Pantone назвал главный цвет 2026 года – "Облачный танцор": с чем сочетать и где использовать

Каждый год институт цвета Pantone задает тренд, выбирая оттенок, который будет доминировать в моде, дизайне и наших настроениях. Обычно это что-то яркое, сочное и полное энергии. Но в этот раз все иначе.



"Cloud Dancer" — "Танцующий в облаках"

Официальное название оттенка — Cloud Dancer 11-4001 TCX. Это мягкий, обволакивающий, слегка приглушенный белый цвет. Он похож на легкое облако в ясном небе, чистый лист бумаги или пустой документ Word, готовый к рождению новой истории.

Именно в этом и заключается его главный смысл. По мнению Pantone, "Танцующий в облаках" — это символ осознанной паузы. Это цвет тишины, спокойствия и цифрового детокса в мире, который стал слишком громким и быстрым.

Почему именно белый?

Выбор такого простого, "обнуляющего" цвета — это не случайность, а точное отражение глобального тренда. Мы перегружены информацией, бесконечным потоком новостей, уведомлений и чужих мнений в соцсетях. Doomscrolling (тревожное чтение новостей) стал привычкой, а давление быть продуктивным 24/7 выжимает последние соки.

Как отметила вице-президент Pantone Лори Прессман, этот цвет символизирует наше коллективное стремление к более тихой и простой жизни. Мы интуитивно ищем "белый шум", который поможет заглушить внешнюю суету и услышать наконец себя.

"Cloud Dancer" — это не про бездействие, а про необходимость взять передышку, чтобы очистить сознание и набраться сил для нового рывка.

Как "носить" этот цвет в жизни (и это не только про одежду)

Конечно, мы увидим много белого в коллекциях одежды и дизайне интерьеров. Минимализм, простые силуэты, светлые пространства — все это будет на пике моды. Но философия "Танцующего в облаках" гораздо шире.

Вот как можно впустить этот тренд в свою жизнь:

Устройте цифровой детокс: выделите час в день, когда вы полностью отключаете уведомления на телефоне. Просто тишина.

Начните с чистого листа: заведите новый блокнот для планов или просто наведите идеальный порядок на рабочем столе компьютера. Ощущение пустого пространства вдохновляет.

Найдите свою "паузу": это может быть 15-минутная прогулка без цели, медитация или просто чашка чая у окна, когда вы ни о чем не думаете.

Очистите гардероб: уберите все, что вас раздражает или давно не носится. Оставьте только то, в чем чувствуете себя легко и комфортно.

"Танцующий в облаках" — это не просто модный цвет. Это официальное разрешение от главного цветового авторитета мира на то, чтобы выдохнуть, замедлиться и перестать бежать. И, кажется, это именно то, что нам всем сейчас нужно.