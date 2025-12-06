"За деньги – да": астролог Володина вынесла жестокий приговор Долиной

Пока юристы спорят о законах, а народ кипит от гнева, известный астролог Василиса Володина заглянула в звездную карту Ларисы Долиной и вынесла вердикт, который звучит страшнее любого судебного решения.



Скандал с квартирой, в котором народная артистка из жертвы мошенников стремительно превращается в глазах общественности в безжалостного оппонента, вышел на новый, космический уровень. Василиса Володина разобрала ситуацию по планетам и объяснила, почему мы видим не ту Ларису Долину, которую привыкли любить. И прогноз ее мягко говоря, неутешительный.

От звезды до скряги: что случилось с певицей?

По словам Володиной, примерно полтора года назад в гороскопе артистки произошли фатальные изменения. Планеты сместились, и цели Долиной резко поменялись: от Льва (желание блистать, быть звездой) к Деве (требовательность, придирчивость, приоритет материального).

Говоря простым языком, жажда славы уступила место жажде денег.

"Теперь для Ларисы важнее не признание ее талантов и сценическая слава, а "за деньги – да", — безжалостно констатирует астролог.

Именно поэтому, по ее мнению, певица даже не рассматривает вариант вернуть деньги покупательнице и сохранить доброе имя.

Репутация не восстановится

И вот главный приговор, который звезды вынесли артистке. Из-за этого смещения приоритетов, по словам Володиной, репутация певицы получила чудовищный урон, оправиться от которого она уже не сможет.

"Юпитер в Деве останется на долгие годы, так что полного восстановления репутации в жизни Ларисы уже не будет", — заявляет астролог.

Это означает, что шлейф этой скандальной истории останется с ней навсегда.

Более того, звезды предупреждают и о физических последствиях. Нескончаемый народный хейт может довести артистку до предела.

"У Ларисы может быть срыв по здоровью, например, сердечный приступ по итогам ситуации", — предостерегает Володина.

Есть ли в этом звездном раскладе хоть капля надежды? Да, но не для Долиной. Астролог считает, что у ее оппонентки, Полины Лурье, есть шансы повернуть дело в свою пользу, но действовать нужно быстро — до февраля 2026 года. Пока земной суд еще не вынес окончательное решение, небесный, похоже, свой вердикт уже огласил. И он оказался для народной артистки беспощадным.