Эти фразы категорически нельзя использовать при общении с родителями – рекомендации психотерапевта

Известный психотерапевт Элджей Джонс рассказал о важности выбора слов при общении с родителями, особенно когда разговор касается сложных тем.

Он предостерег от использования психологических терминов, которые могут вызвать недопонимание и конфликты. Многие взрослые дети, стремящиеся объяснить свои чувства или границы, могут неосознанно использовать фразы, которые воспринимаются родителями как обвинение или критика.

Джонс отметил, что для многих представителей старшего поколения такие термины, как "токсичные отношения" или "выставление границ", могут быть чуждыми и даже пугающими. Воспитанные в среде, где открытое обсуждение эмоций не приветствовалось, родители могут реагировать на подобные фразы с настороженностью. Вместо того чтобы воспринимать их как попытку наладить диалог, они могут почувствовать себя атакованными. Это может привести к тому, что вместо конструктивного разговора возникает конфликт, который лишь усугубляет существующие проблемы, отмечает RidLife.

Чтобы избежать таких ситуаций, Джонс советует использовать более нейтральные и понятные выражения. Например, вместо фразы "Я защищаю свой покой", которая может быть воспринята как эгоистичная позиция, он предлагает сказать: "Мне нужно немного времени, чтобы успокоиться, можем поговорить позже?" Такой подход помогает создать атмосферу понимания и уважения к чувствам другого человека.

Аналогично, вместо того чтобы говорить "Мне нужно выставить границы", что может звучать как ультиматум, лучше переформулировать это в более мягкой форме: "Я пытаюсь найти баланс в своей жизни, чтобы поддерживать свое благополучие, и надеюсь, что вы это поймете". Таким образом, вы не только выражаете свои нужды, но и показываете родителям, что их мнение и чувства важны для вас.

Основная задача в общении с родителями — это желание быть услышанным. Джонс подчеркивает, что важно не только донести свои мысли, но и сделать так, чтобы родители чувствовали себя комфортно в разговоре. Это требует от детей терпения и понимания, а также готовности адаптировать свой стиль общения.

Кроме того, психотерапевт рекомендует обращать внимание на невербальные сигналы во время разговора. Тон голоса, мимика и жесты могут существенно повлиять на то, как будет воспринято ваше сообщение. Спокойный и уверенный подход поможет создать атмосферу доверия и открытости.