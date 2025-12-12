Эксперты предупредили россиян о распространенных перед Новым годом схемах обмана

Охрана Долиной накинулась на журналистов Тесты Дочь Пугачевой опубликовала кадры из Москвы Игры Сонник

Пятница 12 декабря

16:57Эксперты предупредили россиян о распространенных перед Новым годом схемах обмана 15:55Малахов вскрыл интересную деталь в прогремевшем на всю страну скандале с квартирой Долиной 14:46Пресечена еще одна попытка атаки беспилотника на Москву 13:31Назван продукт, способный остановить старение: но увлекаться им нельзя 12:45"По заборам видно, кто живет": режиссер Газаров раскрыл тайный смысл своего нового спектакля 11:44Куда сходить в Москве: афиша главных событий декабря 10:49В "Лужниках" открылся один из самых больших катков в Москве – Сергей Собянин 10:44Мэр Москвы сообщил о ликвидации еще двух БПЛА на подлете к столице 10:28Cкинулись на отпуск в Дубае: раскрыта тайная "банда" Прилучного, которая оплачивает ему роскошную жизнь 10:22Охрана Долиной накинулась на журналистов после неудобного вопроса 09:02"Ее заставили это сделать!": критик Соседов раскрыл, как на самом деле Пугачева отважилась на важное решение в своей жизни 08:25"Эффект Долиной" дал сбой: покупатели пошли на крайние меры, которых никто не ждал 06:18Не сердите Огненную Лошадь: в чем категорически нельзя встречать Новый год 2026 03:31Назван продукт, который лучше всего помогает при простуде: это не лимон, и даже не малина 00:28Не берите в руки веник: главный запрет 12 декабря, из-за которого можно остаться без денег 21:15Живущая в эмиграции Пугачева всполошила общественность громким известием 19:44Диетолог раскрыла самую вредную комбинацию блюд за новогодним столом 19:00Москвичей предупредили об аномальном похолодании в ближайшие дни 17:55Раскрыта неожиданная подробность о риелторе Ларисы Долиной 16:52Шаляпин открыто рассказал о конфликте с Киркоровым: Не хочу общаться никогда 15:24Герои, которые спасут Новый год: кто из любимых мультперсонажей встретится вам в мегашоу "История игрушек"? 14:30"Посмотри, какая ты жирная": знаменитая фигуристка раскрыла, как тренеры годами унижали ее 13:17Силами ПВО нейтрализован еще один вражеский БПЛА – Собянин 12:19Лариса Долина официально прощена: "отмены" не будет 11:10"Бюстгальтер стираю редко": женщины раскрыли секреты, о которых мужчины даже не догадываются 10:37Дело не в калориях: вот почему на самом деле вы переедаете и чувствуете усталость после обеда 09:26Сбежала под прикрытием охраны: Долина вышла в свет, чтобы совершить поступок, который окончательно отвернул от нее публику 08:46Стало известно самое полезное новогоднее блюдо: это не овощной салат и даже не красная икра 06:19Названо главное преступление Пугачевой, из-за которого ее хотят лишить всего 03:57Оголившаяся публично жена Цекало ошеломила разочаровавшихся поклонников 00:37Останетесь у разбитого корыта: два главных запрета 11 декабря, которые нельзя нарушать 20:28Заподозренная в воровстве Меган Маркл пришла в ярость: Действительно вышла из себя 19:46Гулявшая с детьми Тодоренко заявила об инциденте: Почти сбили меня с коляской 19:23Эти подарки могут рассердить Красную Огненную Лошадь в 2026 году – не дарите это ни в коем случае 19:12Синоптик пообещала москвичам оттепель в декабре 18:38Кардинально изменившаяся Ивлеева вспомнила о жизни до скандальной вечеринки: Было фантастически 17:15Что делать при падении на льду – юрист дал рекомендации россиянам 15:36Что грозит Ларисе Долиной из-за неуплаты налога за "тайный" особняк — ответил адвокат 14:42Собянин сообщил об устранении еще одного беспилотника на подлете к Москве 12:53Роботы в санях и шкатулки по цене автомобиля: как бизнес-леди спасает 230-летний русский промысел 12:01"Замена Самойловой?": Джиган перестал скрывать связь с разведенной Алсу 11:18"Люблю": Седокова слила в Сеть интимную переписку с тем, кто ответил ей взаимностью 10:29Стал известен овощ-"убийца" медленного метаболизма: он есть в каждом магазине 09:17Тайный побег в Москву? Дочь Пугачевой сделала то, чего от нее никто не ожидал 08:44Врач рассказала, какие продукты способны вернуть красоту и молодость: нужно есть ежедневно 06:03Нехилый гонорар и большие запросы: названа самая невостребованная звезда российского шоу-бизнеса 03:51Медики назвали опасную позу во сне: многие так спят 00:03Зимнее знамение: ни в коем случае не впускайте в дом этих людей 10 декабря, чтобы не остаться ни с чем 21:01Долина получила от покупательницы аванс перед сделкой по продаже квартиры 20:14Переживавшая из-за внешности Загитова заговорила об услугах пластических хирургов
Эксперты предупредили россиян о распространенных перед Новым годом схемах обмана

Эксперты предупредили россиян о распространенных перед Новым годом схемах обмана
150

С приближением новогодних праздников россияне становятся особенно уязвимыми к мошенническим схемам. Аналитики раскрыли несколько популярных методов обмана, которые активно используют злоумышленники в это время года.

