Евгений Ткачук раскрыл главную аферу фильма "Волчок"

Зачем SHAMAN снял обручальное кольцо Тесты Ушла из жизни бывшая жена Ефремова Игры Сонник

Топ новостей недели

Расставшаяся с Авербухом Арзамасова расцвела в объятиях другогоРасставшаяся с Авербухом Арзамасова расцвела в объятиях другого Принято решение о продаже и сносе недвижимости Пугачевой в Подмосковье Принято решение о продаже и сносе недвижимости Пугачевой в Подмосковье Лариса Долина опять оказалась замешана в скандальную историю с продажей квартиры: новая жертваЛариса Долина опять оказалась замешана в скандальную историю с продажей квартиры: новая жертва "Это уже повреждение мозга": врач-нарколог вынес жесткий вердикт Волочковой"Это уже повреждение мозга": врач-нарколог вынес жесткий вердикт Волочковой

Лента новостей

Понедельник 8 декабря

10:18Дело на миллиард: рейтинг Право.ru показал, какие юридические услуги стали самыми дорогими 09:38Евгений Ткачук раскрыл главную аферу фильма "Волчок" 08:37Доктор Мясников назвал неожиданный препарат, вызывающий кашель: вы удивитесь 08:00Вирусы наступают: всё, что нужно знать о мерах защиты 04:10Pantone назвал главный цвет 2026 года – "Облачный танцор": с чем сочетать и где использовать 04:05Где лучше всего встречать 2026 год Лошади, чтобы обрести счастье 00:47Не делайте этого 8 декабря или зима заморозит удачу на весь год – 5 запретных дел по народным приметам Климента 21:29Ни за что не ешьте это на ночь: не будете спать и наберете вес 18:34Пепел в шампанском – невкусно и не работает: 5 современных ритуалов на Новый год, которые вам понравятся 15:05Вирус просто исчез: ученые сообщили о полном излечении пациента от ВИЧ 12:41Вы пьете коллаген, а морщины на месте? 5 причин, почему это деньги на ветер 09:39Может усугубить состояние: врач объяснил, полезен ли контрастный душ на самом деле 04:06Мозг опаздывает на 20 минут: простой трюк против переедания, о котором вы не знаете 00:17Деньги утекут из дома: что наши предки не советовали делать 7 декабря, чтобы не остаться нищим и несчастным 21:44"Новогодней сказки все меньше": Любовь Успенская сделала грустное признание в канун праздников 18:25"За деньги – да": астролог Володина вынесла жестокий приговор Долиной 15:44Сделайте это простое действие в канун Нового года и будете купаться в деньгах: этому учат нас народные приметы 12:11"Ответ зимней хандре": "Эксмо" готовит главное шоу зимы 09:02Не надевайте это ни в коем случае 6 декабря, чтобы не разругаться с самыми близкими 06:48Мошенники отобрали квартиру у семьи Пригожина: Мы столкнулись с несправедливостью 03:09Известный врач опроверг миф о существовании правильного питания 00:19Эти 10 пород собак идеально подходят для жизни в квартире 21:27Опаснее 100 сигарет и в 5 раз повышает риск рака: врачи бьют тревогу из-за этой привычки 20:33Лариса Долина согласилась отдать покупательнице деньги за квартиру, но есть нюанс 19:24Вечный спор в салате: что лучше – майонез или сметана? Отвечают врачи 18:06Сделайте перед сном всего одну вещь – и сможете выспаться как за две ночи: техника "4-7-8" 17:41"Я что, на квартиру кого-то обманула?": Лолита нанесла сокрушительный удар по Ларисе Долиной 16:10"Продажи растут": PR-эксперт раскрыл, как бойкот Долиной обернулся для нее золотым дождем 15:23Назван главный тренд новогоднего стола 2026: легкий и готовится быстро 13:58Надежда Бабкина переживает серьезную потерю – время сыграло против артистки 12:45В прогремевшем на всю страну деле с квартирой Долиной случился новый поворот 12:02Соколовский и его жена сообщили о поступающих им угрозах о похищением сына 11:10Сколько денег готовы потратить россияне на зимние путешествия – исследование дало ответ 10:03Ушел из жизни культовый актер из фильма "Мортал Комбат" – легенду оплакивает весь мир 09:06Популярная певица откровенно рассказала о зависимости Димы Билана: Получай удовольствие 06:29Адвокат раскрыл простой способ защиты россиян от "эффекта Долиной" 03:40Педиатр назвала самую распространенную ошибку при расстройстве желудка 00:17Год Красной Огненной Лошади 2026: выбираем подарок для каждого знака зодиака 00:17"Песня года": какие сюрпризы готовит главный новогодний концерт страны 21:14Пока все обсуждали развод: SHAMAN и Мизулина вместе оказались в шаге от гибели 20:58В Подмосковье расширяют дорожную сеть в рамках нацпроекта 20:13Доктор Мясников назвал самые эффективные и безопасные лекарства от высокого давления 19:16"Моя мечта – дом престарелых": собравшаяся замуж Елена Проклова шокировала всех признанием 18:20"Даже фастфуд отменяет сотрудничество": Лариса Долина выступит с главным откровением по делу о мошенниках 17:38Нас обманывали десятилетиями: "вредная" куриная шкурка оказалась эликсиром молодости 16:03Вся "Битва экстрасенсов" – постановка? Ведущий шоу привел личное доказательство 15:11Сергей Собянин обсудил с москвичами важные городские проекты 14:40Кардинальная смена имиджа Глюкозы шокировала мужа певицы: Потом привыкает 13:13Сотрудник компании случайно включил камеру на онлайн-совещании и крупно опозорился 12:47Виновный в трагическом уходе Мэттью Перри врач получил приговор суда
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Евгений Ткачук раскрыл главную аферу фильма "Волчок"

Евгений Ткачук раскрыл главную аферу фильма "Волчок"
148

Евгений Ткачук сыграл несокрушимого кулачного бойца, легенду ринга, чья мощь не вызывает сомнений.

