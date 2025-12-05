Надежда Бабкина переживает серьезную потерю – время сыграло против артистки

Зачем SHAMAN снял обручальное кольцо Тесты Ушла из жизни бывшая жена Ефремова Игры Сонник

Топ новостей недели

Расставшаяся с Авербухом Арзамасова расцвела в объятиях другогоРасставшаяся с Авербухом Арзамасова расцвела в объятиях другого Принято решение о продаже и сносе недвижимости Пугачевой в Подмосковье Принято решение о продаже и сносе недвижимости Пугачевой в Подмосковье Лариса Долина опять оказалась замешана в скандальную историю с продажей квартиры: новая жертваЛариса Долина опять оказалась замешана в скандальную историю с продажей квартиры: новая жертва "Это уже повреждение мозга": врач-нарколог вынес жесткий вердикт Волочковой"Это уже повреждение мозга": врач-нарколог вынес жесткий вердикт Волочковой

Лента новостей

Пятница 5 декабря

13:58Надежда Бабкина переживает серьезную потерю – время сыграло против артистки 12:45В прогремевшем на всю страну деле с квартирой Долиной случился новый поворот 12:02Соколовский и его жена сообщили о поступающих им угрозах о похищением сына 11:10Сколько денег готовы потратить россияне на зимние путешествия – исследование дало ответ 10:03Ушел из жизни культовый актер из фильма "Мортал Комбат" – легенду оплакивает весь мир 09:06Популярная певица откровенно рассказала о зависимости Димы Билана: Получай удовольствие 06:29Адвокат раскрыл простой способ защиты россиян от "эффекта Долиной" 03:40Педиатр назвала самую распространенную ошибку при расстройстве желудка 00:17Год Красной Огненной Лошади 2026: выбираем подарок для каждого знака зодиака 00:17"Песня года": какие сюрпризы готовит главный новогодний концерт страны 21:14Пока все обсуждали развод: SHAMAN и Мизулина вместе оказались в шаге от гибели 20:58В Подмосковье расширяют дорожную сеть в рамках нацпроекта 20:13Доктор Мясников назвал самые эффективные и безопасные лекарства от высокого давления 19:16"Моя мечта – дом престарелых": собравшаяся замуж Елена Проклова шокировала всех признанием 18:20"Даже фастфуд отменяет сотрудничество": Лариса Долина выступит с главным откровением по делу о мошенниках 17:38Нас обманывали десятилетиями: "вредная" куриная шкурка оказалась эликсиром молодости 16:03Вся "Битва экстрасенсов" – постановка? Ведущий шоу привел личное доказательство 15:11Сергей Собянин обсудил с москвичами важные городские проекты 14:40Кардинальная смена имиджа Глюкозы шокировала мужа певицы: Потом привыкает 13:13Сотрудник компании случайно включил камеру на онлайн-совещании и крупно опозорился 12:47Виновный в трагическом уходе Мэттью Перри врач получил приговор суда 11:11В жизни Лолиты случилось поворотное событие – впервые за 10 лет 09:56Адвокат назвала эффективные способы бороться с шумными соседями 09:03Самайлова решилась рассказать правду о скандальном разводе с Джиганом: Мы выйдем за рамки 06:51Кофе снижает вероятность развития болезней печени и почек – исследование 03:07Где больше всего в России подорожала новогодняя аренда коттеджей – рассказал эксперт 00:15Российских туристов предупредили о новой мошеннической схеме в Египте 20:21"Долина перевернула судебную практику с ног на голову": почему Верховный суд может отменить решение нижестоящих судов 20:16Снял кольцо через месяц после свадьбы: что на самом деле происходит в семье SHAMANа? 19:43Дана Борисова призналась в страшной зависимости: Никому не рекомендую 19:18Спор о мирном атоме: как путешествие блогера-скептика и ученого стало фильмом о будущем планеты 18:56"Полетим в Лапландию, нарядим синего слона": разведенные Дибровы раскрыли совместные планы на Новый год 17:16"Врет, что все сделала сама": кто на самом деле стоит за успехом Ларисы Долиной 13:50Эти фразы категорически нельзя использовать при общении с родителями – рекомендации психотерапевта 13:37Майли Сайрус подтвердила помолвку и подготовку к свадьбе с молодым музыкантом 12:52Афиша мероприятий на декабрь-2025: выставки, спектакли и концерты 12:07Туроператоры назвали подешевевшие в декабре направления для отдыха 11:39Домашняя кошка спасла российскую семью от ядовитой змеи на Бали 10:55Дарья Неретина: от свадебного организатора до основательницы международного проекта Wed Vibes Media 10:25Адвокат назвал главную ошибку Долиной в громком деле с мошенничеством 09:06Ушла из жизни бывшая жена Михаила Ефремова – судьба актрисы была крайне трагичной 06:44Синоптик предупредил москвичей о длительном туманном периоде 03:16Что делать, если соседи регулярно оставляют на лестничной клетке мусорные пакеты 00:22Россиянка спасла атакованного стаей ворон краснокнижного зверя 21:30"Даже небольшие дозы могут стать критическими": доктор Мясников раскрыл страшную правду про энергетики 20:40Врачи молчат: эта привычка добавляет вам 5-7 кг в год, и вы даже не подозреваете 20:05Астролог назвал три знака зодиака, которых в декабре 2025 ждет судьбоносная встреча 18:47"Похоже на троллинг": пользователи сети "рвут и мечут" из-за приглашения оскандалившейся Долиной в Госдуму 17:23Что ни в коем случае нельзя ставить на стол в Новый год Лошади 2026, чтобы не навлечь несчастье на всю семью 16:36Три тревожных сигнала, которые нельзя игнорировать: доктор Малышева предупредила о скрытой опасности
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Надежда Бабкина переживает серьезную потерю – время сыграло против артистки

Надежда Бабкина переживает серьезную потерю – время сыграло против артистки
81

Певица Надежда Бабкина столкнулась с серьезной потерей. Эстрадную певицу лишили прав на все товарные знаки в России.

