличным источником растительного белка и клетчатки. Он способствует нормализации пищеварения и помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови. Клетчатка также играет важную роль в снижении уровня холестерина, что делает этот бобовый продукт незаменимым в рационе тех, кто заботится о здоровье сердца.

Что касается овощей, то они обеспечивают организм необходимыми микроэлементами и витаминами. Лал рекомендовал использовать свежие овощи, такие как шпинат, брокколи или перец, которые содержат антиоксиданты и противовоспалительные вещества. Эти компоненты помогают укрепить иммунитет и защищают сердечно-сосудистую систему от различных заболеваний.

Кроме того, кардиолог отметил важность замены соли на более полезные приправы. Вместо обычной соли он предложил использовать копченую паприку, свежие травы или чесночный порошок. Эти альтернативы не только добавят яркий вкус блюду, но и помогут избежать избыточного потребления натрия, что особенно важно для людей с высоким кровяным давлением.

Важно помнить, что питание — это лишь одна из составляющих здоровья сердца. Регулярные физические нагрузки, отказ от курения и контроль уровня стресса также играют ключевую роль в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Однако правильный выбор продуктов может стать важным шагом на пути к здоровью.

Ранее эксперт по питанию Елена Таранова также поднимала вопросы о качестве продуктов, предостерегая от употребления хлебцев с большим количеством добавок. Это подчеркивает необходимость внимательного подхода к выбору продуктов и их составу.

13 декабря 2025, 14:15
Фото: Freepik
Психолог исчерпывающе объяснила влечение многих женщин к женатым мужчинам
Психолог Сибеле Сантос предоставила интересное объяснение влечения некоторых женщин к женатым мужчинам. Она убеждена, что это явление связано с психологическими аспектами, такими как неуверенность в себе и стремление к запретному.

Сябитова начала зарабатывать на индивидуальных консультациях – раскрыта цена услуг свахи

Сябитова начала зарабатывать на индивидуальных консультациях – раскрыта цена услуг свахи
Известная телеведущая и сваха Роза Сябитова нашла способ зарабатывать с помощью индивидуальных консультаций, которые она предлагает своим клиентам. В последнее время стало известно о том, как именно она зарабатывает на этих услугах.

Кислый, соленый или с горечью? Стоматолог рассказала, о чем кричит ваш неприятный запах изо рта по утрам

Кислый, соленый или с горечью? Стоматолог рассказала, о чем кричит ваш неприятный запах изо рта по утрам
Просыпаться с ощущением, что во рту "кошки ночевали", – удовольствие сомнительное, но знакомое многим. Однако мало кто знает, что специфический привкус может быть не просто досадной мелочью, а сигналом о скрытых процессах в организме, которые происходят, пока вы спите. Почему утро начинается не с кофе, а с желания почистить зубыДавайте честно: утреннее дыхание редко бывает свежим.

Кофе не просто можно, а нужно: доктор Мясников назвал неожиданный способ снизить риск аритмии

Кофе не просто можно, а нужно: доктор Мясников назвал неожиданный способ снизить риск аритмии
Вам запрещали пить кофе при аритмии? Александр Мясников сообщил, что это была большая ошибка. Десятилетиями людям с проблемами сердца, особенно с аритмией, кардиологи твердили одно: "Никакого кофе!".

Главная ошибка всех женщин 13 декабря: одно простое действие может лишить счастья

Главная ошибка всех женщин 13 декабря: одно простое действие может лишить счастья
В ночь гаданий на Андрея есть строгий запрет для всех женщин: его нарушение "запутает" судьбу. В народном календаре этот день посвящен Андрею Первозванному.