В прокат вышла историческая драма "Волчок", где Евгений Ткачук сыграл свою, возможно, самую физически мощную роль. Его герой — угрюмый и непобедимый боец по прозвищу Волчок, человек-скала из дореволюционной России. Вот только вся эта несокрушимость, как выяснилось, — чистой воды кинематографическая магия, подкрепленная невероятным упрямством самого актера.

Как сообщает Клео.ру, накануне премьеры Ткачук сделал признание, которое звучит как сценарий к другому фильму — о том, как создаются герои.

"Признаться, до этого проекта я никогда не занимался боевыми искусствами, — шокировал заявлением актер. — Помню, дрался в школе на заднем дворе в последний раз. Никакого опыта на ринге у меня не было".

Вот она — главная "афера" фильма. Нам показывают чемпиона, легенду, а в реальности в проект пришел артист, максимально далекий от мира поединков. Чтобы этот обман удался, Ткачуку пришлось провернуть колоссальную работу. За полгода до съемок он начал жить в режиме профессионального спортсмена: ежедневные трехчасовые тренировки, работа с несколькими мастерами, которые ставили ему базу с нуля.

"Первым делом тренер ставил мне ноги: если ноги не работают, то не до рук", — делится актер секретами своего перевоплощения. Это была не просто зубрежка приемов, а полная перестройка тела и сознания. Результат превзошел все ожидания. "Даже массу набрал! — с удивлением вспоминает Евгений. — Думаю: "Ничего себе! Становлюсь похожим на настоящего бойца!"

Для самого Ткачука, привыкшего к тяжелым психологическим ролям, где нужно "в кишках копаться", эта физическая трансформация стала настоящим вызовом. Но за кажущейся легкостью приключенческого жанра стояла изнурительная работа: пять дней съемок одной только сцены чемпионата, сложные трюки и постоянная борьба с усталостью.

Так что "афера", которую раскрыл Ткачук, — это и есть высшая форма актерского мастерства. Заставить миллионы зрителей поверить в то, чего нет. Превратить парня, дравшегося последний раз за школой, в несокрушимую машину для побед.

И когда вы будете видеть на экране Волчка, помните: самая главная битва за этого персонажа произошла не на ринге, а в тренировочном зале, за полгода до того, как включилась камера.

Шоу-бизнес в Telegram

8 декабря 2025, 09:38
Евгений Ткачук. Фото: Youtube / @kinovdetalyah
Клео.ру✓ Надежный источник

Доктор Мясников назвал неожиданный препарат, вызывающий кашель: вы удивитесь

Доктор Мясников назвал неожиданный препарат, вызывающий кашель: вы удивитесь
Теперь многие поймут, почему постоянно кашляют без причины. Все знают про кашель от таблеток "на -прил".

Pantone назвал главный цвет 2026 года – "Облачный танцор": с чем сочетать и где использовать

Pantone назвал главный цвет 2026 года – "Облачный танцор": с чем сочетать и где использовать
Каждый год институт цвета Pantone задает тренд, выбирая оттенок, который будет доминировать в моде, дизайне и наших настроениях. Обычно это что-то яркое, сочное и полное энергии. Но в этот раз все иначе. "Cloud Dancer" — "Танцующий в облаках"Официальное название оттенка — Cloud Dancer 11-4001 TCX.

Где лучше всего встречать 2026 год Лошади, чтобы обрести счастье

Где лучше всего встречать 2026 год Лошади, чтобы обрести счастье
Советуем, где стоит встретить наступающий год, чтобы настроиться на счастье, удачу и внутреннюю гармонию. Лучшее место для встречи 2026 года Лошади — то, где вы сможете почувствовать свободу, движение и искреннюю радость.

Не делайте этого 8 декабря или зима заморозит удачу на весь год – 5 запретных дел по народным приметам Климента

Не делайте этого 8 декабря или зима заморозит удачу на весь год – 5 запретных дел по народным приметам Климента
Это один из зимних дней, когда наши предки обращали особое внимание на приметы, погоду и запреты. 8 декабря в народном календаре отмечается как день Климента (или Климент Днепровский).

Ни за что не ешьте это на ночь: не будете спать и наберете вес

Ни за что не ешьте это на ночь: не будете спать и наберете вес
Одна полезная привычка может саботировать ваш сон и мешать похудению. Что может быть лучше для легкого и здорового ужина, чем сочное яблоко, горсть ягод или сладкий апельсин? Кажется, это идеальный выбор для тех, кто следит за фигурой и здоровьем.

Выбор читателей

06/12Сбт"За деньги – да": астролог Володина вынесла жестокий приговор Долиной 06/12Сбт"Новогодней сказки все меньше": Любовь Успенская сделала грустное признание в канун праздников 06/12СбтСделайте это простое действие в канун Нового года и будете купаться в деньгах: этому учат нас народные приметы 06/12Сбт"Ответ зимней хандре": "Эксмо" готовит главное шоу зимы 07/12ВскМозг опаздывает на 20 минут: простой трюк против переедания, о котором вы не знаете 07/12ВскДеньги утекут из дома: что наши предки не советовали делать 7 декабря, чтобы не остаться нищим и несчастным