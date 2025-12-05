Опаснее 100 сигарет и в 5 раз повышает риск рака: врачи бьют тревогу из-за этой привычки

Зачем SHAMAN снял обручальное кольцо Тесты Ушла из жизни бывшая жена Ефремова Игры Сонник

Топ новостей недели

Расставшаяся с Авербухом Арзамасова расцвела в объятиях другогоРасставшаяся с Авербухом Арзамасова расцвела в объятиях другого Принято решение о продаже и сносе недвижимости Пугачевой в Подмосковье Принято решение о продаже и сносе недвижимости Пугачевой в Подмосковье Лариса Долина опять оказалась замешана в скандальную историю с продажей квартиры: новая жертваЛариса Долина опять оказалась замешана в скандальную историю с продажей квартиры: новая жертва "Это уже повреждение мозга": врач-нарколог вынес жесткий вердикт Волочковой"Это уже повреждение мозга": врач-нарколог вынес жесткий вердикт Волочковой

Лента новостей

Пятница 5 декабря

21:27Опаснее 100 сигарет и в 5 раз повышает риск рака: врачи бьют тревогу из-за этой привычки 20:33Лариса Долина согласилась отдать покупательнице деньги за квартиру, но есть нюанс 19:24Вечный спор в салате: что лучше – майонез или сметана? Отвечают врачи 18:06Сделайте перед сном всего одну вещь – и сможете выспаться как за две ночи: техника "4-7-8" 17:41"Я что, на квартиру кого-то обманула?": Лолита нанесла сокрушительный удар по Ларисе Долиной 16:10"Продажи растут": PR-эксперт раскрыл, как бойкот Долиной обернулся для нее золотым дождем 15:23Назван главный тренд новогоднего стола 2026: легкий и готовится быстро 13:58Надежда Бабкина переживает серьезную потерю – время сыграло против артистки 12:45В прогремевшем на всю страну деле с квартирой Долиной случился новый поворот 12:02Соколовский и его жена сообщили о поступающих им угрозах о похищением сына 11:10Сколько денег готовы потратить россияне на зимние путешествия – исследование дало ответ 10:03Ушел из жизни культовый актер из фильма "Мортал Комбат" – легенду оплакивает весь мир 09:06Популярная певица откровенно рассказала о зависимости Димы Билана: Получай удовольствие 06:29Адвокат раскрыл простой способ защиты россиян от "эффекта Долиной" 03:40Педиатр назвала самую распространенную ошибку при расстройстве желудка 00:17Год Красной Огненной Лошади 2026: выбираем подарок для каждого знака зодиака 00:17"Песня года": какие сюрпризы готовит главный новогодний концерт страны 21:14Пока все обсуждали развод: SHAMAN и Мизулина вместе оказались в шаге от гибели 20:58В Подмосковье расширяют дорожную сеть в рамках нацпроекта 20:13Доктор Мясников назвал самые эффективные и безопасные лекарства от высокого давления 19:16"Моя мечта – дом престарелых": собравшаяся замуж Елена Проклова шокировала всех признанием 18:20"Даже фастфуд отменяет сотрудничество": Лариса Долина выступит с главным откровением по делу о мошенниках 17:38Нас обманывали десятилетиями: "вредная" куриная шкурка оказалась эликсиром молодости 16:03Вся "Битва экстрасенсов" – постановка? Ведущий шоу привел личное доказательство 15:11Сергей Собянин обсудил с москвичами важные городские проекты 14:40Кардинальная смена имиджа Глюкозы шокировала мужа певицы: Потом привыкает 13:13Сотрудник компании случайно включил камеру на онлайн-совещании и крупно опозорился 12:47Виновный в трагическом уходе Мэттью Перри врач получил приговор суда 11:11В жизни Лолиты случилось поворотное событие – впервые за 10 лет 09:56Адвокат назвала эффективные способы бороться с шумными соседями 09:03Самайлова решилась рассказать правду о скандальном разводе с Джиганом: Мы выйдем за рамки 06:51Кофе снижает вероятность развития болезней печени и почек – исследование 03:07Где больше всего в России подорожала новогодняя аренда коттеджей – рассказал эксперт 00:15Российских туристов предупредили о новой мошеннической схеме в Египте 20:21"Долина перевернула судебную практику с ног на голову": почему Верховный суд может отменить решение нижестоящих судов 20:16Снял кольцо через месяц после свадьбы: что на самом деле происходит в семье SHAMANа? 19:43Дана Борисова призналась в страшной зависимости: Никому не рекомендую 19:18Спор о мирном атоме: как путешествие блогера-скептика и ученого стало фильмом о будущем планеты 18:56"Полетим в Лапландию, нарядим синего слона": разведенные Дибровы раскрыли совместные планы на Новый год 17:16"Врет, что все сделала сама": кто на самом деле стоит за успехом Ларисы Долиной 13:50Эти фразы категорически нельзя использовать при общении с родителями – рекомендации психотерапевта 13:37Майли Сайрус подтвердила помолвку и подготовку к свадьбе с молодым музыкантом 12:52Афиша мероприятий на декабрь-2025: выставки, спектакли и концерты 12:07Туроператоры назвали подешевевшие в декабре направления для отдыха 11:39Домашняя кошка спасла российскую семью от ядовитой змеи на Бали 10:55Дарья Неретина: от свадебного организатора до основательницы международного проекта Wed Vibes Media 10:25Адвокат назвал главную ошибку Долиной в громком деле с мошенничеством 09:06Ушла из жизни бывшая жена Михаила Ефремова – судьба актрисы была крайне трагичной 06:44Синоптик предупредил москвичей о длительном туманном периоде 03:16Что делать, если соседи регулярно оставляют на лестничной клетке мусорные пакеты
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Опаснее 100 сигарет и в 5 раз повышает риск рака: врачи бьют тревогу из-за этой привычки

