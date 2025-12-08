Евгений Ткачук раскрыл главную аферу фильма "Волчок"

Евгений Ткачук сыграл несокрушимого кулачного бойца, легенду ринга, чья мощь не вызывает сомнений.



В прокат вышла историческая драма "Волчок", где Евгений Ткачук сыграл свою, возможно, самую физически мощную роль. Его герой — угрюмый и непобедимый боец по прозвищу Волчок, человек-скала из дореволюционной России. Вот только вся эта несокрушимость, как выяснилось, — чистой воды кинематографическая магия, подкрепленная невероятным упрямством самого актера.

Как сообщает Клео.ру, накануне премьеры Ткачук сделал признание, которое звучит как сценарий к другому фильму — о том, как создаются герои.

"Признаться, до этого проекта я никогда не занимался боевыми искусствами, — шокировал заявлением актер. — Помню, дрался в школе на заднем дворе в последний раз. Никакого опыта на ринге у меня не было".

Вот она — главная "афера" фильма. Нам показывают чемпиона, легенду, а в реальности в проект пришел артист, максимально далекий от мира поединков. Чтобы этот обман удался, Ткачуку пришлось провернуть колоссальную работу. За полгода до съемок он начал жить в режиме профессионального спортсмена: ежедневные трехчасовые тренировки, работа с несколькими мастерами, которые ставили ему базу с нуля.

"Первым делом тренер ставил мне ноги: если ноги не работают, то не до рук", — делится актер секретами своего перевоплощения. Это была не просто зубрежка приемов, а полная перестройка тела и сознания. Результат превзошел все ожидания. "Даже массу набрал! — с удивлением вспоминает Евгений. — Думаю: "Ничего себе! Становлюсь похожим на настоящего бойца!"

Для самого Ткачука, привыкшего к тяжелым психологическим ролям, где нужно "в кишках копаться", эта физическая трансформация стала настоящим вызовом. Но за кажущейся легкостью приключенческого жанра стояла изнурительная работа: пять дней съемок одной только сцены чемпионата, сложные трюки и постоянная борьба с усталостью.

Так что "афера", которую раскрыл Ткачук, — это и есть высшая форма актерского мастерства. Заставить миллионы зрителей поверить в то, чего нет. Превратить парня, дравшегося последний раз за школой, в несокрушимую машину для побед.

И когда вы будете видеть на экране Волчка, помните: самая главная битва за этого персонажа произошла не на ринге, а в тренировочном зале, за полгода до того, как включилась камера.