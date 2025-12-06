Эти 10 пород собак идеально подходят для жизни в квартире

Однако ограниченная площадь квартиры не является поводом отказываться от покупки собаки. Существует множество пород, которые прекрасно адаптируются к жизни в небольшом пространстве. Если вы ищете тихого и ласкового питомца, который не будет грызть мебель и отвлекать вас от дел, обратите внимание на вельш-корги-пемброка. А если хотите обрести верного компаньона для активного отдыха, то вам подойдут цвергпинчер или лабрадор-ретривер. Ниже представлены десять лучших пород собак, идеально подходящих для жизни в квартире.
1. Йоркширский терьер
Сколько живут: 11−15 лет
Размер: 3 кг, 17−20 см в длину
Характер: требуют много внимания, склонны к доминированию
Йоркширские терьеры пользуются особой популярностью среди городских жителей. Они умные, общительные и легко поддаются дрессировке. Их шерсть практически не линяет, что делает их идеальными для аллергиков. Однако стоит помнить, что йорки не переносят одиночества и требуют постоянного внимания.
2. Померанский шпиц
Сколько живут: 10−15 лет
Размер: 1,5−3 кг, 17−30 см в холке
Характер: дружелюбные, поддаются дрессировке
Эти миниатюрные собаки похожи на маленьких медвежат и обладают отличным слухом. Померанские шпицы веселые и активные, но могут быть шумными из-за своего лая. Они хорошо ладят с людьми, но не всегда подходят для семей с маленькими детьми.
3. Бишон-фризе
Сколько живут: 12−15 лет
Размер: 3−5 кг, 22−27 см в холке
Характер: неагрессивные, компаньоны
Бишон-фризе — это идеальные собаки для семей с детьми. Они дружелюбны и хорошо ладят с детьми любого возраста. Шерсть бишонов требует регулярного ухода, но они быстро обучаются и могут быть приучены к лотку.
4. Вельш-корги-пемброк
Сколько живут: 12−15 лет
Размер: 10−15 кг, 25−30 см в холке
Характер: дружелюбные и преданные
Корги — это уравновешенные и ненавязчивые собаки, которые не требуют особого ухода. Они не портят мебель и не издают много шума, что делает их отличным выбором для квартиры.
5. Французский бульдог
Сколько живут: 10−12 лет
Размер: 13 кг, до 33 см в длину
Характер: тихие и редко подают голос
Французские бульдоги — это спокойные собаки, которые прекрасно чувствуют себя в квартире. Они не требуют длительных прогулок и отлично ладят с детьми. Их дружелюбный характер делает их отличными компаньонами.
6. Цвергпинчер
Сколько живут: 12−15 лет
Размер: 4−6 кг, 25−30 см в холке
Характер: энергичные и игривые
Цвергпинчеры — это активные и игривые собаки, которые любят проводить время с хозяевами. Они нуждаются в регулярных физических нагрузках, но при этом легко адаптируются к жизни в квартире.
7. Ши-тцу
Сколько живут: 10−16 лет
Размер: 4−7 кг, 20−28 см в холке
Характер: дружелюбные и ласковые
Ши-тцу — это маленькие собаки с большими сердцами. Они отлично подходят для жизни в квартире благодаря своему спокойному характеру и небольшому размеру. Эти собаки любят проводить время рядом с хозяином и хорошо ладят с детьми.
8. Мопс
Сколько живут: 12−15 лет
Размер: 6−9 кг, до 30 см в холке
Характер: веселые и дружелюбные
Мопсы — это забавные и общительные собаки, которые прекрасно чувствуют себя в городской среде. Они любят внимание и обожают играть с детьми. Мопсы также не требуют много места для жизни.
9. Кавалер Кинг Чарльз Спаниель
Сколько живут: 12−15 лет
Размер: 5−8 кг, 30−33 см в холке
Характер: добрые и нежные
Эти спаниели известны своим дружелюбным характером и привязанностью к хозяевам. Они идеально подходят для жизни в квартире благодаря своему спокойствию и доброте.
10. Шнауцер (миниатюрный)
Сколько живут: 12−15 лет
Размер: 5−9 кг, до 35 см в холке
Характер: умные и преданные
Миниатюрные шнауцеры — это активные и умные собаки, которые легко обучаются. Они прекрасно подходят для жизни в квартире благодаря своему размеру и дружелюбному характеру.