Pantone назвал главный цвет 2026 года – "Облачный танцор": с чем сочетать и где использовать

Зачем SHAMAN снял обручальное кольцо Тесты Ушла из жизни бывшая жена Ефремова Игры Сонник

Топ новостей недели

Расставшаяся с Авербухом Арзамасова расцвела в объятиях другогоРасставшаяся с Авербухом Арзамасова расцвела в объятиях другого Принято решение о продаже и сносе недвижимости Пугачевой в Подмосковье Принято решение о продаже и сносе недвижимости Пугачевой в Подмосковье Лариса Долина опять оказалась замешана в скандальную историю с продажей квартиры: новая жертваЛариса Долина опять оказалась замешана в скандальную историю с продажей квартиры: новая жертва "Это уже повреждение мозга": врач-нарколог вынес жесткий вердикт Волочковой"Это уже повреждение мозга": врач-нарколог вынес жесткий вердикт Волочковой

Лента новостей

Понедельник 8 декабря

04:10Pantone назвал главный цвет 2026 года – "Облачный танцор": с чем сочетать и где использовать 04:05Где лучше всего встречать 2026 год Лошади, чтобы обрести счастье 00:47Не делайте этого 8 декабря или зима заморозит удачу на весь год – 5 запретных дел по народным приметам Климента 21:29Ни в коем случае не ешьте это на ночь: не будете спать и наберете вес 18:34Пепел в шампанском – невкусно и не работает: 5 современных ритуалов на Новый год, которые вам понравятся 15:05Вирус просто исчез: ученые сообщили о полном излечении пациента от ВИЧ 12:41Вы пьете коллаген, а морщины на месте? 5 причин, почему это деньги на ветер 09:39Может усугубить состояние: врач объяснил, полезен ли контрастный душ на самом деле 04:06Мозг опаздывает на 20 минут: простой трюк против переедания, о котором вы не знаете 00:17Деньги утекут из дома: что наши предки не советовали делать 7 декабря, чтобы не остаться нищим и несчастным 21:44"Новогодней сказки все меньше": Любовь Успенская сделала грустное признание в канун праздников 18:25"За деньги – да": астролог Володина вынесла жестокий приговор Долиной 15:44Сделайте это простое действие в канун Нового года и будете купаться в деньгах: этому учат нас народные приметы 12:11"Ответ зимней хандре": "Эксмо" готовит главное шоу зимы 09:02Не надевайте это ни в коем случае 6 декабря, чтобы не разругаться с самыми близкими 06:48Мошенники отобрали квартиру у семьи Пригожина: Мы столкнулись с несправедливостью 03:09Известный врач опроверг миф о существовании правильного питания 00:19Эти 10 пород собак идеально подходят для жизни в квартире 21:27Опаснее 100 сигарет и в 5 раз повышает риск рака: врачи бьют тревогу из-за этой привычки 20:33Лариса Долина согласилась отдать покупательнице деньги за квартиру, но есть нюанс 19:24Вечный спор в салате: что лучше – майонез или сметана? Отвечают врачи 18:06Сделайте перед сном всего одну вещь – и сможете выспаться как за две ночи: техника "4-7-8" 17:41"Я что, на квартиру кого-то обманула?": Лолита нанесла сокрушительный удар по Ларисе Долиной 16:10"Продажи растут": PR-эксперт раскрыл, как бойкот Долиной обернулся для нее золотым дождем 15:23Назван главный тренд новогоднего стола 2026: легкий и готовится быстро 13:58Надежда Бабкина переживает серьезную потерю – время сыграло против артистки 12:45В прогремевшем на всю страну деле с квартирой Долиной случился новый поворот 12:02Соколовский и его жена сообщили о поступающих им угрозах о похищением сына 11:10Сколько денег готовы потратить россияне на зимние путешествия – исследование дало ответ 10:03Ушел из жизни культовый актер из фильма "Мортал Комбат" – легенду оплакивает весь мир 09:06Популярная певица откровенно рассказала о зависимости Димы Билана: Получай удовольствие 06:29Адвокат раскрыл простой способ защиты россиян от "эффекта Долиной" 03:40Педиатр назвала самую распространенную ошибку при расстройстве желудка 00:17Год Красной Огненной Лошади 2026: выбираем подарок для каждого знака зодиака 00:17"Песня года": какие сюрпризы готовит главный новогодний концерт страны 21:14Пока все обсуждали развод: SHAMAN и Мизулина вместе оказались в шаге от гибели 20:58В Подмосковье расширяют дорожную сеть в рамках нацпроекта 20:13Доктор Мясников назвал самые эффективные и безопасные лекарства от высокого давления 19:16"Моя мечта – дом престарелых": собравшаяся замуж Елена Проклова шокировала всех признанием 18:20"Даже фастфуд отменяет сотрудничество": Лариса Долина выступит с главным откровением по делу о мошенниках 17:38Нас обманывали десятилетиями: "вредная" куриная шкурка оказалась эликсиром молодости 16:03Вся "Битва экстрасенсов" – постановка? Ведущий шоу привел личное доказательство 15:11Сергей Собянин обсудил с москвичами важные городские проекты 14:40Кардинальная смена имиджа Глюкозы шокировала мужа певицы: Потом привыкает 13:13Сотрудник компании случайно включил камеру на онлайн-совещании и крупно опозорился 12:47Виновный в трагическом уходе Мэттью Перри врач получил приговор суда 11:11В жизни Лолиты случилось поворотное событие – впервые за 10 лет 09:56Адвокат назвала эффективные способы бороться с шумными соседями 09:03Самайлова решилась рассказать правду о скандальном разводе с Джиганом: Мы выйдем за рамки 06:51Кофе снижает вероятность развития болезней печени и почек – исследование
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Pantone назвал главный цвет 2026 года – "Облачный танцор": с чем сочетать и где использовать

