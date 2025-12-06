Сделайте это простое действие в канун Нового года и будете купаться в деньгах: этому учат нас народные приметы

В разных культурах есть свои способы "правильно" встретить Новый год, чтобы задать удачный тон всему следующему. Ниже – обзор самых известных и любопытных примет и традиций, связанных с новогодней ночью.



1. Как встретишь — так и проведешь

Одна из самых распространенных примет: каким будет ваше состояние и окружение в новогоднюю ночь, таким окажется и весь год.

Важно быть в хорошем настроении, а не в ссоре или обиде.

Желательно встречать праздник в компании тех, с кем вы хотите быть и дальше, а не "из вежливости".

Многие стараются избегать слез, грубости, скандалов и тяжелых разговоров под бой курантов.

С этой приметой связана идея: создать в новогоднюю ночь атмосферу, которую хочется "продлить" на весь год — радость, близость, чувство достатка и тепла.

2. Новогоднее желание под бой курантов

Один из самых любимых "ритуалов" — загадывать желание в момент наступления Нового года.

Распространены разные варианты:

Написать желание на листочке, быстро сжечь, бросить в бокал с шампанским и выпить до последнего удара курантов.

Успеть сформулировать желание мысленно, пока бьют куранты, и представить, что оно уже сбылось.

Загадывать не больше одного (иногда трех) желаний, чтобы "не распылять" энергию.

Главное условие по народным представлениям — желание должно быть искренним, конкретным и не во вред другим.

3. Новая одежда и внешний вид

Есть приметы, связанные с тем, в чем вы встречаете Новый год.

Чаще всего говорят:

Встреть в новой (или хотя бы обновленной) одежде — год принесет обновления и улучшения.

Опрятный, аккуратный внешний вид — к уважению, хорошим возможностям, успеху и личной уверенности.

Порванные, старые или сильно поношенные вещи в новогоднюю ночь "притягивают" бедность и застой.

Многие также выбирают цвета, символически соответствующие их пожеланиям: красный — к любви и энергии, зеленый — к росту и деньгам, золотой — к достатку и удаче.

4. Чистый дом и избавление от старого

Считается важным: к Новому году дом должен быть максимально "разгружен" от всего лишнего.

Распространенные приметы:

До праздника нужно сделать генеральную уборку: выкинуть сломанные вещи, разобрать старые бумаги, раздать ненужную одежду.

Нельзя выносить мусор и выбрасывать вещи в саму новогоднюю ночь — вместе с ними можно "вынести" удачу.

Оплаченные долги и закрытые "хвосты" (по возможности) — к более легкому и свободному году.

Смысл приметы — освободить место для нового: и в доме, и в жизни.

5. Щедрый стол — к изобилию

Новогодний стол традиционно стараются сделать богато накрытым — по поверьям, это "задает" уровень достатка на год.

На столе должно быть "всего понемногу": салаты, горячее, закуски, выпечка, фрукты, сладости.

Пустой стол в новогоднюю ночь — к бедности и трудностям.

Остатки еды после праздника по некоторым поверьям — хороший знак: "еды с избытком — значит, и в году будет достаточно".

При этом важно не переедать: есть примета, что тяжесть и плохое самочувствие в первый день года могут "задать тон" состоянию на долгое время.

6. Деньги в кошельке

Согласно приметам, в новогоднюю ночь кошелек не должен быть пустым.

Перед праздником раскладывают в кошелек аккуратные купюры, иногда — одну "особую" крупную, как "магнит" для денег. Верят, что после этого будут купаться в деньгах.

Не занимают и не дают в долг ни в канун года, ни сразу после боя курантов — чтобы не "отдавать" свое благополучие.

Иногда к этой же категории относят новую купюру или монеты, которые кладут под скатерть на новогодний стол — "подпитка" финансовой удачи.

7. Поцелуи, объятия и приметы про отношения

Часто можно услышать: с кем встретишь Новый год — с тем его и проведешь. В том числе это относится к близким отношениям.

Поцелуй под бой курантов с любимым человеком — к сохранению и укреплению отношений.

Объятия и теплые слова родным и друзьям в новогоднюю ночь — к гармонии, поддержке и сближению в новом году.

Одиночество за праздничным столом, по приметам, может "притянуть" ощущение одиночества и дальше (поэтому многие стараются хотя бы созвониться или выйти к людям).

8. Не ссориться и не ругаться

Многие уверены: сильные переживания и негатив в новогоднюю ночь очень "запоминаются" годом.

Отсюда приметы:

Нельзя ругаться, скандалить, вспоминать старые обиды — можно «перенести» всё это на следующий год.

Стараться не произносить резких пожеланий и проклятий — считается, что в эту ночь слова особенно сильны.

Лучше не выяснять отношения, а перенести тяжелые разговоры на другое время.

9. Что нельзя делать в Новый год

Существуют и запретительные приметы. Они во многом перекликаются с тем, что считалось "плохими знаками" и в другие праздничные дни:

Часто говорят, что в новогоднюю ночь и в первый день года нежелательно:

Мыть полы и стирать — можно "смыть" удачу.

Бросать, ломать, бить посуду — к ссорам и потерям (иногда, впрочем, говорят, что разбитая посуда — к счастью, но это уже другая линия примет).

Брать крупные долги или кредиты — рискуешь "прожить год в долгах".

Сильно жаловаться и ныть — "на что жалуешься в Новый год, то и приумножится".

Эти приметы больше про настрой: постараться провести начало года без разрушительных действий и излишней суеты.

10. Приметы на удачу, здоровье и успех

С Новым годом часто связывают небольшие символические действия:

Зажечь много огней (гирлянды, свечи) — к светлому, радостному году.

Встретить бой курантов при свете, а не в полной темноте — к ясности и безопасности.

Улыбнуться своему отражению в зеркале после полуночи — к принятию себя и внутренней гармонии.

Произнести вслух несколько добрых фраз о том, каким годом вы хотите его видеть — "настроить" себя и пространство.

11. Национальные и региональные особенности

В разных странах существуют свои новогодние приметы и мини‑ритуалы, не связанные с политикой или конфликтами:

В некоторых странах принято есть определенное количество виноградин под бой часов — по одной на каждый месяц года, чтобы он был удачным.

В ряде культур важным считается первый гость в доме в новом году: если это приятный, добрый и успешный человек — год будет лучше.

Есть традиции выбрасывать старые вещи или бить старую посуду до наступления Нового года, чтобы "разорвать" с неудачами и сделать шаг к обновлению.

Многие относятся к приметам как к красивым обычаям и игре настроения: они помогают создать атмосферу праздника и надежды. Приметы можно использовать как символический язык для своих намерений: что я хочу оставить в прошлом году, а что — привнести в новый. Важно не превращать любые мелочи в источник страха ("не успел выпить шампанское — все пропало"), а воспринимать традиции мягко и с юмором. Настрой, действия и отношения с людьми все равно важнее любой приметы.