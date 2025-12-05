Соколовский и его жена сообщили о поступающих им угрозах о похищением сына

Певец Влад Соколовский и его жена Ангелина Суркова находятся в состоянии сильного стресса из-за угроз, которые поступают в адрес их трехлетнего сына Дэвида.

Ситуация обострилась, когда супруги начали получать тревожные сообщения с пугающими фотографиями, в том числе снимками их ребенка, а также изображениями двери их квартиры и кладбищ. Эти сообщения содержат явные угрозы расправы, что вызвало у семьи чувство беззащитности и страха.

На протяжении нескольких месяцев Влад и Ангелина пытались разобраться в происходящем, обращаясь в правоохранительные органы. Однако, несмотря на неоднократные заявления в полицию, ситуация не продвигалась, и это побудило их сделать проблему публичной. Супруги рассказали о том, что злоумышленники использовали различные каналы связи и множество аккаунтов, что затрудняло установление их личностей.

Среди полученных сообщений были не только угрозы, но и фотографии, на которых лицо их сына было наклеено на надгробия. Эти действия стали настоящим психологическим давлением на семью. Ангелина, переживая постоянный стресс, столкнулась с нервными срывами и была вынуждена обратиться за помощью к специалистам.

"Мы действительно боимся за безопасность нашего ребенка и молимся о том, чтобы это все закончилось", – цитирует пару женский журнал Клео.ру.

Недавно правоохранительные органы смогли установить личности как минимум двух женщин, которые отправляли угрозы семье. В отношении них возбуждено уголовное дело, и материалы находятся в работе. Это стало небольшим облегчением для супругов, которые надеются на скорое разрешение ситуации.

Ангелина ранее делилась с подписчиками случаями сталкинга, однако старалась не раскрывать слишком много деталей о своей личной жизни. После рождения сына в 2022 году они с Владом практически перестали публиковать фотографии ребенка в соцсетях, чтобы защитить его от ненужного внимания и давления извне.

Влад Соколовский также является отцом девочки по имени Мия от предыдущего брака с певицей Ритой Дакотой. Несмотря на развод, бывшие супруги поддерживают контакт, и Мия регулярно проводит время с отцом и его новой семьей.

Ситуация с угрозами и преследованиями стала для Соколовских настоящим испытанием. Они продолжают надеяться на то, что правоохранительные органы смогут остановить преследователей и вернуть им спокойствие. "Мы просто хотим жить нормальной жизнью и быть уверенными в безопасности нашего сына", – резюмировал Влад.