Pantone назвал главный цвет 2026 года – "Облачный танцор": с чем сочетать и где использовать
119

Каждый год институт цвета Pantone задает тренд, выбирая оттенок, который будет доминировать в моде, дизайне и наших настроениях. Обычно это что-то яркое, сочное и полное энергии. Но в этот раз все иначе.

"Cloud Dancer" — "Танцующий в облаках"

Официальное название оттенка — Cloud Dancer 11-4001 TCX. Это мягкий, обволакивающий, слегка приглушенный белый цвет. Он похож на легкое облако в ясном небе, чистый лист бумаги или пустой документ Word, готовый к рождению новой истории.

Именно в этом и заключается его главный смысл. По мнению Pantone, "Танцующий в облаках" — это символ осознанной паузы. Это цвет тишины, спокойствия и цифрового детокса в мире, который стал слишком громким и быстрым.

Почему именно белый?

Выбор такого простого, "обнуляющего" цвета — это не случайность, а точное отражение глобального тренда. Мы перегружены информацией, бесконечным потоком новостей, уведомлений и чужих мнений в соцсетях. Doomscrolling (тревожное чтение новостей) стал привычкой, а давление быть продуктивным 24/7 выжимает последние соки.

Как отметила вице-президент Pantone Лори Прессман, этот цвет символизирует наше коллективное стремление к более тихой и простой жизни. Мы интуитивно ищем "белый шум", который поможет заглушить внешнюю суету и услышать наконец себя.

"Cloud Dancer" — это не про бездействие, а про необходимость взять передышку, чтобы очистить сознание и набраться сил для нового рывка.

Как "носить" этот цвет в жизни (и это не только про одежду)

Конечно, мы увидим много белого в коллекциях одежды и дизайне интерьеров. Минимализм, простые силуэты, светлые пространства — все это будет на пике моды. Но философия "Танцующего в облаках" гораздо шире.

