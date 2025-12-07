Зачем SHAMAN снял обручальное кольцо Тесты Ушла из жизни бывшая жена Ефремова Игры Сонник

7 декабря

Ни в коем случае не ешьте это на ночь: не будете спать и наберете вес

Ни в коем случае не ешьте это на ночь: не будете спать и наберете вес
219

Одна полезная привычка может саботировать ваш сон и мешать похудению.

Что может быть лучше для легкого и здорового ужина, чем сочное яблоко, горсть ягод или сладкий апельсин? Кажется, это идеальный выбор для тех, кто следит за фигурой и здоровьем. Но на самом деле, эта полезная привычка может саботировать ваш сон и мешать похудению.

Давайте разберемся, почему диетологи и нутрициологи все чаще советуют перенести фруктовый перекус на первую половину дня.

1. Ночью обмен веществ отдыхает

Ближе к вечеру наши биологические часы дают организму команду замедляться и готовиться к отдыху. Обмен веществ тоже переходит в "спящий режим". Это значит, что сахар (включая фруктозу) из сьеденных фруктов будет усваиваться гораздо медленнее, чем днем. Он дольше циркулирует в крови, создавая лишнюю нагрузку на поджелудочную железу.

2. Фруктоза превращается в жир

Днем, когда мы активны, организм с радостью использует фруктозу как быстрый источник энергии. Но вечером эта энергия ему просто не нужна — мы ведь не собираемся бежать марафон во сне.

Что происходит с неиспользованным топливом? Организм, следуя древним инстинктам выживания, отправляет излишки фруктозы прямиком в жировые запасы — "на черный день". Получается, что даже самый полезный фрукт, сьеденный не вовремя, может внести свой вклад в появление лишних сантиметров на талии.

3. Сахар — враг хорошего сна

Сладкие фрукты вызывают довольно резкий скачок уровня сахара в крови. В ответ на это организм получает порцию энергии и бодрости. Это прекрасно в 10 утра, но совершенно ни к чему в 10 вечера, когда нервная система должна успокаиваться и готовиться ко сну.

Такой "сахарный всплеск" мешает расслаблению, может вызывать беспокойство и даже приводить к прерывистому сну. В итоге вы просыпаетесь не отдохнувшим и разбитым.

4. В животе начинается революция

Фрукты перевариваются очень быстро. А вот белковая или сложная углеводная пища (например, куриная грудка или гречка), которую вы могли сьесть на ужин, — гораздо медленнее.

Если вы заедаете основной прием пищи фруктами, они оказываются "в ловушке" в желудке, ожидая своей очереди. В теплой среде они начинают бродить, вызывая то самое неприятное вздутие, газообразование и чувство тяжести, которое точно не способствует комфортному отдыху.

Так когда же есть фрукты?

Все просто: утром и в первой половине дня.

Именно в это время ваш организм наиболее активен и сможет использовать полученную из фруктов энергию по назначению, а не откладывать ее в жировые депо. Фрукты на завтрак или в качестве дневного перекуса — это идеальный способ получить заряд витаминов, клетчатки и бодрости без вреда для фигуры и сна.

Шоу-бизнес в Telegram

7 декабря 2025, 21:29
Фото: freepik.com
Telegram / @bud_zdorov_new✓ Надежный источник

