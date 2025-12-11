Лариса Долина официально прощена: "отмены" не будет

Кажется, мы стали свидетелями самого короткого бойкота в истории российского шоу-бизнеса.



Громкая "исповедь" Ларисы Долиной на федеральном канале сработала безотказно: грехи отпущены, двери телецентров снова открыты. Лариса Долина не просто сохранила свои эфиры — ее возвращение обставили с таким размахом и цинизмом, что у зрителей перехватило дыхание.



Слухи о том, что Ларису Долину могут "вырезать" из новогодних эфиров из-за скандала с квартирой и неоднозначной реакции публики, оказались сильно преувеличены. Индустрия приняла решение: "отмена" отменяется. После того как певица публично покаялась и объяснилась в эфире Первого канала, ей выдали официальную индульгенцию.



Самым ярким доказательством того, что Долина снова "своя", стала премьера новогоднего фильма "Невероятные приключения Шурика" в кинотеатре "Октябрь". Артистку не только оставили в финальном монтаже ленты, но и сделали ее номер гвоздем программы.

Вот только контекст этого возвращения выглядит как изощренная ирония судьбы. Долина, потерявшая сотни миллионов в реальной жизни, на экране исполняет кавер на главный гимн меркантильности — хит Инстасамки "За деньги да".

Организаторы премьеры решили закрепить эффект "прощения" максимально наглядно. Во время показа номера Долиной в зале устроили настоящий перфоманс: с потолка на зрителей посыпались фальшивые доллары.

Таким образом, статус-кво восстановлен. Долина доказала, что правильное интервью в нужное время способно остановить любую волну хейта. Она снова на экране и снова в центре внимания. А то, что ее триумфальное возвращение проходит под песню о деньгах, которых у нее самой теперь нет, — это просто нюансы, на которые в шоу-бизнесе не принято обращать внимания.