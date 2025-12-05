"Продажи растут": PR-эксперт раскрыл, как бойкот Долиной обернулся для нее золотым дождем

Самая большая репутационная катастрофа в карьере Ларисы Долиной оказалась ее самой успешной финансовой операцией.



Пока страна в праведном гневе требует отменить певицу и символически "сдает билеты" на ее концерты, профессионалы из мира PR смотрят на это с усмешкой. Оказалось, народный бойкот — не более чем фикция, которая лишь обогащает артистку. Основатель агентства "Взрывной PR" Роман Масленников в пух и прах разнес идею о том, что Долина несет убытки из-за народного гнева.

"Скандал сделал ее востребованной"

По мнению эксперта, все разговоры о массовой сдаче билетов — не более чем интернет-шум, не имеющий ничего общего с реальностью.

"Это все чушь, что люди якобы сдают билеты на ее концерты в знак протеста", — категорично заявил Масленников. Он обьяснил, что на самом деле все работает с точностью до наоборот.

"Этот скандал сделал ее куда более востребованной певицей. Продажи билетов растут", – заявил пиарщик.

Логика цинична, но проста: чем громче скандал, тем выше интерес к персоне. Люди, которые раньше были равнодушны к творчеству Долиной, теперь хотят посмотреть на "ту самую" артистку, из-за которой кипят страсти.

"Эффект Долиной"

На волне этого ажиотажа, по словам эксперта, сейчас зарабатывают все, кто имеет отношение к певице: и организаторы концертов, и даже находчивые пиарщики, которые уже вовсю эксплуатируют скандальный образ.

"Например, онлайн-школа якобы приглашает Ларису Долину выступить спикером курсов "Как выгодно продать недвижимость", — приводит пример Масленников. Так работает современный шоу-бизнес. Пока обыватели тратят эмоции в комментариях, думая, что вершат правосудие, они лишь раскручивают маховик популярности артистки, обеспечивая ей полные залы и новые инфоповоды. И чем громче скандал, тем слаще финансовый результат.