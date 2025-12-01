Поргину экстренно госпитализировали Тесты Лолита стала идеальной партнершей для известного певца Игры Сонник

Пострадавшая от народного гнева Долина решилась на отчаяный шаг

Пострадавшая от народного гнева Долина решилась на отчаяный шаг
355

Концертный директор певицы выразил свою позицию по данному поводу.

Народный гнев обрушился на певицу Ларису Долину после громкого дела о недвижимости. Пользователи соцсетей запустили масштабный флешмоб по "отмене" артистки, обвиняя ее в злоупотреблениях и присвоении квартир новоселов. Решение суда окончательно раскалило ситуацию, вызвав шквал негатива и возмущение среди поклонников и простых пользователей сети.Отмена комментариев как последняя мера защиты

Под давлением потока критики и угроз певица пошла на отчаянный шаг: отключила возможность оставлять комментарии под своими постами в социальных сетях. Раньше подобная практика была чуждой знаменитости, предпочитавшей открыто общаться с аудиторией.

Флешмоб против Долиной распространился мгновенно, вызывая бурные дискуссии вокруг вопроса социальной справедливости и доступности жилья. Многие пользователи выразили свое недовольство поведением звезды, считая ее виновницей сложившейся ситуации.

"Люди теряют жилье, а тут известная личность выигрывает суды и игнорирует справедливость!" — негодуют подписчики в комментариях.

Отключение комментариев стало своеобразным сигналом бедствия для самой Долиной, свидетельствующим о неспособности выдержать напор общественной реакции. Подобный поступок вызвал дополнительные споры, поскольку некоторые поклонники расценили это как нежелание вести открытый диалог с поклонниками.

Концертный директор защищает звезду

Сергей Пудовкин, концертный директор певицы, выразил свою позицию по данному поводу, подчеркнув абсурдность происходящего. Он заявил, что нынешняя кампания представляет собой откровенную травлю, лишенную объективности и здравого смысла.

Несмотря на попытку остановить лавину ненависти, произошедший инцидент поставил точку в прежнем взаимодействии артистов с фанатской базой. Теперь каждое слово или действие воспринимается через призму конфликта, усугубляя противоречивое отношение публики к звездному имени.

Сложившаяся ситуация стала предметом обсуждений на многих форумах и сайтах, подогревая интерес аудитории к резонансному делу. Чем закончится эта драма — покажет лишь время, однако ясно одно: народная любовь оказывается хрупким товаром, готовым рассыпаться при первых признаках недовольства.

1 декабря 2025
Лариса Долина. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов

