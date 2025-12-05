Надежда Бабкина переживает серьезную потерю – время сыграло против артистки

Певица Надежда Бабкина столкнулась с серьезной потерей. Эстрадную певицу лишили прав на все товарные знаки в России.

Журналисты провели тщательное исследование и обнаружили, что артистка больше не является обладательницей прав на свои бренды. Надежда Бабкина зарегистрировала товарные знаки еще в 2015 году, включая свое имя, роспись и инициалы.

Эти товарные знаки позволяли ей заниматься коммерцией, связанной с продажей различных товаров, таких как ювелирные изделия, текстиль, одежда, обувь, головные уборы и аксессуары. Бренды, связанные с именем певицы, могли приносить значительный доход и способствовать популяризации ее образа.

Тем не менее, срок действия этих товарных знаков истек в ноябре 2025 года. Причины, по которым Бабкина решила не продлевать свои права на товарные знаки, остаются неизвестными. Возможно, это связано с изменениями в ее жизни или приоритетами в карьере. На сегодняшний день артистка активно занимается не только музыкой, но и общественной деятельностью, что может отвлекать ее от коммерческих проектов, сообщает РИА Новости.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Надежда Бабкина выразила свою радость по поводу освобождения из колонии актера Михаила Ефремова. Бабкина восхитилась артистом, назвав его "Мишкой", а также отметив достойное поведение за время заключения.

При этом Надежда Бабкина не ограничилась только словами одобрения. Артистка сделала конкретный шаг навстречу коллеге по цеху – предложила Михаилу Ефремову работу в своем театре "Русская песня". Надежда Георгиевна заявила о намерении пригласить актера для участия в постановках. Свое решение она объяснила просто: "Никто не застрахован от ошибок".