Эксперты предупредили россиян о распространенных перед Новым годом схемах обмана

С приближением новогодних праздников россияне становятся особенно уязвимыми к мошенническим схемам. Аналитики раскрыли несколько популярных методов обмана, которые активно используют злоумышленники в это время года.

Одной из наиболее распространенных уловок является предложение о доставке корпоративного подарка. Мошенники отправляют электронные письма, в которых утверждают, что для получателя подготовлен подарок от компании. В письме содержится просьба предоставить домашний адрес для доставки и подтвердить получение подарка. Чтобы сделать свою уловку более убедительной, мошенники прикрепляют к письму файл с чеком или накладной, однако этот файл может содержать вредоносный вирус. Получив его, жертва рискует заразить свой компьютер, что откроет доступ к личной информации злоумышленникам.

Еще одной схемой является рассылка писем с предложением получить документы с доставкой. В таких сообщениях есть памятка с QR-кодом, который якобы активен всего три часа. Злоумышленники предупреждают, что могут возникнуть проблемы со сканированием кода из-за нестабильного интернет-соединения. На самом деле QR-код неработоспособен, и цель мошенников — заставить пользователя обратиться в службу поддержки, контактные данные которой указаны в памятке. В результате общения в чате жертве отправляется вредоносная ссылка. Если пользователь перейдет по ней и введет свои данные, мошенники получат доступ к его личной информации и смогут похитить деньги.

Дмитрий Царев, руководитель управления облачных решений кибербезопасности BI.ZONE, настоятельно рекомендует россиянам быть осторожными с сообщениями, содержащими вложения и ссылки, включая QR-коды. Он советует не переходить по подозрительным ссылкам и не общаться с поддержкой, если она не указана на официальных сайтах.

Помимо этого, в последнее время возникли случаи мошенничества через популярную игру Roblox. Аферисты создают сайты-двойники, маскируясь под платформу, чтобы обмануть пользователей и завладеть их деньгами или личными данными.

С учетом всех этих факторов важно помнить о мерах предосторожности. Необходимо тщательно проверять источники сообщений, избегать предоставления личной информации незнакомым лицам и быть бдительными при получении предложений, которые выглядят слишком хорошими, чтобы быть правдой. В условиях активного использования интернета и цифровых технологий новогодние праздники могут стать настоящим испытанием для бдительности граждан. Поэтому важно делиться информацией о возможных схемах обмана с близкими и знакомыми, чтобы минимизировать риски и защитить себя от мошенников.