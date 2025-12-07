Зачем SHAMAN снял обручальное кольцо Тесты Ушла из жизни бывшая жена Ефремова Игры Сонник

Воскресенье 7 декабря

Может усугубить состояние: врач объяснил, полезен ли контрастный душ на самом деле

Может усугубить состояние: врач объяснил, полезен ли контрастный душ на самом деле
77

Эта процедура подходит далеко не всем и при определенных состояниях может нанести вред.

Контрастный душ часто преподносится как универсальный рецепт для укрепления иммунитета и бодрости, особенно в холодное время года. Однако по информации из Telegram-канала врача интегративной медицины Ирины Барановой, к контрастному душу следует подходить с осторожностью, зная о возможных рисках.

Как работает контрастный душ?

С точки зрения физиологии, при чередовании теплой и прохладной воды в организме происходят следующие процессы:

• Улучшение микроциркуляции за счет попеременного сужения и расширения сосудов.

• Стимуляция выработки норадреналина, что приводит к ощущению бодрости и улучшению концентрации.

• Активация лимфотока, что способствует уменьшению отечности.

• Тренировка адаптационных систем организма за счет кратковременного дозированного стресса.

Исследования подтверждают, что регулярные процедуры могут снижать частоту простудных заболеваний. Однако положительный эффект достигается только при правильном выполнении и отсутствии противопоказаний.

Противопоказания: кому контрастный душ может навредить

Существует ряд состояний, при которых резкие перепады температур могут быть опасны.

Контрастный душ не рекомендуется или требует крайней осторожности в следующих случаях:

• Гипотиреоз или надпочечниковая усталость. Холод является сильным стрессором, который может истощить ослабленные системы организма.

• Аутоиммунные заболевания в активной фазе (рассеянный склероз, болезнь Крона и др.). Перепад температур может спровоцировать обострение.

• Заболевания сосудов: варикоз, тромбофлебит, атеросклероз.

• Сердечно-сосудистые заболевания: гипертония, аритмия, а также период восстановления после инфаркта или инсульта.

• Хронический стресс или тревожные расстройства. Дополнительная стрессовая нагрузка может усугубить состояние.

Симптомы, указывающие на непереносимость процедуры: Появление сильной дрожи, головокружения, слабости или учащенного сердцебиения во время или после душа является сигналом, что организм не готов к подобной нагрузке. В этом случае процедуру следует немедленно прекратить.

Как правильно принимать контрастный душ

При отсутствии противопоказаний, для получения пользы от процедуры необходимо соблюдать следующие правила:

1. Начинайте с теплой воды (38-40°C), прогревая тело в течение 1–2 минут.

2. Переключайтесь на прохладную воду (20-25°C), а не ледяную. Длительность — 15–30 секунд.

3. Повторите 2–3 цикла "тепло-холод". Завершать процедуру следует прохладной водой.

4. Избегайте прямого попадания струи на голову и область сердца.

5. Выполняйте процедуру утром, так как она обладает тонизирующим эффектом и вечером может нарушить сон.

6. Оценивайте самочувствие. Нормальная реакция — прилив сил и бодрость. Если после душа вы чувствуете усталость, озноб или раздражительность, данный метод вам не подходит.

Альтернативы контрастному душу

Если контрастный душ вам противопоказан, существуют более мягкие способы улучшить циркуляцию и укрепить организм:

• Растирание тела сухой щеткой перед теплым душем.

• Утренняя гимнастика с элементами дыхательных упражнений.

• Регулярные прогулки на свежем воздухе.

Контрастный душ — это не универсальное средство, а один из инструментов оздоровления, который требует индивидуального подхода. Важно учитывать состояние своего здоровья и не выполнять процедуру через силу, если она вызывает дискомфорт.

Шоу-бизнес в Telegram

7 декабря 2025, 09:39
Фото: freepik.com
Telegram @baranovazozh✓ Надежный источник

