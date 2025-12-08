Долина обвинила покупательницу в ситуации с жильем Тесты Надежда Бабкина потеряла все свои бренды Игры Сонник

Понедельник 8 декабря

На резкую смену внешнего вида Глюкозы отреагировала психоаналитик: Тетушку понесло

На резкую смену внешнего вида Глюкозы отреагировала психоаналитик: Тетушку понесло
84

Резкое преображение певицы Глюкозы стало настоящей сенсацией и вызвало множество обсуждений как в прессе, так и среди почитателей ее творчества.

Ее новый имидж, который кардинально отличается от прежнего образа скромной артистки, стал темой обсуждения для многих поклонников и экспертов. Психоаналитик Ирина Смолярчук поделилась своим мнением о том, что стоит за этим изменением.

По словам Смолярчук, превращение Глюкозы в более эпатажную фигуру — это не просто творческий эксперимент, а отражение глубоких внутренних изменений и кризиса, который она переживает.

"Это признаки глубокого личностного и возрастного кризиса. Она в свои годы находится в поиске себя", — отметила психоаналитик.

Глюкоза, которая когда-то была символом наивности и чистоты, теперь стремится к более провокационному и вызывающему стилю. Смолярчук предположила, что изменение внешнего облика может быть попыткой Глюкозы сблизиться со своей дочерью-подростком.

"Возможно, она пытается это сделать для того, чтобы соединиться с дочерью, и в этом ее глубочайшая экзистенциальная педагогическая ошибка", — заявила эксперт.

Превратившись во фриковатую "тетушку", певица, по мнению психоаналитика, теряет свою индивидуальность и становится жертвой собственных попыток наладить контакт с подростком.

Психолог также подчеркнул, что такой подход может быть опасен. Входя в роль подростка, Глюкоза рискует не только потерять свою идентичность, но и создать неправильное представление о том, как должна выглядеть взрослая женщина.

"Она вошла в роль подростка, превратилась во фрика, тетушку понесло", — резюмировала Смолярчук.

Новый имидж Глюкозы также можно рассматривать как крик о помощи. Психоаналитик считает, что за внешними изменениями скрывается внутренний конфликт и стремление к самовыражению. Это свидетельствует о том, что артистка может находиться на перепутье и ищет новые пути для самореализации.

8 декабря 2025, 18:11

8 декабря 2025, 18:11
Глюкоза. Фото: соцсети
Радио 1✓ Надежный источник

По теме

Кардинальная смена имиджа Глюкозы шокировала мужа певицы: Потом привыкает

"Маму видели употребляющей": Борисова слила отчаянный крик о помощи дочери Глюкозы

Станислав Ярушин рассказал о способах привить молодежи любовь к Родине через медиаконтент

Станислав Ярушин рассказал о способах привить молодежи любовь к Родине через медиаконтент
Известный российский актер и музыкант Станислав Ярушин поделился своими мыслями о том, как привить молодежи любовь к Родине через медиаконтент. В условиях быстроменяющегося мира, где молодое поколение активно потребляет информацию и развлекательный контент, важно находить новые подходы к патриотическому воспитанию.

Буланова внезапно столкнулась с финансовыми трудностями: Не могу себе позволить

Буланова внезапно столкнулась с финансовыми трудностями: Не могу себе позволить
Татьяна Буланова в последнее время активно занимается вопросами жилья. Несмотря на свою популярность и плотный гастрольный график, артистка решила, что настало время для серьезных шагов в сфере недвижимости.

Сложный тест для настоящих знатоков фильма "Служебный роман": вспомни эти факты

Сложный тест для настоящих знатоков фильма "Служебный роман": вспомни эти факты
Говорят, труд облагораживает человека. Но мы считаем, что не меньше облагораживает и хорошее кино. А "Служебный роман" – это вообще производственная гимна, которую мы все знаем наизусть. Или не все? 8 декабря — особенный день для всех, кто любит наше кино.

Битва банков: Клео.ру выбирает лучшее приложение года – ваш голос может стать решающим

Битва банков: Клео.ру выбирает лучшее приложение года – ваш голос может стать решающим
Помните времена, когда для оплаты квитанции или перевода денег нужно было идти в отделение и стоять в очереди? К счастью, сегодня почти все можно сделать за пару кликов. Мобильное приложение стало настоящим "филиалом" банка в кармане.

Отдавшая деньги мошенникам Долина накинулась с обвинениями на покупательницу

Отдавшая деньги мошенникам Долина накинулась с обвинениями на покупательницу
Когда вся страна сочувствовала Ларисе Долиной, ставшей жертвой аферистов, никто не мог предположить, что история сделает такой крутой вираж. В деле о потерянной квартире появился новый фигурант, на которого певица возложила часть вины.

Выбор читателей