Журналисты провели тщательное исследование и обнаружили, что артистка больше не является обладательницей прав на свои бренды. Надежда Бабкина зарегистрировала товарные знаки еще в 2015 году, включая свое имя, роспись и инициалы.

Эти товарные знаки позволяли ей заниматься коммерцией, связанной с продажей различных товаров, таких как ювелирные изделия, текстиль, одежда, обувь, головные уборы и аксессуары. Бренды, связанные с именем певицы, могли приносить значительный доход и способствовать популяризации ее образа.

Тем не менее, срок действия этих товарных знаков истек в ноябре 2025 года. Причины, по которым Бабкина решила не продлевать свои права на товарные знаки, остаются неизвестными. Возможно, это связано с изменениями в ее жизни или приоритетами в карьере. На сегодняшний день артистка активно занимается не только музыкой, но и общественной деятельностью, что может отвлекать ее от коммерческих проектов, сообщает РИА Новости.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Надежда Бабкина выразила свою радость по поводу освобождения из колонии актера Михаила Ефремова. Бабкина восхитилась артистом, назвав его "Мишкой", а также отметив достойное поведение за время заключения.

При этом Надежда Бабкина не ограничилась только словами одобрения. Артистка сделала конкретный шаг навстречу коллеге по цеху – предложила Михаилу Ефремову работу в своем театре "Русская песня". Надежда Георгиевна заявила о намерении пригласить актера для участия в постановках. Свое решение она объяснила просто: "Никто не застрахован от ошибок".

Шоу-бизнес в Telegram

5 декабря 2025, 13:58
Надежда Бабкина. Фото: Феликс Грозданов
РИА Новости✓ Надежный источник

По теме

Спевшая с Бузовой Бабкина призналась, почему была категорически против этого дуэта

Надежда Бабкина резко высказалась об уехавших из России артистках
Надежда Георгиевна Бабкина

Надежда Георгиевна Бабкина певица, ведущая, актриса

В прогремевшем на всю страну деле с квартирой Долиной случился новый поворот

В прогремевшем на всю страну деле с квартирой Долиной случился новый поворот
В последние месяцы "квартирный скандал" вокруг Ларисы Долиной продолжает набирать обороты. Новый поворот в этом деле может оказаться весьма значительным. Верховный суд России привлек к разбирательству дочь артистки, Ангелину Анатольевну, и её несовершеннолетнюю внучку, что добавляет новые нюансы в уже запутанную ситуацию.

Соколовский и его жена сообщили о поступающих им угрозах о похищением сына

Соколовский и его жена сообщили о поступающих им угрозах о похищением сына
Певец Влад Соколовский и его жена Ангелина Суркова находятся в состоянии сильного стресса из-за угроз, которые поступают в адрес их трехлетнего сына Дэвида. Ситуация обострилась, когда супруги начали получать тревожные сообщения с пугающими фотографиями, в том числе снимками их ребенка, а также изображениями двери их квартиры и кладбищ.

Сколько денег готовы потратить россияне на зимние путешествия – исследование дало ответ

Сколько денег готовы потратить россияне на зимние путешествия – исследование дало ответ
С приближением зимнего сезона россияне начинают планировать свои путешествия по стране. Исследование показало, что большинство граждан настроены на активный отдых в зимние месяцы.

Ушел из жизни культовый актер из фильма "Мортал Комбат" – легенду оплакивает весь мир

Ушел из жизни культовый актер из фильма "Мортал Комбат" – легенду оплакивает весь мир
4 декабря мир кино понёс тяжелую утрату: ушел из жизни знаменитый голливудский актер Кэри-Хироюки Тагава, известный своей яркой ролью Шан Цзуна в культовом фильме "Мортал Комбат". Актер ушел из жизни в своем доме в Санта-Барбаре от осложнений после инсульта.

Популярная певица откровенно рассказала о зависимости Димы Билана: Получай удовольствие

Популярная певица откровенно рассказала о зависимости Димы Билана: Получай удовольствие
Певица Диляра Вагапова, известная как солистка группы "Мураками", поделилась своими впечатлениями о работе с Димой Биланом в рамках популярного шоу "Голос". Вокалистка отметила, что Билан — это зависимый от работы человек, настоящий трудоголик, который несмотря на свою загруженность всегда находил время для общения и поддержки участников.

Выбор читателей

03/12СрдСнял кольцо через месяц после свадьбы: что на самом деле происходит в семье SHAMANа? 04/12ЧтвНас обманывали десятилетиями: "вредная" куриная шкурка оказалась эликсиром молодости 03/12Срд"Врет, что все сделала сама": кто на самом деле стоит за успехом Ларисы Долиной 03/12СрдДана Борисова призналась в страшной зависимости: Никому не рекомендую 03/12Срд"Долина перевернула судебную практику с ног на голову": почему Верховный суд может отменить решение нижестоящих судов 03/12Срд"Полетим в Лапландию, нарядим синего слона": разведенные Дибровы раскрыли совместные планы на Новый год