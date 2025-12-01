Не берите в руки веник: главный запрет 12 декабря, из-за которого можно остаться без денег

В народном календаре этот день носит имя Парамона Зимоуказателя. Считалось, что именно 12 декабря можно было точно предсказать, какой будет погода до конца месяца.
"Утро на Парамона красное — быть декабрю ясным", — говорили в народе.
А если пойдет снег — жди метелей до самого Николина дня (19 декабря).
Поскольку день считался "программным", то и вести себя нужно было особенно осторожно, чтобы не "запрограммировать" себя на беды.
Главный запрет: почему нельзя было подметать пол?
Самым строгим правилом этого дня был запрет на уборку, а точнее — на подметание. Наши предки были уверены, что 12 декабря вместе с сором из дома можно вымести удачу, достаток и семейное благополучие.
Особенно опасно было мести пол разными вениками — это сулило "разметание" богатства по разным углам и финансовые потери. Поэтому веник в этот день старались вообще не трогать, чтобы случайно не спугнуть свое счастье.
Что еще старались не делать 12 декабря?
Существовал и ряд других важных правил, которые помогали сохранить в доме мир и достаток.
- Лениться и откладывать дела. "На Парамона земля каменеет, речка стынет", — говорили предки, намекая, что это один из последних шансов закончить дела по подготовке к глухой зиме.
- Давать в долг соседям. Считалось, что в этот день нельзя ничего одалживать, особенно то, что связано с огнем и теплом: уголь, дрова, спички и даже соль. Верили, что так можно отдать из дома тепло и удачу.
- Верить слухам и сплетничать. День считался неблагоприятным для пустых разговоров. Любая сплетня или непроверенная информация могла обернуться серьезными неприятностями.
- Рассказывать о планах на будущее. Наши предки были уверены, что если на Парамона поделиться своими планами, они никогда не сбудутся. "Промолчи, чтобы не сглазить", — советовали старики.
А как привлечь удачу?
Чтобы зима была легкой, а в доме царило благополучие, нужно было не только соблюдать запреты. В этот день была одна важная традиция — чистить снег с крыш. Считалось, что это не только практично (чтобы крыша не прохудилась), но и символично — так человек "расчищает" себе путь к удаче и светлому будущему.
Верить в приметы или нет — личное дело каждого. Но идея встретить суровую зиму с законченными делами, в хорошем настроении и не разбрасываясь своим благополучием, кажется очень мудрой и сегодня.