Вот как можно впустить этот тренд в свою жизнь:

  • Устройте цифровой детокс: выделите час в день, когда вы полностью отключаете уведомления на телефоне. Просто тишина.
  • Начните с чистого листа: заведите новый блокнот для планов или просто наведите идеальный порядок на рабочем столе компьютера. Ощущение пустого пространства вдохновляет.
  • Найдите свою "паузу": это может быть 15-минутная прогулка без цели, медитация или просто чашка чая у окна, когда вы ни о чем не думаете.
  • Очистите гардероб: уберите все, что вас раздражает или давно не носится. Оставьте только то, в чем чувствуете себя легко и комфортно.

"Танцующий в облаках" — это не просто модный цвет. Это официальное разрешение от главного цветового авторитета мира на то, чтобы выдохнуть, замедлиться и перестать бежать. И, кажется, это именно то, что нам всем сейчас нужно.

Шоу-бизнес в Telegram

8 декабря 2025, 04:10
Фото: freepik.com
Forbes✓ Надежный источник

По теме

Назван самый модный маникюр на Новый год 2026: он выглядит дорого и подходит ко всему

Где лучше всего встречать 2026 год Лошади, чтобы обрести счастье

Где лучше всего встречать 2026 год Лошади, чтобы обрести счастье
Советуем, где стоит встретить наступающий год, чтобы настроиться на счастье, удачу и внутреннюю гармонию. Лучшее место для встречи 2026 года Лошади — то, где вы сможете почувствовать свободу, движение и искреннюю радость.

Не делайте этого 8 декабря или зима заморозит удачу на весь год – 5 запретных дел по народным приметам Климента

Не делайте этого 8 декабря или зима заморозит удачу на весь год – 5 запретных дел по народным приметам Климента
Это один из зимних дней, когда наши предки обращали особое внимание на приметы, погоду и запреты. 8 декабря в народном календаре отмечается как день Климента (или Климент Днепровский).

Ни в коем случае не ешьте это на ночь: не будете спать и наберете вес

Ни в коем случае не ешьте это на ночь: не будете спать и наберете вес
Одна полезная привычка может саботировать ваш сон и мешать похудению. Что может быть лучше для легкого и здорового ужина, чем сочное яблоко, горсть ягод или сладкий апельсин? Кажется, это идеальный выбор для тех, кто следит за фигурой и здоровьем.

Пепел в шампанском – невкусно и не работает: 5 современных ритуалов на Новый год, которые вам понравятся

Пепел в шампанском – невкусно и не работает: 5 современных ритуалов на Новый год, которые вам понравятся
Многие с нетерпением ждут Новый год, чтобы загадать то самое желание. Каждый год одно и то же: под бой курантов мы в панике царапаем желание на салфетке, судорожно ее поджигаем, бросаем пепел в бокал и залпом выпиваем эту шипучую смесь с привкусом гари.

Вирус просто исчез: ученые сообщили о полном излечении пациента от ВИЧ

Вирус просто исчез: ученые сообщили о полном излечении пациента от ВИЧ
Сенсационная новость из мира медицины, которая звучит как сценарий для фантастического фильма: врачам удалось полностью избавить пациента от вируса иммунодефицита человека. Неуязвимые клетки: в чем секрет терапии?Ключом к победе над вирусом стала трансплантация (пересадка) стволовых клеток.

Выбор читателей

06/12Сбт"За деньги – да": астролог Володина вынесла жестокий приговор Долиной 06/12СбтМошенники отобрали квартиру у семьи Пригожина: Мы столкнулись с несправедливостью 06/12Сбт"Новогодней сказки все меньше": Любовь Успенская сделала грустное признание в канун праздников 06/12СбтНе надевайте это ни в коем случае 6 декабря, чтобы не разругаться с самыми близкими 06/12СбтСделайте это простое действие в канун Нового года и будете купаться в деньгах: этому учат нас народные приметы 06/12Сбт"Ответ зимней хандре": "Эксмо" готовит главное шоу зимы