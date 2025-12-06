Зачем SHAMAN снял обручальное кольцо Тесты Ушла из жизни бывшая жена Ефремова Игры Сонник

Топ новостей недели

Расставшаяся с Авербухом Арзамасова расцвела в объятиях другогоРасставшаяся с Авербухом Арзамасова расцвела в объятиях другого Принято решение о продаже и сносе недвижимости Пугачевой в Подмосковье Принято решение о продаже и сносе недвижимости Пугачевой в Подмосковье Лариса Долина опять оказалась замешана в скандальную историю с продажей квартиры: новая жертваЛариса Долина опять оказалась замешана в скандальную историю с продажей квартиры: новая жертва "Это уже повреждение мозга": врач-нарколог вынес жесткий вердикт Волочковой"Это уже повреждение мозга": врач-нарколог вынес жесткий вердикт Волочковой

Лента новостей

Суббота 6 декабря

18:25"За деньги – да": астролог Володина вынесла жестокий приговор Долиной 15:44Сделайте это простое действие в канун Нового года и будете купаться в деньгах: этому учат нас народные приметы 12:11"Ответ зимней хандре": "Эксмо" готовит главное шоу зимы 09:02Не надевайте это ни в коем случае 6 декабря, чтобы не разругаться с самыми близкими 06:48Мошенники отобрали квартиру у семьи Пригожина: Мы столкнулись с несправедливостью 03:09Известный врач опроверг миф о существовании правильного питания 00:19Эти 10 пород собак идеально подходят для жизни в квартире 21:27Опаснее 100 сигарет и в 5 раз повышает риск рака: врачи бьют тревогу из-за этой привычки 20:33Лариса Долина согласилась отдать покупательнице деньги за квартиру, но есть нюанс 19:24Вечный спор в салате: что лучше – майонез или сметана? Отвечают врачи 18:06Сделайте перед сном всего одну вещь – и сможете выспаться как за две ночи: техника "4-7-8" 17:41"Я что, на квартиру кого-то обманула?": Лолита нанесла сокрушительный удар по Ларисе Долиной 16:10"Продажи растут": PR-эксперт раскрыл, как бойкот Долиной обернулся для нее золотым дождем 15:23Назван главный тренд новогоднего стола 2026: легкий и готовится быстро 13:58Надежда Бабкина переживает серьезную потерю – время сыграло против артистки 12:45В прогремевшем на всю страну деле с квартирой Долиной случился новый поворот 12:02Соколовский и его жена сообщили о поступающих им угрозах о похищением сына 11:10Сколько денег готовы потратить россияне на зимние путешествия – исследование дало ответ 10:03Ушел из жизни культовый актер из фильма "Мортал Комбат" – легенду оплакивает весь мир 09:06Популярная певица откровенно рассказала о зависимости Димы Билана: Получай удовольствие 06:29Адвокат раскрыл простой способ защиты россиян от "эффекта Долиной" 03:40Педиатр назвала самую распространенную ошибку при расстройстве желудка 00:17Год Красной Огненной Лошади 2026: выбираем подарок для каждого знака зодиака 00:17"Песня года": какие сюрпризы готовит главный новогодний концерт страны 21:14Пока все обсуждали развод: SHAMAN и Мизулина вместе оказались в шаге от гибели 20:58В Подмосковье расширяют дорожную сеть в рамках нацпроекта 20:13Доктор Мясников назвал самые эффективные и безопасные лекарства от высокого давления 19:16"Моя мечта – дом престарелых": собравшаяся замуж Елена Проклова шокировала всех признанием 18:20"Даже фастфуд отменяет сотрудничество": Лариса Долина выступит с главным откровением по делу о мошенниках 17:38Нас обманывали десятилетиями: "вредная" куриная шкурка оказалась эликсиром молодости 16:03Вся "Битва экстрасенсов" – постановка? Ведущий шоу привел личное доказательство 15:11Сергей Собянин обсудил с москвичами важные городские проекты 14:40Кардинальная смена имиджа Глюкозы шокировала мужа певицы: Потом привыкает 13:13Сотрудник компании случайно включил камеру на онлайн-совещании и крупно опозорился 12:47Виновный в трагическом уходе Мэттью Перри врач получил приговор суда 11:11В жизни Лолиты случилось поворотное событие – впервые за 10 лет 09:56Адвокат назвала эффективные способы бороться с шумными соседями 09:03Самайлова решилась рассказать правду о скандальном разводе с Джиганом: Мы выйдем за рамки 06:51Кофе снижает вероятность развития болезней печени и почек – исследование 03:07Где больше всего в России подорожала новогодняя аренда коттеджей – рассказал эксперт 00:15Российских туристов предупредили о новой мошеннической схеме в Египте 20:21"Долина перевернула судебную практику с ног на голову": почему Верховный суд может отменить решение нижестоящих судов 20:16Снял кольцо через месяц после свадьбы: что на самом деле происходит в семье SHAMANа? 19:43Дана Борисова призналась в страшной зависимости: Никому не рекомендую 19:18Спор о мирном атоме: как путешествие блогера-скептика и ученого стало фильмом о будущем планеты 18:56"Полетим в Лапландию, нарядим синего слона": разведенные Дибровы раскрыли совместные планы на Новый год 17:16"Врет, что все сделала сама": кто на самом деле стоит за успехом Ларисы Долиной 13:50Эти фразы категорически нельзя использовать при общении с родителями – рекомендации психотерапевта 13:37Майли Сайрус подтвердила помолвку и подготовку к свадьбе с молодым музыкантом 12:52Афиша мероприятий на декабрь-2025: выставки, спектакли и концерты
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

"За деньги – да": астролог Володина вынесла жестокий приговор Долиной

"За деньги – да": астролог Володина вынесла жестокий приговор Долиной
461

Пока юристы спорят о законах, а народ кипит от гнева, известный астролог Василиса Володина заглянула в звездную карту Ларисы Долиной и вынесла вердикт, который звучит страшнее любого судебного решения.