Опаснее 100 сигарет и в 5 раз повышает риск рака: врачи бьют тревогу из-за этой привычки
100

Врачи предупреждают: это не просто вредно, это моментальная перегрузка для сердца и сосудов, которая в разы опаснее распределенной на весь день дозы никотина.

Ароматный дым, расслабленная атмосфера, иллюзия безопасности — кальян прочно вошел в культуру отдыха как "легкая" альтернатива сигаретам. Многие верят, что вода в колбе фильтрует все вредное, оставляя лишь приятный вкус. Однако онкологи и кардиологи разрушают этот миф, приводя шокирующие цифры: курение кальяна не просто вредно, оно может быть гораздо опаснее обычных сигарет.

Иллюзия очистки: смертельная ловушка для легких

Главное заблуждение связано с водой в колбе. Она не является эффективным фильтром. Ее основная функция — охлаждать дым. Это делает его мягким и не раздражающим горло, позволяя делать более глубокие и длительные затяжки.

В результате канцерогены, тяжелые металлы и угарный газ проникают в самые глубокие отделы легких, куда сигаретный дым часто не доходит. Таким образом, "приятный" прохладный дым наносит гораздо больший урон.

Ударная доза: почему один час с кальяном равен пачке сигарет

Исследования показывают: за одну стандартную часовую сессию курения кальяна человек потребляет дозу никотина, эквивалентную 100 сигаретам. Но главная опасность даже не в количестве, а в скорости поступления яда в организм.

Онкологи предупреждают: если курильщик сигарет распределяет дозу никотина и канцерогенов на весь день, то любитель кальяна получает весь этот объем единомоментно. Это вызывает настоящий шок для организма:

  • Сердце и сосуды испытывают колоссальную перегрузку, что резко повышает вероятность инфаркта и инсульта.
  • Высокая концентрация угарного газа приводит к кислородному голоданию мозга и других органов.

