Воскресенье 7 декабря

Вирус просто исчез: ученые сообщили о полном излечении пациента от ВИЧ

Вирус просто исчез: ученые сообщили о полном излечении пациента от ВИЧ
202

Сенсационная новость из мира медицины, которая звучит как сценарий для фантастического фильма: врачам удалось полностью избавить пациента от вируса иммунодефицита человека.

Неуязвимые клетки: в чем секрет терапии?

Ключом к победе над вирусом стала трансплантация (пересадка) стволовых клеток. Но не обычных, а от особенного донора.

Если обьяснять совсем просто, то ВИЧ использует специальный белок на поверхности клеток человека (он называется CCR5), чтобы проникнуть внутрь и начать разрушительную работу. Это как ключ, который подходит к определенному замку.

Однако у очень небольшого процента людей в мире есть редкая генетическая мутация, из-за которой этого "замка" на их клетках просто нет. ВИЧ буквально не может зацепиться и попасть внутрь — такие люди генетически устойчивы к вирусу.

Именно такого донора и нашли для пациента. После пересадки его стволовых клеток иммунная система пациента фактически "перезагрузилась" и обновилась, став такой же неуязвимой для вируса. Со временем старые, пораженные вирусом клетки были вытеснены новыми и здоровыми, и ВИЧ полностью исчез из организма.

Он не первый, но каждый случай — сенсация. Почему?

Это не первый в истории случай излечения от ВИЧ таким методом. В научном сообществе таких пациентов называют по городам, где это произошло — "берлинский пациент", "лондонский" и так далее. Сейчас копилка побед над вирусом пополнилась еще одним человеком.

Каждый такой случай — это не просто удача, а бесценное подтверждение того, что стратегия работает. Ученые получают все больше данных, которые помогают понять механизм победы над вирусом на клеточном уровне.

Почему это пока не лекарство для всех?

Здесь важно понимать один нюанс. Сама по себе трансплантация стволовых клеток — это очень сложная, рискованная и дорогая процедура. Ее проводят только по жизненным показаниям, как правило, пациентам с онкологическими заболеваниями крови (например, лейкемией), у которых одновременно есть ВИЧ.

Делать такую операцию всем ВИЧ-положительным людям в мире сейчас невозможно и неоправданно рискованно. Современная антиретровирусная терапия (АРВТ) позволяет людям с ВИЧ жить долгой и полноценной жизнью, просто принимая таблетки.

Что дальше? Надежда на будущее без ВИЧ

Главная новость заключается в том, что, основываясь на этих успешных случаях, ученые уже готовят клинические испытания новых, более безопасных методов терапии. Их цель — научиться "редактировать" клетки самого пациента, придавая им ту самую устойчивость к ВИЧ, но уже без необходимости рискованной пересадки от донора.

Это направление генной инженерии может стать настоящей революцией. И хотя до массового применения такого лекарства еще далеко, каждая подобная новость приближает нас к миру, где диагноз "ВИЧ-инфекция" перестанет быть пожизненным приговором.

Шоу-бизнес в Telegram

7 декабря 2025, 15:05
Фото: freepik.com
Telegram / @chpnews_112✓ Надежный источник

