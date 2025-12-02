Орлова сообщила о болезни отца: Есть вещи, которые должны оставаться внутри семьи

Поргину экстренно госпитализировали Тесты Лолита стала идеальной партнершей для известного певца Игры Сонник

Вторник 2 декабря

08:59Орлова сообщила о болезни отца: Есть вещи, которые должны оставаться внутри семьи 06:46Эксперты выяснили предпочтения россиян старше 55 лет при выборе партнера 03:10Для зумеров важно наличие на работе кофемашин и зон отдыха – исследование 00:18Названы самые востребованные у россиян страны для отдыха в декабре 21:08Что повесить на елку в 2026 году, чтобы Новый год подарил изобилие 20:09Пострадавшая от народного гнева Долина решилась на отчаяный шаг 19:26Борющаяся с онкологией Симоньян впервые появилась на публике: "Волосы выпали" 18:14Этот полезный продукт поможет легко сбросить вес: но есть нюанс 17:37ЭКО не поможет: доктор Мясников назвал идеальный возраст женщин для беременности и родов 16:34Попавшая в опалу у народа Лариса Долина угодила в эпицентр нового скандала 15:36Главная ошибка худеющих: почему такая тренировка мешает сжигать жир 13:59Как быстро уснуть после внезапного пробуждения – врач-сомнолог дал действенный совет 13:35Топ 5 новогодних подарков в год Лошади для самых близких 12:54 Сенаторы проконтролировали ход реализации строительства объектов обращения с отходами 12:53В Москве подписали соглашение о намерениях в сфере экологии в рамках сотрудничества России и Вьетнама 12:15Прилюдная драка и угрозы: имя Филиппа Киркорова втянули в громкий инцидент 10:05Пересильд впервые открыто высказалась об отношениях дочери с молодым певцом 08:4077-летнюю Поргину экстренно госпитализировали в прединсультном состоянии 06:38Эксперт по безопасности дал россиянам советы по защите квартиры от воров в Новый год 03:245 уютных детективов с интригующим сюжетом 00:57Гастроэнтеролог назвал идеальный продукт для укрепления здоровья – включите его в свой рацион 16:072026 – год Красной Огненной Лошади: главные символы и приметы, которые сулят перемены 14:35Что делать, если вы опаздываете на самолет – эксперты назвали точный порядок действий 12:0762-летнюю Лолиту назвали идеальной партнершей для Джигана: Самойлова номер два 10:11Кардиолог назвала опасные последствия употребления нескольких чашек кофе в день 06:57Не злите Огненную Лошадь: как правильно готовиться встречать Новый 2026 год, чтобы привлечь удачу 03:16Кардиолог назвал видимые на лице признаки высокого уровня холестерина 00:29Поцелуи стимулируют выработку слюны и защищают от кариеса – стоматолог 16:48Бородина рассекретила доходы Сердюкова: Альфонс в глазах общества 14:36Адвокат предупредил об ответственности и наказании за неправильные гирлянды 12:23Россияне полюбили встречать день рождения в самолетах и поездах в 2025 году – исследование 10:06Репутация Долиной пострадала из-за резонансного дела с квартирой – адвокат Жорин 06:12Врач раскрыла специю за 20 рублей, которая заменит половину аптечки 03:14Елка не на том месте: как украсить дом к 2026 году, чтобы впустить в него счастье и достаток 00:04Деньги потекут рекой: что нужно сделать 29 ноября, чтобы кошелек стал полным 20:07Певица Слава резко раскритиковала Долину из-за нашумевшей ситуации с квартирой 19:50В Индии трибунал объявил о безопасности асбестоцемента при контролируемом использовании 19:49В Подмосковье завершен пилотный этап проекта "Цифровая котельная" 18:31Суд обязал Марата Башарова выплачивать алименты на ребенка от третьей жены 16:35Егор Кончаловский подробно рассказал о работе над фильмом "Авиатор" 16:10Лучшие новогодние шоу в Москве: представления на любой вкус для всей семьи 14:09Звезда турецких сериалов сделала громкое заявление о России 13:22Почему папилломы возвращаются снова и снова – ответ вас удивит 12:47Найдено копеечное средство от бессонницы: оно продается в каждом магазине и работает лучше дорогих таблеток 12:21В Подмосковье заработало новое родильное отделение 11:26Выбросите это немедленно: от каких 8 вещей нужно избавиться до Нового года, чтобы впустить в дом удачу 09:29"Продукт, который я не куплю никогда": врач объяснила, почему популярный полуфабрикат опасен для всей семьи 08:25Лариса Долина опять оказалась замешана в скандальную историю с продажей квартиры: новая жертва 06:57Тест: Насколько хорошо вы помните советский быт? 03:2120 миллионов за 45 минут: раскрыт прайс-лист Аллегровой, Басты и "Ленинграда" на Новый год
Орлова сообщила о болезни отца: Есть вещи, которые должны оставаться внутри семьи

