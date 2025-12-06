Эти 10 пород собак идеально подходят для жизни в квартире

Зачем SHAMAN снял обручальное кольцо Тесты Ушла из жизни бывшая жена Ефремова Игры Сонник

00:19Эти 10 пород собак идеально подходят для жизни в квартире 21:27Опаснее 100 сигарет и в 5 раз повышает риск рака: врачи бьют тревогу из-за этой привычки 20:33Лариса Долина согласилась отдать покупательнице деньги за квартиру, но есть нюанс 19:24Вечный спор в салате: что лучше – майонез или сметана? Отвечают врачи 18:06Сделайте перед сном всего одну вещь – и сможете выспаться как за две ночи: техника "4-7-8" 17:41"Я что, на квартиру кого-то обманула?": Лолита нанесла сокрушительный удар по Ларисе Долиной 16:10"Продажи растут": PR-эксперт раскрыл, как бойкот Долиной обернулся для нее золотым дождем 15:23Назван главный тренд новогоднего стола 2026: легкий и готовится быстро 13:58Надежда Бабкина переживает серьезную потерю – время сыграло против артистки 12:45В прогремевшем на всю страну деле с квартирой Долиной случился новый поворот 12:02Соколовский и его жена сообщили о поступающих им угрозах о похищением сына 11:10Сколько денег готовы потратить россияне на зимние путешествия – исследование дало ответ 10:03Ушел из жизни культовый актер из фильма "Мортал Комбат" – легенду оплакивает весь мир 09:06Популярная певица откровенно рассказала о зависимости Димы Билана: Получай удовольствие 06:29Адвокат раскрыл простой способ защиты россиян от "эффекта Долиной" 03:40Педиатр назвала самую распространенную ошибку при расстройстве желудка 00:17Год Красной Огненной Лошади 2026: выбираем подарок для каждого знака зодиака 00:17"Песня года": какие сюрпризы готовит главный новогодний концерт страны 21:14Пока все обсуждали развод: SHAMAN и Мизулина вместе оказались в шаге от гибели 20:58В Подмосковье расширяют дорожную сеть в рамках нацпроекта 20:13Доктор Мясников назвал самые эффективные и безопасные лекарства от высокого давления 19:16"Моя мечта – дом престарелых": собравшаяся замуж Елена Проклова шокировала всех признанием 18:20"Даже фастфуд отменяет сотрудничество": Лариса Долина выступит с главным откровением по делу о мошенниках 17:38Нас обманывали десятилетиями: "вредная" куриная шкурка оказалась эликсиром молодости 16:03Вся "Битва экстрасенсов" – постановка? Ведущий шоу привел личное доказательство 15:11Сергей Собянин обсудил с москвичами важные городские проекты 14:40Кардинальная смена имиджа Глюкозы шокировала мужа певицы: Потом привыкает 13:13Сотрудник компании случайно включил камеру на онлайн-совещании и крупно опозорился 12:47Виновный в трагическом уходе Мэттью Перри врач получил приговор суда 11:11В жизни Лолиты случилось поворотное событие – впервые за 10 лет 09:56Адвокат назвала эффективные способы бороться с шумными соседями 09:03Самайлова решилась рассказать правду о скандальном разводе с Джиганом: Мы выйдем за рамки 06:51Кофе снижает вероятность развития болезней печени и почек – исследование 03:07Где больше всего в России подорожала новогодняя аренда коттеджей – рассказал эксперт 00:15Российских туристов предупредили о новой мошеннической схеме в Египте 20:21"Долина перевернула судебную практику с ног на голову": почему Верховный суд может отменить решение нижестоящих судов 20:16Снял кольцо через месяц после свадьбы: что на самом деле происходит в семье SHAMANа? 19:43Дана Борисова призналась в страшной зависимости: Никому не рекомендую 19:18Спор о мирном атоме: как путешествие блогера-скептика и ученого стало фильмом о будущем планеты 18:56"Полетим в Лапландию, нарядим синего слона": разведенные Дибровы раскрыли совместные планы на Новый год 17:16"Врет, что все сделала сама": кто на самом деле стоит за успехом Ларисы Долиной 13:50Эти фразы категорически нельзя использовать при общении с родителями – рекомендации психотерапевта 13:37Майли Сайрус подтвердила помолвку и подготовку к свадьбе с молодым музыкантом 12:52Афиша мероприятий на декабрь-2025: выставки, спектакли и концерты 12:07Туроператоры назвали подешевевшие в декабре направления для отдыха 11:39Домашняя кошка спасла российскую семью от ядовитой змеи на Бали 10:55Дарья Неретина: от свадебного организатора до основательницы международного проекта Wed Vibes Media 10:25Адвокат назвал главную ошибку Долиной в громком деле с мошенничеством 09:06Ушла из жизни бывшая жена Михаила Ефремова – судьба актрисы была крайне трагичной 06:44Синоптик предупредил москвичей о длительном туманном периоде
Эти 10 пород собак идеально подходят для жизни в квартире

Эти 10 пород собак идеально подходят для жизни в квартире
3

Просторный дом для комфортной жизни с четвероногими друзьями для многих городских жителей остается лишь мечтой.

