Не надевайте это ни в коем случае 6 декабря, чтобы не разругаться с самыми близкими

6 декабря по народному календарю отмечается Митрофанов день. В этот день сочетались память о князе Александре Невском и почитание защитников Отечества; считалось, что судьба и домашний уют зависят от мелочей, соблюдения запретов и соблюдения традиций. В деревнях день был богат приметами, которые работали как народный календарь: от молитвы за возвращение солдат домой до веры, что удача в хозяйстве напрямую связана с исполнением установленных обычаев.

Особенно важной темой Митрофанова дня было почитание военнослужащих и гадания на возвращение солдат со службы. По народному поверью, 6 декабря с наступлением зимы закрывается круг ожидания, и в этот день люди внимательно присматривались к знакам и предзнаменованиям, чтобы понять, вернется ли родной человек домой к праздникам. В дополнение к этому в некоторых местностях говорилось об "окончательном установлении санного пути" — символе движения транспорта и связи с зимними путями и дорогами, по которым могло приходить добро или беда.

Известна и более светлая часть праздника: в старину на Митрофанов день устраивали шумные гуляния. Женщины накрывали щедрый стол, мужики варили пиво, а девушки занимались гаданием на будущее. Народные мастера занимались ремеслами: в этот день плели лапти. Ремеслом занимались исключительно мужчины, которые обучались этому с ранних лет. Особенно ловкие мастера успевали за день сделать четыре-пять пар обуви, что подчеркивало значение праздничной трудовой активности и содействовало сплоченности деревни.

Особая примета связана с выпечкой: традиционно выпекали особенные булочки, в одну из которых вкладывали крест. Раскладывали выпечку по всей избе: на пороге, у икон, на лавках. Суеверия объясняли значения местоположения крестовой булочки: если крестовая булочка оказалась у двери — солдат скоро вернется домой; если на лавке — ожидание службы затянется еще надолго; если же она оказалась возле образов — мужчине могли угрожать беды. Эти приметы отражали веру в связь личной судьбы с домашним очагом и защитой святых образов.

Среди запретов дня выделялось: нельзя было надевать новую и неудобную обувь — по поверью, первая могла принести пустые хлопоты, а вторая стать причиной ссор и конфликтов в семье. Девушкам на выданье не разрешалось есть пищу, приготовленную дома: существовало убеждение, что нарушение запрета в будущем году может помешать найти любовь. Также запрещалось ходить с неубранными волосами — можно повредить судьбу и спутать нити будущего. В общем, внешний вид и забота о себе считались частью поддержания гармонии в доме и семье.