Долгосрочная расплата: рак и другие болезни

Регулярное увлечение кальяном — это прямой путь к серьезным заболеваниям. По данным медицинских исследований, у любителей "подымить":

  • Риск развития рака легких увеличивается в 5 раз.
  • Значительно возрастает вероятность рака гортани, пищевода и ротовой полости.
  • Увеличивается риск хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ).

Кроме того, не стоит забывать о риске инфекций. Передача мундштука по кругу, даже с использованием одноразовых насадок, может стать причиной заражения герпесом, гепатитом и туберкулезом.

Миф о безопасности кальяна — опасное заблуждение. Прежде чем сделать очередную затяжку ароматным дымом, стоит задуматься о цене этого сомнительного удовольствия.

Шоу-бизнес в Telegram

5 декабря 2025, 21:27
Фото: freepik.com
Telegram / @chpnews_112✓ Надежный источник

По теме

Борющаяся с онкологией Симоньян впервые появилась на публике: "Волосы выпали"

Скрытая угроза в аптечке: популярные лекарства от изжоги и давления могут мешать лечению рака

Лариса Долина согласилась отдать покупательнице деньги за квартиру, но есть нюанс

Лариса Долина согласилась отдать покупательнице деньги за квартиру, но есть нюанс
Кажется, в главной квартирной драме страны наступила развязка. После месяцев публичного осуждения, волны хейта и даже "отмены" на телевидении Лариса Долина, похоже, решила пойти на попятную.

Вечный спор в салате: что лучше – майонез или сметана? Отвечают врачи

Вечный спор в салате: что лучше – майонез или сметана? Отвечают врачи
Приближаются праздники, а вместе с ними и главный кулинарный вопрос: чем заправлять салаты? Для многих ответ очевиден: майонез — абсолютное зло, а сметана — его более здоровый и диетический аналог.

Сделайте перед сном всего одну вещь – и сможете выспаться как за две ночи: техника "4-7-8"

Сделайте перед сном всего одну вещь – и сможете выспаться как за две ночи: техника "4-7-8"
Есть один из самых известных, научно обоснованных и при этом невероятно простых методов, который рекомендуют врачи и эксперты по сну по всему миру. Это не эзотерика, а чистая физиология. Существует один простой, бесплатный и научно доказанный метод, который занимает меньше минуты, но способен кардинально изменить качество вашего сна.

"Я что, на квартиру кого-то обманула?": Лолита нанесла сокрушительный удар по Ларисе Долиной

"Я что, на квартиру кого-то обманула?": Лолита нанесла сокрушительный удар по Ларисе Долиной
Лолита Милявская нашла изящный способ высказаться о скандальной ситуации с квартирой Ларисы Долиной, формально отказавшись ее комментировать. После "голой вечеринки" и последующей волны критики Лолита, кажется, привыкла к публичной травле.

"Продажи растут": PR-эксперт раскрыл, как бойкот Долиной обернулся для нее золотым дождем

"Продажи растут": PR-эксперт раскрыл, как бойкот Долиной обернулся для нее золотым дождем
Самая большая репутационная катастрофа в карьере Ларисы Долиной оказалась ее самой успешной финансовой операцией. Пока страна в праведном гневе требует отменить певицу и символически "сдает билеты" на ее концерты, профессионалы из мира PR смотрят на это с усмешкой.

Выбор читателей

04/12ЧтвНас обманывали десятилетиями: "вредная" куриная шкурка оказалась эликсиром молодости 04/12ЧтвСамайлова решилась рассказать правду о скандальном разводе с Джиганом: Мы выйдем за рамки 04/12ЧтвРоссийских туристов предупредили о новой мошеннической схеме в Египте 04/12ЧтвВ жизни Лолиты случилось поворотное событие – впервые за 10 лет 04/12ЧтвПока все обсуждали развод: SHAMAN и Мизулина вместе оказались в шаге от гибели 04/12ЧтвКардинальная смена имиджа Глюкозы шокировала мужа певицы: Потом привыкает