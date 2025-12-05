Лариса Долина согласилась отдать покупательнице деньги за квартиру, но есть нюанс

Зачем SHAMAN снял обручальное кольцо Тесты Ушла из жизни бывшая жена Ефремова Игры Сонник

Топ новостей недели

Расставшаяся с Авербухом Арзамасова расцвела в объятиях другогоРасставшаяся с Авербухом Арзамасова расцвела в объятиях другого Принято решение о продаже и сносе недвижимости Пугачевой в Подмосковье Принято решение о продаже и сносе недвижимости Пугачевой в Подмосковье Лариса Долина опять оказалась замешана в скандальную историю с продажей квартиры: новая жертваЛариса Долина опять оказалась замешана в скандальную историю с продажей квартиры: новая жертва "Это уже повреждение мозга": врач-нарколог вынес жесткий вердикт Волочковой"Это уже повреждение мозга": врач-нарколог вынес жесткий вердикт Волочковой

Лента новостей

Пятница 5 декабря

20:33Лариса Долина согласилась отдать покупательнице деньги за квартиру, но есть нюанс 19:24Вечный спор в салате: что лучше – майонез или сметана? Отвечают врачи 18:06Сделайте перед сном всего одну вещь – и сможете выспаться как за две ночи: техника "4-7-8" 17:41"Я что, на квартиру кого-то обманула?": Лолита нанесла сокрушительный удар по Ларисе Долиной 16:10"Продажи растут": PR-эксперт раскрыл, как бойкот Долиной обернулся для нее золотым дождем 15:23Назван главный тренд новогоднего стола 2026: легкий и готовится быстро 13:58Надежда Бабкина переживает серьезную потерю – время сыграло против артистки 12:45В прогремевшем на всю страну деле с квартирой Долиной случился новый поворот 12:02Соколовский и его жена сообщили о поступающих им угрозах о похищением сына 11:10Сколько денег готовы потратить россияне на зимние путешествия – исследование дало ответ 10:03Ушел из жизни культовый актер из фильма "Мортал Комбат" – легенду оплакивает весь мир 09:06Популярная певица откровенно рассказала о зависимости Димы Билана: Получай удовольствие 06:29Адвокат раскрыл простой способ защиты россиян от "эффекта Долиной" 03:40Педиатр назвала самую распространенную ошибку при расстройстве желудка 00:17Год Красной Огненной Лошади 2026: выбираем подарок для каждого знака зодиака 00:17"Песня года": какие сюрпризы готовит главный новогодний концерт страны 21:14Пока все обсуждали развод: SHAMAN и Мизулина вместе оказались в шаге от гибели 20:58В Подмосковье расширяют дорожную сеть в рамках нацпроекта 20:13Доктор Мясников назвал самые эффективные и безопасные лекарства от высокого давления 19:16"Моя мечта – дом престарелых": собравшаяся замуж Елена Проклова шокировала всех признанием 18:20"Даже фастфуд отменяет сотрудничество": Лариса Долина выступит с главным откровением по делу о мошенниках 17:38Нас обманывали десятилетиями: "вредная" куриная шкурка оказалась эликсиром молодости 16:03Вся "Битва экстрасенсов" – постановка? Ведущий шоу привел личное доказательство 15:11Сергей Собянин обсудил с москвичами важные городские проекты 14:40Кардинальная смена имиджа Глюкозы шокировала мужа певицы: Потом привыкает 13:13Сотрудник компании случайно включил камеру на онлайн-совещании и крупно опозорился 12:47Виновный в трагическом уходе Мэттью Перри врач получил приговор суда 11:11В жизни Лолиты случилось поворотное событие – впервые за 10 лет 09:56Адвокат назвала эффективные способы бороться с шумными соседями 09:03Самайлова решилась рассказать правду о скандальном разводе с Джиганом: Мы выйдем за рамки 06:51Кофе снижает вероятность развития болезней печени и почек – исследование 03:07Где больше всего в России подорожала новогодняя аренда коттеджей – рассказал эксперт 00:15Российских туристов предупредили о новой мошеннической схеме в Египте 20:21"Долина перевернула судебную практику с ног на голову": почему Верховный суд может отменить решение нижестоящих судов 20:16Снял кольцо через месяц после свадьбы: что на самом деле происходит в семье SHAMANа? 19:43Дана Борисова призналась в страшной зависимости: Никому не рекомендую 19:18Спор о мирном атоме: как путешествие блогера-скептика и ученого стало фильмом о будущем планеты 18:56"Полетим в Лапландию, нарядим синего слона": разведенные Дибровы раскрыли совместные планы на Новый год 17:16"Врет, что все сделала сама": кто на самом деле стоит за успехом Ларисы Долиной 13:50Эти фразы категорически нельзя использовать при общении с родителями – рекомендации психотерапевта 13:37Майли Сайрус подтвердила помолвку и подготовку к свадьбе с молодым музыкантом 12:52Афиша мероприятий на декабрь-2025: выставки, спектакли и концерты 12:07Туроператоры назвали подешевевшие в декабре направления для отдыха 11:39Домашняя кошка спасла российскую семью от ядовитой змеи на Бали 10:55Дарья Неретина: от свадебного организатора до основательницы международного проекта Wed Vibes Media 10:25Адвокат назвал главную ошибку Долиной в громком деле с мошенничеством 09:06Ушла из жизни бывшая жена Михаила Ефремова – судьба актрисы была крайне трагичной 06:44Синоптик предупредил москвичей о длительном туманном периоде 03:16Что делать, если соседи регулярно оставляют на лестничной клетке мусорные пакеты 00:22Россиянка спасла атакованного стаей ворон краснокнижного зверя
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Лариса Долина согласилась отдать покупательнице деньги за квартиру, но есть нюанс

