Сделайте это простое действие в канун Нового года и будете купаться в деньгах: этому учат нас народные приметы

Суббота 6 декабря

15:44Сделайте это простое действие в канун Нового года и будете купаться в деньгах: этому учат нас народные приметы 12:11"Ответ зимней хандре": "Эксмо" готовит главное шоу зимы 09:02Не надевайте это ни в коем случае 6 декабря, чтобы не разругаться с самыми близкими 06:48Мошенники отобрали квартиру у семьи Пригожина: Мы столкнулись с несправедливостью 03:09Известный врач опроверг миф о существовании правильного питания 00:19Эти 10 пород собак идеально подходят для жизни в квартире 21:27Опаснее 100 сигарет и в 5 раз повышает риск рака: врачи бьют тревогу из-за этой привычки 20:33Лариса Долина согласилась отдать покупательнице деньги за квартиру, но есть нюанс 19:24Вечный спор в салате: что лучше – майонез или сметана? Отвечают врачи 18:06Сделайте перед сном всего одну вещь – и сможете выспаться как за две ночи: техника "4-7-8" 17:41"Я что, на квартиру кого-то обманула?": Лолита нанесла сокрушительный удар по Ларисе Долиной 16:10"Продажи растут": PR-эксперт раскрыл, как бойкот Долиной обернулся для нее золотым дождем 15:23Назван главный тренд новогоднего стола 2026: легкий и готовится быстро 13:58Надежда Бабкина переживает серьезную потерю – время сыграло против артистки 12:45В прогремевшем на всю страну деле с квартирой Долиной случился новый поворот 12:02Соколовский и его жена сообщили о поступающих им угрозах о похищением сына 11:10Сколько денег готовы потратить россияне на зимние путешествия – исследование дало ответ 10:03Ушел из жизни культовый актер из фильма "Мортал Комбат" – легенду оплакивает весь мир 09:06Популярная певица откровенно рассказала о зависимости Димы Билана: Получай удовольствие 06:29Адвокат раскрыл простой способ защиты россиян от "эффекта Долиной" 03:40Педиатр назвала самую распространенную ошибку при расстройстве желудка 00:17Год Красной Огненной Лошади 2026: выбираем подарок для каждого знака зодиака 00:17"Песня года": какие сюрпризы готовит главный новогодний концерт страны 21:14Пока все обсуждали развод: SHAMAN и Мизулина вместе оказались в шаге от гибели 20:58В Подмосковье расширяют дорожную сеть в рамках нацпроекта 20:13Доктор Мясников назвал самые эффективные и безопасные лекарства от высокого давления 19:16"Моя мечта – дом престарелых": собравшаяся замуж Елена Проклова шокировала всех признанием 18:20"Даже фастфуд отменяет сотрудничество": Лариса Долина выступит с главным откровением по делу о мошенниках 17:38Нас обманывали десятилетиями: "вредная" куриная шкурка оказалась эликсиром молодости 16:03Вся "Битва экстрасенсов" – постановка? Ведущий шоу привел личное доказательство 15:11Сергей Собянин обсудил с москвичами важные городские проекты 14:40Кардинальная смена имиджа Глюкозы шокировала мужа певицы: Потом привыкает 13:13Сотрудник компании случайно включил камеру на онлайн-совещании и крупно опозорился 12:47Виновный в трагическом уходе Мэттью Перри врач получил приговор суда 11:11В жизни Лолиты случилось поворотное событие – впервые за 10 лет 09:56Адвокат назвала эффективные способы бороться с шумными соседями 09:03Самайлова решилась рассказать правду о скандальном разводе с Джиганом: Мы выйдем за рамки 06:51Кофе снижает вероятность развития болезней печени и почек – исследование 03:07Где больше всего в России подорожала новогодняя аренда коттеджей – рассказал эксперт 00:15Российских туристов предупредили о новой мошеннической схеме в Египте 20:21"Долина перевернула судебную практику с ног на голову": почему Верховный суд может отменить решение нижестоящих судов 20:16Снял кольцо через месяц после свадьбы: что на самом деле происходит в семье SHAMANа? 19:43Дана Борисова призналась в страшной зависимости: Никому не рекомендую 19:18Спор о мирном атоме: как путешествие блогера-скептика и ученого стало фильмом о будущем планеты 18:56"Полетим в Лапландию, нарядим синего слона": разведенные Дибровы раскрыли совместные планы на Новый год 17:16"Врет, что все сделала сама": кто на самом деле стоит за успехом Ларисы Долиной 13:50Эти фразы категорически нельзя использовать при общении с родителями – рекомендации психотерапевта 13:37Майли Сайрус подтвердила помолвку и подготовку к свадьбе с молодым музыкантом 12:52Афиша мероприятий на декабрь-2025: выставки, спектакли и концерты 12:07Туроператоры назвали подешевевшие в декабре направления для отдыха
Сделайте это простое действие в канун Нового года и будете купаться в деньгах: этому учат нас народные приметы

