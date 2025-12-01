Пострадавшая от народного гнева Долина решилась на отчаяный шаг

Концертный директор певицы выразил свою позицию по данному поводу.



Народный гнев обрушился на певицу Ларису Долину после громкого дела о недвижимости. Пользователи соцсетей запустили масштабный флешмоб по "отмене" артистки, обвиняя ее в злоупотреблениях и присвоении квартир новоселов. Решение суда окончательно раскалило ситуацию, вызвав шквал негатива и возмущение среди поклонников и простых пользователей сети.Отмена комментариев как последняя мера защиты

Под давлением потока критики и угроз певица пошла на отчаянный шаг: отключила возможность оставлять комментарии под своими постами в социальных сетях. Раньше подобная практика была чуждой знаменитости, предпочитавшей открыто общаться с аудиторией.

Флешмоб против Долиной распространился мгновенно, вызывая бурные дискуссии вокруг вопроса социальной справедливости и доступности жилья. Многие пользователи выразили свое недовольство поведением звезды, считая ее виновницей сложившейся ситуации.

"Люди теряют жилье, а тут известная личность выигрывает суды и игнорирует справедливость!" — негодуют подписчики в комментариях.

Отключение комментариев стало своеобразным сигналом бедствия для самой Долиной, свидетельствующим о неспособности выдержать напор общественной реакции. Подобный поступок вызвал дополнительные споры, поскольку некоторые поклонники расценили это как нежелание вести открытый диалог с поклонниками.

Концертный директор защищает звезду

Сергей Пудовкин, концертный директор певицы, выразил свою позицию по данному поводу, подчеркнув абсурдность происходящего. Он заявил, что нынешняя кампания представляет собой откровенную травлю, лишенную объективности и здравого смысла.

Несмотря на попытку остановить лавину ненависти, произошедший инцидент поставил точку в прежнем взаимодействии артистов с фанатской базой. Теперь каждое слово или действие воспринимается через призму конфликта, усугубляя противоречивое отношение публики к звездному имени.

Сложившаяся ситуация стала предметом обсуждений на многих форумах и сайтах, подогревая интерес аудитории к резонансному делу. Чем закончится эта драма — покажет лишь время, однако ясно одно: народная любовь оказывается хрупким товаром, готовым рассыпаться при первых признаках недовольства.