Лариса Долина согласилась отдать покупательнице деньги за квартиру, но есть нюанс
131

Кажется, в главной квартирной драме страны наступила развязка.

После месяцев публичного осуждения, волны хейта и даже "отмены" на телевидении Лариса Долина, похоже, решила пойти на попятную. Ее представители вышли на связь с Полиной Лурье — той самой покупательницей, которая осталась и без квартиры, и без денег, — и предложили урегулировать конфликт миром. Однако дьявол, как всегда, оказался в деталях.

Рассрочка на три года

По словам адвоката Полины Лурье Светланы Свириденко, сторона певицы предложила вернуть 112 миллионов рублей, но не сразу, а в рассрочку — равными платежами в течение трех с лишним лет. Это предложение юрист назвала не иначе как кабальным.

"Это при наличии у Долиной заработка и иного недвижимого имущества помимо спорной квартиры, которое она могла бы реализовать и исполнить обязательство по возврату денег покупателю", — подчеркнула Свириденко.

Формально новость звучит как победа здравого смысла: Лариса Долина согласилась отдать деньги за квартиру, но есть нюанс, и этот нюанс превращает долгожданное примирение в издевательство. По сути, народная артистка предлагает девушке, которая уже несколько лет не может вернуть свои деньги, подождать еще три года, пока она будет выплачивать долг по частям.

Вишенка на торте: налоги платит покупательница

Но и это не все. Как выяснилось, есть еще одна деталь, которая делает ситуацию совсем абсурдной. Оказывается, Лариса Долина, которая все это время проживала в спорной квартире, не платила налог на имущество. Долг в размере более 100 тысяч рублей за нее погасила Полина Лурье. То есть девушка, которую лишили и жилья, и денег, еще и оплачивала коммунальные долги певицы.

Напомним, вся эта история началась с того, что Долина под влиянием мошенников продала квартиру по заниженной цене. Когда обман вскрылся, суд встал на сторону артистки, вернув ей недвижимость, но "забыв" обязать ее вернуть деньги покупательнице. Скандал достиг такого масштаба, что мошенническую схему в народе стали называть "схемой Долиной".