Сделайте это простое действие в канун Нового года и будете купаться в деньгах: этому учат нас народные приметы
56

В разных культурах есть свои способы "правильно" встретить Новый год, чтобы задать удачный тон всему следующему. Ниже – обзор самых известных и любопытных примет и традиций, связанных с новогодней ночью.

1. Как встретишь — так и проведешь

Одна из самых распространенных примет: каким будет ваше состояние и окружение в новогоднюю ночь, таким окажется и весь год.

  • Важно быть в хорошем настроении, а не в ссоре или обиде.
  • Желательно встречать праздник в компании тех, с кем вы хотите быть и дальше, а не "из вежливости".
  • Многие стараются избегать слез, грубости, скандалов и тяжелых разговоров под бой курантов.

С этой приметой связана идея: создать в новогоднюю ночь атмосферу, которую хочется "продлить" на весь год — радость, близость, чувство достатка и тепла.

2. Новогоднее желание под бой курантов

Один из самых любимых "ритуалов" — загадывать желание в момент наступления Нового года.

Распространены разные варианты:

  • Написать желание на листочке, быстро сжечь, бросить в бокал с шампанским и выпить до последнего удара курантов.
  • Успеть сформулировать желание мысленно, пока бьют куранты, и представить, что оно уже сбылось.
  • Загадывать не больше одного (иногда трех) желаний, чтобы "не распылять" энергию.

Главное условие по народным представлениям — желание должно быть искренним, конкретным и не во вред другим.

3. Новая одежда и внешний вид

Есть приметы, связанные с тем, в чем вы встречаете Новый год.

Чаще всего говорят:

  • Встреть в новой (или хотя бы обновленной) одежде — год принесет обновления и улучшения.
  • Опрятный, аккуратный внешний вид — к уважению, хорошим возможностям, успеху и личной уверенности.
  • Порванные, старые или сильно поношенные вещи в новогоднюю ночь "притягивают" бедность и застой.

Многие также выбирают цвета, символически соответствующие их пожеланиям: красный — к любви и энергии, зеленый — к росту и деньгам, золотой — к достатку и удаче.

4. Чистый дом и избавление от старого

Считается важным: к Новому году дом должен быть максимально "разгружен" от всего лишнего.

Распространенные приметы:

  • До праздника нужно сделать генеральную уборку: выкинуть сломанные вещи, разобрать старые бумаги, раздать ненужную одежду.
  • Нельзя выносить мусор и выбрасывать вещи в саму новогоднюю ночь — вместе с ними можно "вынести" удачу.
  • Оплаченные долги и закрытые "хвосты" (по возможности) — к более легкому и свободному году.

Смысл приметы — освободить место для нового: и в доме, и в жизни.

5. Щедрый стол — к изобилию

Новогодний стол традиционно стараются сделать богато накрытым — по поверьям, это "задает" уровень достатка на год.

  • На столе должно быть "всего понемногу": салаты, горячее, закуски, выпечка, фрукты, сладости.
  • Пустой стол в новогоднюю ночь — к бедности и трудностям.
  • Остатки еды после праздника по некоторым поверьям — хороший знак: "еды с избытком — значит, и в году будет достаточно".

