"Я что, на квартиру кого-то обманула?": Лолита нанесла сокрушительный удар по Ларисе Долиной

Лолита Милявская нашла изящный способ высказаться о скандальной ситуации с квартирой Ларисы Долиной, формально отказавшись ее комментировать.



После "голой вечеринки" и последующей волны критики Лолита, кажется, привыкла к публичной травле. На вопрос журналистов о скандале вокруг недвижимости Ларисы Долиной она ответила, что не обсуждает коллег, но тут же провела очень показательную параллель.

Два скандала — разный масштаб

Певица подчеркнула, что к травле в свой адрес относится спокойно, так как не считает свой проступок чем-то серьезным.

"Про травлю можете спросить меня только про мою. Она была на всю страну. Мне на нее было наплевать", — заявила артистка.

Рассуждая о чувстве вины, Лолита задала несколько риторических вопросов, которые прозвучали как четкое разграничение между ее ситуацией и тем, что происходит с ее коллегой по цеху. И хотя имя Долиной не прозвучало, намек был более чем очевиден.

Тонкий укол вместо прямого комментария

"Какое чувство вины у меня за это должно быть? Я что, кого-то убила? За что у меня должно быть чувство вины? Или на квартиру кого-то обманула?" — задала вопрос Лолита.

Эта последняя фраза, прозвучавшая в контексте обсуждения дела Долиной, стала гораздо более весомым комментарием, чем прямой ответ. Не сказав ни слова, Лолита нанесла сокрушительный удар по Ларисе Долиной и четко обозначила свою позицию: есть проступки, за которые можно извиниться и жить дальше, а есть поступки совершенно иного порядка.