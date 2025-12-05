Зачем SHAMAN снял обручальное кольцо Тесты Ушла из жизни бывшая жена Ефремова Игры Сонник

Топ новостей недели

Пятница 5 декабря

Сделайте перед сном всего одну вещь – и сможете выспаться как за две ночи: техника "4-7-8"

95

Есть один из самых известных, научно обоснованных и при этом невероятно простых методов, который рекомендуют врачи и эксперты по сну по всему миру. Это не эзотерика, а чистая физиология.

Существует один простой, бесплатный и научно доказанный метод, который занимает меньше минуты, но способен кардинально изменить качество вашего сна. Он называется дыхательная техника "4-7-8".

Что это за метод и кто его придумал?

Технику "4-7-8" популяризировал доктор Эндрю Вейл, врач и основатель Центра интегративной медицины при Университете Аризоны. Он называет этот метод "естественным транквилизатором для нервной системы". Суть техники — в сознательном контроле над дыханием, который напрямую влияет на наше физическое и психическое состояние.

В ее основе лежат древние практики йоги (пранаяма), адаптированные для современного человека, которому нужно быстро и эффективно успокоиться.

Как это работает?

Никакой магии, только физиология. В нашем теле есть две основные "операционные системы" нервной системы:

  1. Симпатическая ("бей или беги"): активируется при стрессе, ускоряет сердцебиение, повышает давление, готовит тело к действию. В этом режиме мы живем большую часть дня.
  2. Парасимпатическая ("отдыхай и переваривай"): отвечает за расслабление, замедляет сердце, нормализует пищеварение и готовит тело ко сну.

Проблема в том, что вечером мы часто не можем "переключиться" с первого режима на второй. Техника "4-7-8" — это, по сути, принудительная перезагрузка.

  • Медленный вдох на 4 счета насыщает кровь кислородом.
  • Задержка дыхания на 7 счетов позволяет этому кислороду полностью усвоиться.
  • Длинный, шумный выдох на 8 счетов резко замедляет сердечный ритм и посылает в мозг мощный сигнал: "Все в порядке, можно расслабляться". Именно долгий выдох является ключом к активации той самой парасимпатической системы.

Кроме того, концентрация на счете и дыхании не оставляет в голове места для тревожных мыслей, которые мешают нам уснуть.

Пошаговая инструкция: как выполнить технику "4-7-8"

Выполнять упражнение лучше всего лежа в кровати.

  1. Примите удобное положение. Расслабьтесь.
  2. Сделайте полный, шумный выдох через рот. Полностью освободите легкие от воздуха.
  3. Закройте рот и спокойно вдохните через нос, мысленно считая до 4.
  4. Задержите дыхание, считая до 7.
  5. Снова сделайте полный, шумный выдох через рот, считая до 8.
  6. Это один дыхательный цикл. Повторите его еще 3 раза.

Все упражнение займет у вас не более одной минуты.

Важные советы для начинающих

  • Не напрягайтесь. Если вам тяжело задерживать дыхание на 7 секунд, начните с меньшего, главное — сохраняйте пропорцию (например, 2-3.5-4).
  • Практикуйтесь. С первого раза вы можете не почувствовать вау-эффекта. Но уже через несколько дней регулярной практики вы заметите, что засыпать становится гораздо легче, а сон — глубже.
  • Используйте не только для сна. Эта техника — идеальное средство для борьбы с внезапным приступом тревоги, стрессом перед важным событием или просто для того, чтобы "собраться с мыслями" в середине дня.

Этот простой ритуал не требует никаких вложений, но дает вам мощный инструмент для управления своим состоянием. Попробуйте сделать это сегодня вечером — возможно, это будет лучшая минута, которую вы потратили на свое здоровье за весь день.

Шоу-бизнес в Telegram

5 декабря 2025, 18:06
Фото: freepik.com
Welltory✓ Надежный источник

Выбор читателей