Теперь, за несколько дней до решающего заседания в Верховном суде, которое назначено на 16 декабря, последовало это странное предложение о рассрочке. Этот "жест доброй воли" выглядит скорее как попытка смягчить свою позицию перед решающей битвой, чем как реальное желание восстановить справедливость.

Шоу-бизнес в Telegram

5 декабря 2025, 20:33
Лариса Долина. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
РИА Новости✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Безопасность превыше всего: как делать онлайн покупки и не попасть в руки мошенников

Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба

По теме

"Продажи растут": PR-эксперт раскрыл, как бойкот Долиной обернулся для нее золотым дождем

"Даже фастфуд отменяет сотрудничество": Лариса Долина выступит с главным откровением по делу о мошенниках

Вечный спор в салате: что лучше – майонез или сметана? Отвечают врачи

Вечный спор в салате: что лучше – майонез или сметана? Отвечают врачи
Приближаются праздники, а вместе с ними и главный кулинарный вопрос: чем заправлять салаты? Для многих ответ очевиден: майонез — абсолютное зло, а сметана — его более здоровый и диетический аналог.

Сделайте перед сном всего одну вещь – и сможете выспаться как за две ночи: техника "4-7-8"

Сделайте перед сном всего одну вещь – и сможете выспаться как за две ночи: техника "4-7-8"
Есть один из самых известных, научно обоснованных и при этом невероятно простых методов, который рекомендуют врачи и эксперты по сну по всему миру. Это не эзотерика, а чистая физиология. Существует один простой, бесплатный и научно доказанный метод, который занимает меньше минуты, но способен кардинально изменить качество вашего сна.

"Я что, на квартиру кого-то обманула?": Лолита нанесла сокрушительный удар по Ларисе Долиной

"Я что, на квартиру кого-то обманула?": Лолита нанесла сокрушительный удар по Ларисе Долиной
Лолита Милявская нашла изящный способ высказаться о скандальной ситуации с квартирой Ларисы Долиной, формально отказавшись ее комментировать. После "голой вечеринки" и последующей волны критики Лолита, кажется, привыкла к публичной травле.

"Продажи растут": PR-эксперт раскрыл, как бойкот Долиной обернулся для нее золотым дождем

"Продажи растут": PR-эксперт раскрыл, как бойкот Долиной обернулся для нее золотым дождем
Самая большая репутационная катастрофа в карьере Ларисы Долиной оказалась ее самой успешной финансовой операцией. Пока страна в праведном гневе требует отменить певицу и символически "сдает билеты" на ее концерты, профессионалы из мира PR смотрят на это с усмешкой.

Назван главный тренд новогоднего стола 2026: легкий и готовится быстро

Назван главный тренд новогоднего стола 2026: легкий и готовится быстро
Кажется, эпоха тяжелых, многочасовых салатов в огромных вазах уходит в прошлое. На смену им приходит новый тренд – легкость, скорость и элегантная подача. Известный нутрициолог Наталья Зубарева в своем Telegram-канале поделилась рецептом, который идеально отражает эту новую философию.

Выбор читателей

04/12ЧтвНас обманывали десятилетиями: "вредная" куриная шкурка оказалась эликсиром молодости 04/12ЧтвСамайлова решилась рассказать правду о скандальном разводе с Джиганом: Мы выйдем за рамки 04/12ЧтвРоссийских туристов предупредили о новой мошеннической схеме в Египте 04/12ЧтвВ жизни Лолиты случилось поворотное событие – впервые за 10 лет 04/12ЧтвПока все обсуждали развод: SHAMAN и Мизулина вместе оказались в шаге от гибели 04/12ЧтвКардинальная смена имиджа Глюкозы шокировала мужа певицы: Потом привыкает