На резкую смену внешнего вида Глюкозы отреагировала психоаналитик: Тетушку понесло

Резкое преображение певицы Глюкозы стало настоящей сенсацией и вызвало множество обсуждений как в прессе, так и среди почитателей ее творчества.

Ее новый имидж, который кардинально отличается от прежнего образа скромной артистки, стал темой обсуждения для многих поклонников и экспертов. Психоаналитик Ирина Смолярчук поделилась своим мнением о том, что стоит за этим изменением.

По словам Смолярчук, превращение Глюкозы в более эпатажную фигуру — это не просто творческий эксперимент, а отражение глубоких внутренних изменений и кризиса, который она переживает.

"Это признаки глубокого личностного и возрастного кризиса. Она в свои годы находится в поиске себя", — отметила психоаналитик.

Глюкоза, которая когда-то была символом наивности и чистоты, теперь стремится к более провокационному и вызывающему стилю. Смолярчук предположила, что изменение внешнего облика может быть попыткой Глюкозы сблизиться со своей дочерью-подростком.

"Возможно, она пытается это сделать для того, чтобы соединиться с дочерью, и в этом ее глубочайшая экзистенциальная педагогическая ошибка", — заявила эксперт.

Превратившись во фриковатую "тетушку", певица, по мнению психоаналитика, теряет свою индивидуальность и становится жертвой собственных попыток наладить контакт с подростком.

Психолог также подчеркнул, что такой подход может быть опасен. Входя в роль подростка, Глюкоза рискует не только потерять свою идентичность, но и создать неправильное представление о том, как должна выглядеть взрослая женщина.

"Она вошла в роль подростка, превратилась во фрика, тетушку понесло", — резюмировала Смолярчук.

Новый имидж Глюкозы также можно рассматривать как крик о помощи. Психоаналитик считает, что за внешними изменениями скрывается внутренний конфликт и стремление к самовыражению. Это свидетельствует о том, что артистка может находиться на перепутье и ищет новые пути для самореализации.