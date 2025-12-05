Лариса Долина согласилась отдать покупательнице деньги за квартиру, но есть нюанс

Кажется, в главной квартирной драме страны наступила развязка.



После месяцев публичного осуждения, волны хейта и даже "отмены" на телевидении Лариса Долина, похоже, решила пойти на попятную. Ее представители вышли на связь с Полиной Лурье — той самой покупательницей, которая осталась и без квартиры, и без денег, — и предложили урегулировать конфликт миром. Однако дьявол, как всегда, оказался в деталях.

Рассрочка на три года

По словам адвоката Полины Лурье Светланы Свириденко, сторона певицы предложила вернуть 112 миллионов рублей, но не сразу, а в рассрочку — равными платежами в течение трех с лишним лет. Это предложение юрист назвала не иначе как кабальным.

"Это при наличии у Долиной заработка и иного недвижимого имущества помимо спорной квартиры, которое она могла бы реализовать и исполнить обязательство по возврату денег покупателю", — подчеркнула Свириденко.

Формально новость звучит как победа здравого смысла: Лариса Долина согласилась отдать деньги за квартиру, но есть нюанс, и этот нюанс превращает долгожданное примирение в издевательство. По сути, народная артистка предлагает девушке, которая уже несколько лет не может вернуть свои деньги, подождать еще три года, пока она будет выплачивать долг по частям.

Вишенка на торте: налоги платит покупательница

Но и это не все. Как выяснилось, есть еще одна деталь, которая делает ситуацию совсем абсурдной. Оказывается, Лариса Долина, которая все это время проживала в спорной квартире, не платила налог на имущество. Долг в размере более 100 тысяч рублей за нее погасила Полина Лурье. То есть девушка, которую лишили и жилья, и денег, еще и оплачивала коммунальные долги певицы.

Напомним, вся эта история началась с того, что Долина под влиянием мошенников продала квартиру по заниженной цене. Когда обман вскрылся, суд встал на сторону артистки, вернув ей недвижимость, но "забыв" обязать ее вернуть деньги покупательнице. Скандал достиг такого масштаба, что мошенническую схему в народе стали называть "схемой Долиной".

Теперь, за несколько дней до решающего заседания в Верховном суде, которое назначено на 16 декабря, последовало это странное предложение о рассрочке. Этот "жест доброй воли" выглядит скорее как попытка смягчить свою позицию перед решающей битвой, чем как реальное желание восстановить справедливость.