"Новогодней сказки все меньше": Любовь Успенская сделала грустное признание в канун праздников

Королева шансона, чья жизнь кажется вечным праздником, откровенно рассказала о том, что с каждым годом ей все труднее почувствовать волшебство Нового года.



Любовь Успенская всегда ассоциировалась с блеском, роскошью и песнями, под которые страна отмечает самые важные события. Она призналась, что и для нее самой Новый год с детства был главным и самым любимым праздником. Но сейчас, по словам артистки, что-то изменилось. Волшебство, которое раньше приходило само собой, теперь приходится создавать с усилием.

Ускользающее чудо

В откровенном разговоре с журналистами певица поделилась чувством, знакомым многим: с возрастом поддерживать в себе ощущение сказки становится все сложнее.

"Но становишься старше, и этой новогодней сказки все меньше и меньше", — с ноткой грусти заключила звезда.

По ее словам, чтобы поймать то самое настроение, она по традиции начинает украшать дом уже во второй половине декабря, ставит елку и старается окружить себя атмосферой праздника. Но даже это уже не работает так, как раньше.

Единственное, что имеет значение

Однако у певицы есть свой главный якорь, который не дает празднику окончательно потерять свое волшебство. Это ее дочь, Татьяна Плаксина. Именно ради нее Успенская готова отменить любые дела и провести главную ночь года дома.

"Мой ребенок — самое главное для меня", — подчеркнула певица.

Она рассказала, что, несмотря на плотный график корпоративов и выступлений перед праздниками, сама новогодняя ночь для нее — святое время.

"Сам праздник я проведу дома с родными", — заверила артистка.

Похоже, для королевы шансона новогодняя сказка просто сменила форму. Вместо детского ожидания чудес и подарков пришло взрослое и куда более глубокое понимание: главное чудо — это не елка и гирлянды, а возможность быть рядом с самыми близкими людьми.