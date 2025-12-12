"Эффект Долиной" дал сбой: покупатели пошли на крайние меры, которых никто не ждал

На этот раз покупатели решили не сдаваться и нанесли ответный удар.



По данным телеграм-канала SHOT, Елена и ее супруг давно мечтали переехать к морю. В июле этого года они наконец нашли подходящий вариант в Сочи: квартира за 6,5 миллионов рублей, которая была в продаже уже три месяца.

Сделка прошла как по маслу. Познакомились с хозяйкой-пенсионеркой, та предоставила все необходимые справки, получила деньги и быстро выписалась из квартиры. Семья собрала вещи, приехала из Новокузнецка в свой новый дом, но... дверь им никто не открыл. Продавщица, обещавшая съехать, просто перестала отвечать на звонки.

Классическая схема: "Я ничего не помню!"

А дальше все пошло по до боли знакомому сценарию, который в народе уже прозвали "эффектом Долиной". Пенсионерка подала в суд, где заявила, что стала жертвой мошенников и не понимала, что делает. И суд, как это часто бывает в таких случаях, встал на ее сторону, признав сделку недействительной.

Елена решила не опускать руки и наняла адвоката. Все лето и осень они пытались найти неуловимую хозяйку. И выяснили шокирующую деталь: пенсионерка спокойно работает медсестрой и при этом пытается сделать себе справку о невменяемости. С таким диагнозом она, конечно, не сможет дальше работать в медицине, зато имеет все шансы остаться и с квартирой, и с деньгами покупателей.

Месть — это блюдо, которое подают без света

Но сибирячка Елена оказалась не из робкого десятка. Раз уж борьба перешла в такую плоскость, она решила действовать жестко. На правах все еще действующего собственника (пока идут судебные разбирательства) она пошла в ресурсоснабжающие организации, перезаключила на себя договоры и отключила в квартире свет.

Теперь пенсионерка, пытавшаяся всех обмануть, сидит в темноте. Это первый громкий случай, когда покупатели не просто смирились с потерей денег и жилья, а начали активно и изобретательно бороться за свои права. Чем закончится это противостояние, покажет время, но прецедент создан. Похоже, у мошенников, использующих "эффект Долиной", появились первые настоящие мстители.