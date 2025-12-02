Мужчина женился через 4 часа после свидания вслепую и лишился всех своих денег

В Китае разразилась необычная история, которая привлекла внимание пользователей социальных сетей.

40-летний житель города Хэнъян, Хуан Чжунчэн, женился всего через четыре часа после свидания вслепую, организованного девятью свахами. Однако его стремительное решение обернулось трагедией: менее чем через месяц после свадьбы жена растратила все его сбережения в размере 240 000 юаней (примерно 34 000 долларов США).

Свидание было организовано 21 августа, когда Хуан встретился с женщиной, работающей в салоне красоты. По его словам, он даже не ожидал, что свидание пройдет так быстро.

"По дороге на встречу внезапно появилась группа из восьми свах, и все они рекомендовали одну и ту же женщину", — рассказал он. В результате пара зарегистрировала брак уже к вечеру того же дня.

Хуан вспоминает, что весь день прошел как в тумане. "Она настаивала на том, чтобы мы оформили все дела в тот же день. Я даже сказал ей, что сегодняшний день словно сон", — делится он своими впечатлениями. Однако уже в ту ночь, проведенную в отеле, он почувствовал, что между ними нет близости. Даже когда Хуан пытался обнять свою новую супругу, она его отталкивала, отмечает RidLife.

Ситуация ухудшилась, когда его жена начала настаивать на том, чтобы он уехал в провинцию Гуандун зарабатывать деньги. Она постоянно просила финансовую помощь под различными предлогами. Хуан рассказывает, что всего через месяц после свадьбы его сбережения были полностью истрачены. "Она просила деньги на празднование Циси и даже на компьютер для своей дочери", — рассказал он.

Инцидент вызвал бурное обсуждение в китайских социальных сетях. Многие пользователи удивились смелости Хуана, который решился на такой шаг без должной подготовки. Один из комментаторов заметил: "Даже ярые преступники расплачутся, увидев это". Другие подчеркнули, что такая импульсивность может привести к серьезным последствиям.

Некоторые пользователи предложили Хуану подать иск против своей жены и свах, которые организовали свидание. Они считают, что это может быть совместным мошенничеством. "Он должен привлечь к ответственности всех девять свах. Это по сути совместное мошенничество", — добавил один из комментаторов.

Эта история стала ярким примером того, как спонтанные решения могут иметь негативные последствия. Хуан Чжунчэн теперь остается без своих сбережений и с болезненным опытом.