Скандал с квартирой, в котором народная артистка из жертвы мошенников стремительно превращается в глазах общественности в безжалостного оппонента, вышел на новый, космический уровень. Василиса Володина разобрала ситуацию по планетам и объяснила, почему мы видим не ту Ларису Долину, которую привыкли любить. И прогноз ее мягко говоря, неутешительный.

От звезды до скряги: что случилось с певицей?

По словам Володиной, примерно полтора года назад в гороскопе артистки произошли фатальные изменения. Планеты сместились, и цели Долиной резко поменялись: от Льва (желание блистать, быть звездой) к Деве (требовательность, придирчивость, приоритет материального).

Говоря простым языком, жажда славы уступила место жажде денег.

"Теперь для Ларисы важнее не признание ее талантов и сценическая слава, а "за деньги – да", — безжалостно констатирует астролог.

Именно поэтому, по ее мнению, певица даже не рассматривает вариант вернуть деньги покупательнице и сохранить доброе имя.

Репутация не восстановится

И вот главный приговор, который звезды вынесли артистке. Из-за этого смещения приоритетов, по словам Володиной, репутация певицы получила чудовищный урон, оправиться от которого она уже не сможет.

"Юпитер в Деве останется на долгие годы, так что полного восстановления репутации в жизни Ларисы уже не будет", — заявляет астролог.

Это означает, что шлейф этой скандальной истории останется с ней навсегда.

Более того, звезды предупреждают и о физических последствиях. Нескончаемый народный хейт может довести артистку до предела.

"У Ларисы может быть срыв по здоровью, например, сердечный приступ по итогам ситуации", — предостерегает Володина.

Есть ли в этом звездном раскладе хоть капля надежды? Да, но не для Долиной. Астролог считает, что у ее оппонентки, Полины Лурье, есть шансы повернуть дело в свою пользу, но действовать нужно быстро — до февраля 2026 года. Пока земной суд еще не вынес окончательное решение, небесный, похоже, свой вердикт уже огласил. И он оказался для народной артистки беспощадным.

Шоу-бизнес в Telegram

6 декабря 2025, 18:25
Лариса Долина. Фото: Youtube / @gaz_live
Telegram @vasilisavolodina_official✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Собчак, Волочкова, Долина: с кем враждуют светские львицы

Ксения Собчак и Тина Канделаки. Коллаж &quot;Дни.ру&quot;, фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова и Дана Борисова. Коллаж &quot;Дни.ру&quot;, фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
Лариса Долина и Валя Карнавал. Коллаж &quot;Дни.ру&quot;, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ольга Бузова и Настасья Самбурская. Коллаж &quot;Дни.ру&quot;, фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ксения Бородина и Виктория Боня. Коллаж &quot;Дни.ру&quot;, фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

По теме

"Врет, что все сделала сама": кто на самом деле стоит за успехом Ларисы Долиной

Что такое "эффект Долиной" и как он влияет на рынок недвижимости – объяснил риелтор
Лариса Александровна Долина

Лариса Александровна Долина эстрадная певица

Сделайте это простое действие в канун Нового года и будете купаться в деньгах: этому учат нас народные приметы

Сделайте это простое действие в канун Нового года и будете купаться в деньгах: этому учат нас народные приметы
В разных культурах есть свои способы "правильно" встретить Новый год, чтобы задать удачный тон всему следующему. Ниже – обзор самых известных и любопытных примет и традиций, связанных с новогодней ночью. 1.

Не надевайте это ни в коем случае 6 декабря, чтобы не разругаться с самыми близкими

Не надевайте это ни в коем случае 6 декабря, чтобы не разругаться с самыми близкими
Существует несколько примет и предписаний, которые связывают этот день с особенностями погоды, урожая и народными обычаями. 6 декабря по народному календарю отмечается Митрофанов день.

Мошенники отобрали квартиру у семьи Пригожина: Мы столкнулись с несправедливостью

Мошенники отобрали квартиру у семьи Пригожина: Мы столкнулись с несправедливостью
Иосиф Пригожин поделился своей трагической историей, связанной с потерей жилья из-за действий мошенников. Известный продюсер и супруг певицы Валерии рассказал о том, как его первая семья оказалась жертвой обмана, что оставило их без крыши над головой.

Известный врач опроверг миф о существовании правильного питания

Известный врач опроверг миф о существовании правильного питания
В последние годы тема правильного питания становится все более актуальной. Врач Саймон Фельдхаус поставил под сомнение существование универсального подхода к этому вопросу.

Эти 10 пород собак идеально подходят для жизни в квартире

Эти 10 пород собак идеально подходят для жизни в квартире
Просторный дом для комфортной жизни с четвероногими друзьями для многих городских жителей остается лишь мечтой. Однако ограниченная площадь квартиры не является поводом отказываться от покупки собаки.

Выбор читателей

05/12Птн"Я что, на квартиру кого-то обманула?": Лолита нанесла сокрушительный удар по Ларисе Долиной 05/12ПтнСделайте перед сном всего одну вещь – и сможете выспаться как за две ночи: техника "4-7-8" 04/12ЧтвПока все обсуждали развод: SHAMAN и Мизулина вместе оказались в шаге от гибели 05/12ПтнВ прогремевшем на всю страну деле с квартирой Долиной случился новый поворот 04/12ЧтвДоктор Мясников назвал самые эффективные и безопасные лекарства от высокого давления 05/12ПтнНадежда Бабкина переживает серьезную потерю – время сыграло против артистки