Одной из наиболее распространенных уловок является предложение о доставке корпоративного подарка. Мошенники отправляют электронные письма, в которых утверждают, что для получателя подготовлен подарок от компании. В письме содержится просьба предоставить домашний адрес для доставки и подтвердить получение подарка. Чтобы сделать свою уловку более убедительной, мошенники прикрепляют к письму файл с чеком или накладной, однако этот файл может содержать вредоносный вирус. Получив его, жертва рискует заразить свой компьютер, что откроет доступ к личной информации злоумышленникам.

Еще одной схемой является рассылка писем с предложением получить документы с доставкой. В таких сообщениях есть памятка с QR-кодом, который якобы активен всего три часа. Злоумышленники предупреждают, что могут возникнуть проблемы со сканированием кода из-за нестабильного интернет-соединения. На самом деле QR-код неработоспособен, и цель мошенников — заставить пользователя обратиться в службу поддержки, контактные данные которой указаны в памятке. В результате общения в чате жертве отправляется вредоносная ссылка. Если пользователь перейдет по ней и введет свои данные, мошенники получат доступ к его личной информации и смогут похитить деньги.

Дмитрий Царев, руководитель управления облачных решений кибербезопасности BI.ZONE, настоятельно рекомендует россиянам быть осторожными с сообщениями, содержащими вложения и ссылки, включая QR-коды. Он советует не переходить по подозрительным ссылкам и не общаться с поддержкой, если она не указана на официальных сайтах.

Помимо этого, в последнее время возникли случаи мошенничества через популярную игру Roblox. Аферисты создают сайты-двойники, маскируясь под платформу, чтобы обмануть пользователей и завладеть их деньгами или личными данными.

С учетом всех этих факторов важно помнить о мерах предосторожности. Необходимо тщательно проверять источники сообщений, избегать предоставления личной информации незнакомым лицам и быть бдительными при получении предложений, которые выглядят слишком хорошими, чтобы быть правдой. В условиях активного использования интернета и цифровых технологий новогодние праздники могут стать настоящим испытанием для бдительности граждан. Поэтому важно делиться информацией о возможных схемах обмана с близкими и знакомыми, чтобы минимизировать риски и защитить себя от мошенников.

12 декабря 2025, 16:57
Фото: Freepik
Малахов вскрыл интересную деталь в прогремевшем на всю страну скандале с квартирой Долиной

Малахов вскрыл интересную деталь в прогремевшем на всю страну скандале с квартирой Долиной
Телеведущий Андрей Малахов привлек внимание к интересной детали, касающейся недавнего интервью певицы Ларисы Долиной, которое она дала журналисту Дмитрию Борисову в рамках программы "Пусть говорят" на Первом канале. В своем телеграм-канале Малахов отметил, что обсуждение артистки о мошенничестве и скандале, связанном с продажей ее квартиры, не вызвало значительного интереса у телезрителей.

Назван продукт, способный остановить старение: но увлекаться им нельзя

Назван продукт, способный остановить старение: но увлекаться им нельзя
Ученые, кажется, нашли один из ключей к вечной молодости, и скрывается он не в секретных лабораториях, а на полке ближайшего магазина. Знакомьтесь, теобромин.

"По заборам видно, кто живет": режиссер Газаров раскрыл тайный смысл своего нового спектакля

"По заборам видно, кто живет": режиссер Газаров раскрыл тайный смысл своего нового спектакля
В "Современнике" состоялась одна из самых ожидаемых премьер сезона – "Женитьба Бальзаминова". Сергей Газаров представил публике свою версию "Женитьбы Бальзаминова", и это не та комедия о глуповатом мечтателе, к которой все привыкли.

Cкинулись на отпуск в Дубае: раскрыта тайная "банда" Прилучного, которая оплачивает ему роскошную жизнь

Cкинулись на отпуск в Дубае: раскрыта тайная "банда" Прилучного, которая оплачивает ему роскошную жизнь
Принято считать, что звезды тратят миллионы на роскошные подарки и поездки. Но оказалось, что у одного из самых высокооплачиваемых актеров российского кино есть тайный спонсор. Вскрылась одна из самых странных схем финансирования в российском шоу-бизнесе.

Охрана Долиной накинулась на журналистов после неудобного вопроса

Охрана Долиной накинулась на журналистов после неудобного вопроса
Охрана Ларисы Долиной, пытаясь защитить свою начальницу от неудобных вопросов, перешла от слов к делу и применила физическую силу к журналистам. Инцидент произошел сегодня вечером в Наро-Фоминске, сразу после сольного концерта Ларисы Долиной.