Орлова сообщила о болезни отца: Есть вещи, которые должны оставаться внутри семьи
30

Ольга Орлова продолжает активно делиться своей жизнью с подписчиками в социальных сетях.

В своих постах известная российская певица и телеведущая не только рассказывает о карьере и личных событиях, но и затрагивает темы, касающиеся ее семьи.Недавно артистка открылась о состоянии здоровья своего отца, что вызвало большой интерес у поклонников.

На протяжении последних нескольких лет Ольга делилась с общественностью своими переживаниями, связанными с родителями. Она неоднократно упоминала, что испытывает любовь и уважение к своим близким, однако иногда чувствует себя подавленной из-за их чрезмерной заботы.

Недавно в рамках рубрики "вопрос/ответ" одна из подписчиц поинтересовалась, как часто семья Орловых отправляется в путешествия. На этот вопрос певица ответила с огорчением: "Из-за болезни моего папы мы вынуждены отложить поездки". Хотя она не уточнила, с каким именно недугом столкнулся ее отец, слова Ольги заставили задуматься о серьезности ситуации. Она подчеркнула, что некоторые вещи должны оставаться в кругу семьи и не подлежат публичному обсуждению.

"Мой папа уже несколько лет чувствует себя неважно… Мои дорогие, есть вещи, которые должны оставаться внутри семьи", — лаконично отметила она.

Несмотря на трудности, Ольга Орлова находит радость в своей личной жизни. Артистка счастлива в браке со своим вторым супругом Валерием Масловым, с которым они связали свои судьбы осенью 2021 года. В феврале 2023 года у пары родилась дочь Анна, которая уже стала любимицей поклонников и часто появляется в блоге своей знаменитой мамы. У Ольги также есть старший сын Артем от первого брака с Александром Кармановым. Мальчику сейчас 22 года, и он также занимает важное место в жизни певицы.

2 декабря 2025, 08:59
Ольга Орлова. Кадр: YouTube
Эксперты выяснили предпочтения россиян старше 55 лет при выборе партнера

Эксперты выяснили предпочтения россиян старше 55 лет при выборе партнера
В современном мире, где технологии стремительно развиваются, а социальные сети становятся неотъемлемой частью нашей жизни, поиск партнера также претерпевает изменения. Соцсеть "Одноклассники" совместно с дейтинг-сервисом "ОК Знакомства" провели исследование, в котором выяснили предпочтения россиян старше 55 лет при выборе спутника жизни.

Для зумеров важно наличие на работе кофемашин и зон отдыха – исследование

Для зумеров важно наличие на работе кофемашин и зон отдыха – исследование
Зумеры все более активно входят в рынок труда. Их требования к рабочему месту становятся важным аспектом для работодателей. Согласно результатам опроса, проведенного девелоперской компанией "Сумма Элементов" совместно с hh.

Названы самые востребованные у россиян страны для отдыха в декабре

Названы самые востребованные у россиян страны для отдыха в декабре
В декабре 2025 года россияне активно выбирают для отдыха три главные страны: Египет, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Эти направления вновь стали самыми популярными среди российских туристов, как сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Что повесить на елку в 2026 году, чтобы Новый год подарил изобилие

Что повесить на елку в 2026 году, чтобы Новый год подарил изобилие
В 2026 году дизайнерские решения для новогодней елки склоняются к сочетанию экологичности, технологичности и индивидуальности. В этом году особенно ценятся предметы, которые напоминают об устойчивости, заботе о планете и уникальности каждого дома.

Пострадавшая от народного гнева Долина решилась на отчаяный шаг

Пострадавшая от народного гнева Долина решилась на отчаяный шаг
Концертный директор певицы выразил свою позицию по данному поводу. Народный гнев обрушился на певицу Ларису Долину после громкого дела о недвижимости.

