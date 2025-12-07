Зачем SHAMAN снял обручальное кольцо Тесты Ушла из жизни бывшая жена Ефремова Игры Сонник

Воскресенье 7 декабря

685
400
true
Вы пьете коллаген, а морщины на месте? 5 причин, почему это деньги на ветер

Вы пьете коллаген, а морщины на месте? 5 причин, почему это деньги на ветер
147

Возможно, коллаген не работает не потому, что он плохой, а потому, что вы сами мешаете ему усваиваться. Разбираем главные ошибки и рассказываем, как все исправить.

Вы исправно размешиваете порошок, пьете капсулы или модные шоты, а зеркало упорно молчит? Знакомая история. Кажется, что вы купили очередную "пустышку", а все обещания про упругую кожу и густые волосы — просто маркетинг.

Причина №1: дело не в коллагене, а в вашем животе

Представьте, что ваш желудочно-кишечный тракт — это сложный завод по переработке. Если на заводе сбои, то самое лучшее сырье (в нашем случае коллаген) просто не усвоится.

Что может мешать:

  • Неполадки в кишечнике. Разные нарушения микрофлоры (врачи называют это СИБР или СИГР) мешают нормальному всасыванию полезных веществ.
  • Низкая кислотность желудка. Чтобы расщепить белок (а коллаген — это белок), нужна достаточная концентрация соляной кислоты. Если ее мало, коллаген проходит транзитом, не принося пользы.
  • Проблемы с желчным пузырем. Плохой отток желчи ведет к дефициту жирорастворимых витаминов, которые тоже участвуют в "строительстве" красоты.

Если у вас есть вздутие, тяжесть после еды или другие неприятные симптомы, возможно, сначала стоит наладить пищеварение, а уже потом ждать чудес от добавок.

Причина №2: вы просто неправильно его "готовите"

У коллагена есть свои правила приема, и они довольно строгие.

  • Не то время. Пить коллаген лучше всего натощак, за 30-40 минут до еды. Если выпить его вместе с обедом или сразу после, он смешается с другой пищей и его усвоение резко снизится.
  • Не та компания. У коллагена есть "золотое трио", формула, которая работает максимально эффективно: коллаген + витамин С + гиалуроновая кислота. Витамин С — обязательный участник синтеза собственного коллагена в организме. Без него процесс просто не запустится. Проверьте состав вашей добавки: если там только один коллаген, его эффективность под большим вопросом.

Причина №3: ваш организм саботирует процесс

Иногда мы сами мешаем организму усваивать полезные вещества. Коллаген может не работать, если у вас есть дефицит других важных элементов: цинка, меди, витаминов группы B и особенно витамина D. Они — как маленькие помощники на большой стройке, без них работа стоит.

А еще у коллагена есть личные враги:

  • Кофеин и алкоголь
  • Большое количество сахара

Они замедляют усвоение и разрушают тот коллаген, который у вас уже есть. Так что пить утром коллаген, а через 10 минут — чашку кофе с тремя ложками сахара, не самая лучшая идея.

А если все сделать правильно?

Допустим, вы наладили пищеварение, выбрали правильную формулу и пьете добавку по всем правилам. Что вы получите, кроме сияющей кожи и крепких ногтей?

  • Помощь желудку и кишечнику. Коллаген помогает восстанавливать слизистую оболочку ЖКТ и укрепляет стенки кишечника. Это снижает риск попадания токсинов в кровь и успокаивает раздражение.
  • Ускорение заживления. Этот белок — настоящий "супергерой" при заживлении ран. Он привлекает к поврежденному месту иммунные клетки и стимулирует рост новых сосудов.
  • Неожиданный плюс: хорошее настроение. Давно известно, что здоровый кишечник напрямую связан с нашим эмоциональным состоянием. Налаживая работу ЖКТ с помощью коллагена, вы делаете шаг в сторону от апатии и плохого настроения.

Так что коллаген — это не обман. Это тонкий инструмент, который требует правильного подхода. И если научиться им пользоваться, результаты вас приятно удивят.

Шоу-бизнес в Telegram

7 декабря 2025, 12:41
Фото: freepik.com
Telegram @doctor_zubareva✓ Надежный источник

