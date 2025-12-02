Орлова сообщила о болезни отца: Есть вещи, которые должны оставаться внутри семьи

Ольга Орлова продолжает активно делиться своей жизнью с подписчиками в социальных сетях.

В своих постах известная российская певица и телеведущая не только рассказывает о карьере и личных событиях, но и затрагивает темы, касающиеся ее семьи.Недавно артистка открылась о состоянии здоровья своего отца, что вызвало большой интерес у поклонников.

На протяжении последних нескольких лет Ольга делилась с общественностью своими переживаниями, связанными с родителями. Она неоднократно упоминала, что испытывает любовь и уважение к своим близким, однако иногда чувствует себя подавленной из-за их чрезмерной заботы.

Недавно в рамках рубрики "вопрос/ответ" одна из подписчиц поинтересовалась, как часто семья Орловых отправляется в путешествия. На этот вопрос певица ответила с огорчением: "Из-за болезни моего папы мы вынуждены отложить поездки". Хотя она не уточнила, с каким именно недугом столкнулся ее отец, слова Ольги заставили задуматься о серьезности ситуации. Она подчеркнула, что некоторые вещи должны оставаться в кругу семьи и не подлежат публичному обсуждению.

"Мой папа уже несколько лет чувствует себя неважно… Мои дорогие, есть вещи, которые должны оставаться внутри семьи", — лаконично отметила она.

Несмотря на трудности, Ольга Орлова находит радость в своей личной жизни. Артистка счастлива в браке со своим вторым супругом Валерием Масловым, с которым они связали свои судьбы осенью 2021 года. В феврале 2023 года у пары родилась дочь Анна, которая уже стала любимицей поклонников и часто появляется в блоге своей знаменитой мамы. У Ольги также есть старший сын Артем от первого брака с Александром Кармановым. Мальчику сейчас 22 года, и он также занимает важное место в жизни певицы.