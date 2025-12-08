Не делайте этого 8 декабря или зима заморозит удачу на весь год – 5 запретных дел по народным приметам Климента

Это один из зимних дней, когда наши предки обращали особое внимание на приметы, погоду и запреты.



8 декабря в народном календаре отмечается как день Климента (или Климент Днепровский). Святой Климент почитался как защитник от злых духов, а дата связана с древними поверьями о начале зимних морозов и подготовке к Рождеству. В этот день рекомендовалось избегать определенных действий, чтобы не навлечь беду на дом, здоровье или урожай. Давайте разберем основные народные запреты и их значение.

Основные запреты на 8 декабря

1. Не стирайте и не полощите белье

По приметам, в день Климента вода становится "холодной душой" — стирка может привлечь в дом вшей, болезни или неудачу. Предки верили, что любая вода в этот день обретает особую силу: если полоскать белье в реке или колодце, можно "заморозить" свое счастье на весь год.

2. Не дарите и не берите в долг деньги или вещи

Это день "долгов и возвратов", но именно запрещено давать в долг — деньги уйдут и не вернутся, а с ними уйдет и удача. Запрещено также возвращать чужое: это якобы "закроет" пути к достатку.

Примета: если в этот день одолжили — жди нищеты до следующей зимы.

3. Не ругайтесь и не затевайте ссоры

Климент — покровитель мира в семье. Оскорбления или конфликты могут вызвать "зимнюю метель" в отношениях: раздор затянется до весны. Женщинам особенно не советуют спорить с мужьями — это якобы приведет к "холоду" в браке.

Почему? День считался временем, когда злые духи подслушивают и усиливают негатив.

4. Не ешьте рыбу и не ловите ее

Рыба в этот день — "бесовская еда". Пойманная 8 декабря рыба якобы приносит болезни, а съеденная — несварение и порчу. Предки избегали рыбалки, чтобы не "разбудить" водных духов перед морозами.

Альтернатива: готовьте мясные блюда или каши — они "греют душу".

5. Не выносите мусор и не убирайтесь основательно

Мусор на Климента — это вынос удачи из дома. Полы мыть тоже не стоит: вода смоет благополучие. Допустима только легкая уборка без воды.

Примета: если вынесли — жди воров или потерь в доме.

6. Не надевайте новую одежду

Первый выход в новом наряде 8 декабря мог "заморозить" его: одежда быстро износится или принесет несчастье. Лучше отложите до следующего дня — тогда вещь прослужит долго.

Примета: новый наряд в этот день "примагнитит" холод и болезни.

7. Не стригитесь и не подрезайте волосы/ногти

Волосы — связь с предками, а Климент охраняет их от злых сил. Срезанные пряди якобы "кормят" домовых нечистью, что приведет к хаосу в доме. Ногти тоже — "крючки для бед".

9. Не пейте крепкий алкоголь

Хотя мороз, но Климент не про пьянство. Спиртное "разжигает" бесов, вызывая пьяные драки или отравления. Лучше травяные чаи или квас для тепла.

Почему? День называли "пьяным праздником бесов" из-за зимних соблазнов.

10. Не выходите на улицу без креста или оберега

Без защиты Климента злые духи "заморозят" здоровье. Обязательно на шее крест или амулет от мороза (красная нить, соль в кармане). Детям — особенно!

Что делать вместо запретов?

Молитвы Клименту, раздача милостыни бедным, совместный ужин с мясом и медом. Соблюдал — зима будет теплой и удачливой.