При этом важно не переедать: есть примета, что тяжесть и плохое самочувствие в первый день года могут "задать тон" состоянию на долгое время.

6. Деньги в кошельке

Согласно приметам, в новогоднюю ночь кошелек не должен быть пустым.

  • Перед праздником раскладывают в кошелек аккуратные купюры, иногда — одну "особую" крупную, как "магнит" для денег. Верят, что после этого будут купаться в деньгах.
  • Не занимают и не дают в долг ни в канун года, ни сразу после боя курантов — чтобы не "отдавать" свое благополучие.

Иногда к этой же категории относят новую купюру или монеты, которые кладут под скатерть на новогодний стол — "подпитка" финансовой удачи.

7. Поцелуи, объятия и приметы про отношения

Часто можно услышать: с кем встретишь Новый год — с тем его и проведешь. В том числе это относится к близким отношениям.

  • Поцелуй под бой курантов с любимым человеком — к сохранению и укреплению отношений.
  • Объятия и теплые слова родным и друзьям в новогоднюю ночь — к гармонии, поддержке и сближению в новом году.
  • Одиночество за праздничным столом, по приметам, может "притянуть" ощущение одиночества и дальше (поэтому многие стараются хотя бы созвониться или выйти к людям).

8. Не ссориться и не ругаться

Многие уверены: сильные переживания и негатив в новогоднюю ночь очень "запоминаются" годом.

Отсюда приметы:

  • Нельзя ругаться, скандалить, вспоминать старые обиды — можно «перенести» всё это на следующий год.
  • Стараться не произносить резких пожеланий и проклятий — считается, что в эту ночь слова особенно сильны.
  • Лучше не выяснять отношения, а перенести тяжелые разговоры на другое время.

9. Что нельзя делать в Новый год

Существуют и запретительные приметы. Они во многом перекликаются с тем, что считалось "плохими знаками" и в другие праздничные дни:

Часто говорят, что в новогоднюю ночь и в первый день года нежелательно:

  • Мыть полы и стирать — можно "смыть" удачу.
  • Бросать, ломать, бить посуду — к ссорам и потерям (иногда, впрочем, говорят, что разбитая посуда — к счастью, но это уже другая линия примет).
  • Брать крупные долги или кредиты — рискуешь "прожить год в долгах".
  • Сильно жаловаться и ныть — "на что жалуешься в Новый год, то и приумножится".

Эти приметы больше про настрой: постараться провести начало года без разрушительных действий и излишней суеты.

10. Приметы на удачу, здоровье и успех

С Новым годом часто связывают небольшие символические действия:

  • Зажечь много огней (гирлянды, свечи) — к светлому, радостному году.
  • Встретить бой курантов при свете, а не в полной темноте — к ясности и безопасности.
  • Улыбнуться своему отражению в зеркале после полуночи — к принятию себя и внутренней гармонии.
  • Произнести вслух несколько добрых фраз о том, каким годом вы хотите его видеть — "настроить" себя и пространство.

11. Национальные и региональные особенности

В разных странах существуют свои новогодние приметы и мини‑ритуалы, не связанные с политикой или конфликтами:

  • В некоторых странах принято есть определенное количество виноградин под бой часов — по одной на каждый месяц года, чтобы он был удачным.
  • В ряде культур важным считается первый гость в доме в новом году: если это приятный, добрый и успешный человек — год будет лучше.
  • Есть традиции выбрасывать старые вещи или бить старую посуду до наступления Нового года, чтобы "разорвать" с неудачами и сделать шаг к обновлению.

Многие относятся к приметам как к красивым обычаям и игре настроения: они помогают создать атмосферу праздника и надежды. Приметы можно использовать как символический язык для своих намерений: что я хочу оставить в прошлом году, а что — привнести в новый. Важно не превращать любые мелочи в источник страха ("не успел выпить шампанское — все пропало"), а воспринимать традиции мягко и с юмором. Настрой, действия и отношения с людьми все равно важнее любой приметы.