Однако ограниченная площадь квартиры не является поводом отказываться от покупки собаки. Существует множество пород, которые прекрасно адаптируются к жизни в небольшом пространстве. Если вы ищете тихого и ласкового питомца, который не будет грызть мебель и отвлекать вас от дел, обратите внимание на вельш-корги-пемброка. А если хотите обрести верного компаньона для активного отдыха, то вам подойдут цвергпинчер или лабрадор-ретривер. Ниже представлены десять лучших пород собак, идеально подходящих для жизни в квартире.

1. Йоркширский терьер

Сколько живут: 11−15 лет

Размер: 3 кг, 17−20 см в длину

Характер: требуют много внимания, склонны к доминированию

Йоркширские терьеры пользуются особой популярностью среди городских жителей. Они умные, общительные и легко поддаются дрессировке. Их шерсть практически не линяет, что делает их идеальными для аллергиков. Однако стоит помнить, что йорки не переносят одиночества и требуют постоянного внимания.

2. Померанский шпиц

Сколько живут: 10−15 лет

Размер: 1,5−3 кг, 17−30 см в холке

Характер: дружелюбные, поддаются дрессировке

Эти миниатюрные собаки похожи на маленьких медвежат и обладают отличным слухом. Померанские шпицы веселые и активные, но могут быть шумными из-за своего лая. Они хорошо ладят с людьми, но не всегда подходят для семей с маленькими детьми.

3. Бишон-фризе

Сколько живут: 12−15 лет

Размер: 3−5 кг, 22−27 см в холке

Характер: неагрессивные, компаньоны

Бишон-фризе — это идеальные собаки для семей с детьми. Они дружелюбны и хорошо ладят с детьми любого возраста. Шерсть бишонов требует регулярного ухода, но они быстро обучаются и могут быть приучены к лотку.

4. Вельш-корги-пемброк

Сколько живут: 12−15 лет

Размер: 10−15 кг, 25−30 см в холке

Характер: дружелюбные и преданные

Корги — это уравновешенные и ненавязчивые собаки, которые не требуют особого ухода. Они не портят мебель и не издают много шума, что делает их отличным выбором для квартиры.

5. Французский бульдог

Сколько живут: 10−12 лет

Размер: 13 кг, до 33 см в длину

Характер: тихие и редко подают голос

Французские бульдоги — это спокойные собаки, которые прекрасно чувствуют себя в квартире. Они не требуют длительных прогулок и отлично ладят с детьми. Их дружелюбный характер делает их отличными компаньонами.

6. Цвергпинчер

Сколько живут: 12−15 лет

Размер: 4−6 кг, 25−30 см в холке

Характер: энергичные и игривые

Цвергпинчеры — это активные и игривые собаки, которые любят проводить время с хозяевами. Они нуждаются в регулярных физических нагрузках, но при этом легко адаптируются к жизни в квартире.

7. Ши-тцу

Сколько живут: 10−16 лет

Размер: 4−7 кг, 20−28 см в холке

Характер: дружелюбные и ласковые

Ши-тцу — это маленькие собаки с большими сердцами. Они отлично подходят для жизни в квартире благодаря своему спокойному характеру и небольшому размеру. Эти собаки любят проводить время рядом с хозяином и хорошо ладят с детьми.

8. Мопс

Сколько живут: 12−15 лет

Размер: 6−9 кг, до 30 см в холке

Характер: веселые и дружелюбные

Мопсы — это забавные и общительные собаки, которые прекрасно чувствуют себя в городской среде. Они любят внимание и обожают играть с детьми. Мопсы также не требуют много места для жизни.

9. Кавалер Кинг Чарльз Спаниель

Сколько живут: 12−15 лет

Размер: 5−8 кг, 30−33 см в холке

Характер: добрые и нежные

Эти спаниели известны своим дружелюбным характером и привязанностью к хозяевам. Они идеально подходят для жизни в квартире благодаря своему спокойствию и доброте.

10. Шнауцер (миниатюрный)

Сколько живут: 12−15 лет

Размер: 5−9 кг, до 35 см в холке

Характер: умные и преданные

Миниатюрные шнауцеры — это активные и умные собаки, которые легко обучаются. Они прекрасно подходят для жизни в квартире благодаря своему размеру и дружелюбному характеру.

6 декабря 2025, 00:19
Фото: Freepik
РБК Недвижимость ✓ Надежный источник

