Эти 10 пород собак идеально подходят для жизни в квартире

Просторный дом для комфортной жизни с четвероногими друзьями для многих городских жителей остается лишь мечтой.

Однако ограниченная площадь квартиры не является поводом отказываться от покупки собаки. Существует множество пород, которые прекрасно адаптируются к жизни в небольшом пространстве. Если вы ищете тихого и ласкового питомца, который не будет грызть мебель и отвлекать вас от дел, обратите внимание на вельш-корги-пемброка. А если хотите обрести верного компаньона для активного отдыха, то вам подойдут цвергпинчер или лабрадор-ретривер. Ниже представлены десять лучших пород собак, идеально подходящих для жизни в квартире.

1. Йоркширский терьер

Сколько живут: 11−15 лет

Размер: 3 кг, 17−20 см в длину

Характер: требуют много внимания, склонны к доминированию

Йоркширские терьеры пользуются особой популярностью среди городских жителей. Они умные, общительные и легко поддаются дрессировке. Их шерсть практически не линяет, что делает их идеальными для аллергиков. Однако стоит помнить, что йорки не переносят одиночества и требуют постоянного внимания.

2. Померанский шпиц

Сколько живут: 10−15 лет

Размер: 1,5−3 кг, 17−30 см в холке

Характер: дружелюбные, поддаются дрессировке

Эти миниатюрные собаки похожи на маленьких медвежат и обладают отличным слухом. Померанские шпицы веселые и активные, но могут быть шумными из-за своего лая. Они хорошо ладят с людьми, но не всегда подходят для семей с маленькими детьми.

3. Бишон-фризе

Сколько живут: 12−15 лет

Размер: 3−5 кг, 22−27 см в холке

Характер: неагрессивные, компаньоны

Бишон-фризе — это идеальные собаки для семей с детьми. Они дружелюбны и хорошо ладят с детьми любого возраста. Шерсть бишонов требует регулярного ухода, но они быстро обучаются и могут быть приучены к лотку.

4. Вельш-корги-пемброк

Сколько живут: 12−15 лет

Размер: 10−15 кг, 25−30 см в холке

Характер: дружелюбные и преданные

Корги — это уравновешенные и ненавязчивые собаки, которые не требуют особого ухода. Они не портят мебель и не издают много шума, что делает их отличным выбором для квартиры.

5. Французский бульдог

Сколько живут: 10−12 лет

Размер: 13 кг, до 33 см в длину

Характер: тихие и редко подают голос

Французские бульдоги — это спокойные собаки, которые прекрасно чувствуют себя в квартире. Они не требуют длительных прогулок и отлично ладят с детьми. Их дружелюбный характер делает их отличными компаньонами.

6. Цвергпинчер

Сколько живут: 12−15 лет

Размер: 4−6 кг, 25−30 см в холке

Характер: энергичные и игривые

Цвергпинчеры — это активные и игривые собаки, которые любят проводить время с хозяевами. Они нуждаются в регулярных физических нагрузках, но при этом легко адаптируются к жизни в квартире.

7. Ши-тцу

Сколько живут: 10−16 лет

Размер: 4−7 кг, 20−28 см в холке

Характер: дружелюбные и ласковые

Ши-тцу — это маленькие собаки с большими сердцами. Они отлично подходят для жизни в квартире благодаря своему спокойному характеру и небольшому размеру. Эти собаки любят проводить время рядом с хозяином и хорошо ладят с детьми.

8. Мопс

Сколько живут: 12−15 лет

Размер: 6−9 кг, до 30 см в холке

Характер: веселые и дружелюбные

Мопсы — это забавные и общительные собаки, которые прекрасно чувствуют себя в городской среде. Они любят внимание и обожают играть с детьми. Мопсы также не требуют много места для жизни.

9. Кавалер Кинг Чарльз Спаниель

Сколько живут: 12−15 лет

Размер: 5−8 кг, 30−33 см в холке

Характер: добрые и нежные

Эти спаниели известны своим дружелюбным характером и привязанностью к хозяевам. Они идеально подходят для жизни в квартире благодаря своему спокойствию и доброте.

10. Шнауцер (миниатюрный)

Сколько живут: 12−15 лет

Размер: 5−9 кг, до 35 см в холке

Характер: умные и преданные

Миниатюрные шнауцеры — это активные и умные собаки, которые легко обучаются. Они прекрасно подходят для жизни в квартире благодаря своему размеру и дружелюбному характеру.