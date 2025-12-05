Зачем SHAMAN снял обручальное кольцо Тесты Ушла из жизни бывшая жена Ефремова Игры Сонник

Назван главный тренд новогоднего стола 2026: легкий и готовится быстро

184

Кажется, эпоха тяжелых, многочасовых салатов в огромных вазах уходит в прошлое. На смену им приходит новый тренд – легкость, скорость и элегантная подача.

Известный нутрициолог Наталья Зубарева в своем Telegram-канале поделилась рецептом, который идеально отражает эту новую философию. Встречайте: классическая "Мимоза", но в совершенно новом, легком и невероятно удобном формате рулета.

Все гениальное просто

Этот рецепт решает сразу три главные проблемы новогоднего стола:

  1. Это легко. Больше никакой жирности от консервированной рыбы в масле. Вместо нее — нежная запеченная горбуша. А майонез заменяется на его полезную ПП-версию. В итоге — любимый вкус без тяжести в желудке.
  2. Это быстро. Да, овощи нужно отварить, но сама сборка салата занимает считаные минуты. Никакого долгого выкладывания слоев ложкой — все делается быстро на пленке.
  3. Это красиво и удобно. Забудьте про салатницу, из которой неудобно доставать салат. Аккуратный, нарезанный порционными кусочками рулет выглядит на столе как ресторанное блюдо и его очень легко подавать гостям.

Рецепт: "Мимоза" в рулете

Ингредиенты:

  • Картофель — 2-3 шт.
  • Морковь — 2 шт.
  • Яйца — 4 шт.
  • Лук репчатый (небольшой) — 1 шт.
  • Горбуша (филе) — около 300-400 г.
  • ПП-майонез — по вкусу (можно использовать домашний на основе йогурта или сметаны).

    Способ приготовления:

    1. Подготовка. Картофель, морковь и яйца отварите или запеките в духовке до готовности. Остудите, очистите и натрите все на крупной терке в разные емкости. Лук мелко нашинкуйте.

    2. Рыба. Филе горбуши заранее запеките в духовке со специями (около 20 минут при 180°C), остудите. Тщательно разомните рыбу вилкой, удаляя все косточки.

    3. Сборка рулета. Это самый интересный этап! Расстелите на столе большой кусок пищевой пленки или фольги. Начинайте выкладывать слои в виде прямоугольника:

    Первый слой: вся тертая морковь.

    Смажьте тонким слоем ПП-майонеза.

    Второй слой: тертые яйца.

    Снова тонкий слой майонеза.

    Третий слой: тертый картофель.

    Снова майонез.

    4. Теперь по центру вашего прямоугольника, вдоль длинной стороны, выложите полоской всю рыбу, а сверху на нее — мелко нарезанный лук.

    5. Сворачивание. Аккуратно, приподнимая край пленки, сверните все в плотный рулет. Края должны соединиться. Хорошо закрепите рулет в пленке или фольге, немного уплотняя его руками.

    6. Охлаждение. Уберите рулет в холодильник минимум на 2-3 часа, чтобы он "схватился" и хорошо держал форму.

    7. Перед подачей снимите пленку, переложите рулет на красивое блюдо и украсьте по своему желанию: свежей зеленью, половинками помидоров черри или перепелиными яйцами с красной икрой.

    Этот рецепт — идеальное доказательство того, что праздничная еда может быть одновременно и вкусной, и легкой, и стильной. Попробуйте — и ваши гости точно попросят рецепт.

    Шоу-бизнес в Telegram

    5 декабря 2025, 15:23
    Фото: freepik.com
    Telegram @doctor_zubareva✓ Надежный источник

    Фоторепортаж

    Что подать к столу на Рождество Христово: идеи для тех, кто ждет гостей

    Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
    Изображение сгенерировано при помощи Midjourny
    Фото: Andrey Turusov/Russian Look/www.globallookpress.com
    Фото: Andrey Turusov/Russian Look/www.globallookpress.com
    Фото: Bernhard Schmerl/imageBROKER.com/www.globallookpress.com

    Самая большая репутационная катастрофа в карьере Ларисы Долиной оказалась ее самой успешной финансовой операцией. Пока страна в праведном гневе требует отменить певицу и символически "сдает билеты" на ее концерты, профессионалы из мира PR смотрят на это с усмешкой.

    Певица Надежда Бабкина столкнулась с серьезной потерей. Эстрадную певицу лишили прав на все товарные знаки в России. Журналисты провели тщательное исследование и обнаружили, что артистка больше не является обладательницей прав на свои бренды.

    В последние месяцы "квартирный скандал" вокруг Ларисы Долиной продолжает набирать обороты. Новый поворот в этом деле может оказаться весьма значительным. Верховный суд России привлек к разбирательству дочь артистки, Ангелину Анатольевну, и её несовершеннолетнюю внучку, что добавляет новые нюансы в уже запутанную ситуацию.

    Певец Влад Соколовский и его жена Ангелина Суркова находятся в состоянии сильного стресса из-за угроз, которые поступают в адрес их трехлетнего сына Дэвида. Ситуация обострилась, когда супруги начали получать тревожные сообщения с пугающими фотографиями, в том числе снимками их ребенка, а также изображениями двери их квартиры и кладбищ.

