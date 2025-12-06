Зачем SHAMAN снял обручальное кольцо Тесты Ушла из жизни бывшая жена Ефремова Игры Сонник

Суббота 6 декабря

Мошенники отобрали квартиру у семьи Пригожина: Мы столкнулись с несправедливостью

Мошенники отобрали квартиру у семьи Пригожина: Мы столкнулись с несправедливостью
226

Иосиф Пригожин поделился своей трагической историей, связанной с потерей жилья из-за действий мошенников.

Известный продюсер и супруг певицы Валерии рассказал о том, как его первая семья оказалась жертвой обмана, что оставило их без крыши над головой. По словам Пригожина, ситуация началась с того, что микрофинансовая организация осуществила подлог и переписала квартиру его семьи на Покровке на себя.

Этот процесс прошел без ведома его бывшей жены и тещи, которые были введены в заблуждение. "Мошенники обманули мою семью, и я узнал об этом уже после того, как все произошло", – отметил продюсер.

Он подчеркнул, что несмотря на многочисленные обращения к правоохранительным органам, попытки вернуть жилье оказались безрезультатными. Пригожин выразил недовольство тем, что его первая семья была вынуждена снимать жилье на протяжении многих лет.

"Мы столкнулись с настоящей несправедливостью. Судебные инстанции и правоохранительные органы не оказали нам необходимой помощи. Я пытался разобраться в ситуации, но все усилия были напрасными", – добавил он.

По его словам, мошенники продолжают оставаться на свободе, а их действия остались безнаказанными. Он также отметил, что среди мошенников была женщина, работающая следователем, что добавляет еще большее разочарование в ситуацию.

"Мы пытались привлечь внимание к этому делу, но никто не хотел вмешиваться. В итоге моя первая семья осталась без защиты", – заключил Пригожин.

Эта история стала особенно актуальной на фоне скандала вокруг квартиры Ларисы Долиной, которая также столкнулась с мошенническими действиями. Пригожин надеется, что его история привлечет внимание к проблеме мошенничества с недвижимостью и поможет другим людям избежать подобной судьбы.

Шоу-бизнес в Telegram

6 декабря 2025, 06:48
Иосиф Пригожин. Кадр: YouTube-канал "RTVi"
Абзац✓ Надежный источник

