Деньги утекут из дома: что наши предки не советовали делать 7 декабря, чтобы не остаться нищим и несчастным

Расставшаяся с Авербухом Арзамасова расцвела в объятиях другого Принято решение о продаже и сносе недвижимости Пугачевой в Подмосковье Лариса Долина опять оказалась замешана в скандальную историю с продажей квартиры: новая жертва "Это уже повреждение мозга": врач-нарколог вынес жесткий вердикт Волочковой

00:17Деньги утекут из дома: что наши предки не советовали делать 7 декабря, чтобы не остаться нищим и несчастным 21:44"Новогодней сказки все меньше": Любовь Успенская сделала грустное признание в канун праздников 18:25"За деньги – да": астролог Володина вынесла жестокий приговор Долиной 15:44Сделайте это простое действие в канун Нового года и будете купаться в деньгах: этому учат нас народные приметы 12:11"Ответ зимней хандре": "Эксмо" готовит главное шоу зимы 09:02Не надевайте это ни в коем случае 6 декабря, чтобы не разругаться с самыми близкими 06:48Мошенники отобрали квартиру у семьи Пригожина: Мы столкнулись с несправедливостью 03:09Известный врач опроверг миф о существовании правильного питания 00:19Эти 10 пород собак идеально подходят для жизни в квартире 21:27Опаснее 100 сигарет и в 5 раз повышает риск рака: врачи бьют тревогу из-за этой привычки 20:33Лариса Долина согласилась отдать покупательнице деньги за квартиру, но есть нюанс 19:24Вечный спор в салате: что лучше – майонез или сметана? Отвечают врачи 18:06Сделайте перед сном всего одну вещь – и сможете выспаться как за две ночи: техника "4-7-8" 17:41"Я что, на квартиру кого-то обманула?": Лолита нанесла сокрушительный удар по Ларисе Долиной 16:10"Продажи растут": PR-эксперт раскрыл, как бойкот Долиной обернулся для нее золотым дождем 15:23Назван главный тренд новогоднего стола 2026: легкий и готовится быстро 13:58Надежда Бабкина переживает серьезную потерю – время сыграло против артистки 12:45В прогремевшем на всю страну деле с квартирой Долиной случился новый поворот 12:02Соколовский и его жена сообщили о поступающих им угрозах о похищением сына 11:10Сколько денег готовы потратить россияне на зимние путешествия – исследование дало ответ 10:03Ушел из жизни культовый актер из фильма "Мортал Комбат" – легенду оплакивает весь мир 09:06Популярная певица откровенно рассказала о зависимости Димы Билана: Получай удовольствие 06:29Адвокат раскрыл простой способ защиты россиян от "эффекта Долиной" 03:40Педиатр назвала самую распространенную ошибку при расстройстве желудка 00:17Год Красной Огненной Лошади 2026: выбираем подарок для каждого знака зодиака 00:17"Песня года": какие сюрпризы готовит главный новогодний концерт страны 21:14Пока все обсуждали развод: SHAMAN и Мизулина вместе оказались в шаге от гибели 20:58В Подмосковье расширяют дорожную сеть в рамках нацпроекта 20:13Доктор Мясников назвал самые эффективные и безопасные лекарства от высокого давления 19:16"Моя мечта – дом престарелых": собравшаяся замуж Елена Проклова шокировала всех признанием 18:20"Даже фастфуд отменяет сотрудничество": Лариса Долина выступит с главным откровением по делу о мошенниках 17:38Нас обманывали десятилетиями: "вредная" куриная шкурка оказалась эликсиром молодости 16:03Вся "Битва экстрасенсов" – постановка? Ведущий шоу привел личное доказательство 15:11Сергей Собянин обсудил с москвичами важные городские проекты 14:40Кардинальная смена имиджа Глюкозы шокировала мужа певицы: Потом привыкает 13:13Сотрудник компании случайно включил камеру на онлайн-совещании и крупно опозорился 12:47Виновный в трагическом уходе Мэттью Перри врач получил приговор суда 11:11В жизни Лолиты случилось поворотное событие – впервые за 10 лет 09:56Адвокат назвала эффективные способы бороться с шумными соседями 09:03Самайлова решилась рассказать правду о скандальном разводе с Джиганом: Мы выйдем за рамки 06:51Кофе снижает вероятность развития болезней печени и почек – исследование 03:07Где больше всего в России подорожала новогодняя аренда коттеджей – рассказал эксперт 00:15Российских туристов предупредили о новой мошеннической схеме в Египте 20:21"Долина перевернула судебную практику с ног на голову": почему Верховный суд может отменить решение нижестоящих судов 20:16Снял кольцо через месяц после свадьбы: что на самом деле происходит в семье SHAMANа? 19:43Дана Борисова призналась в страшной зависимости: Никому не рекомендую 19:18Спор о мирном атоме: как путешествие блогера-скептика и ученого стало фильмом о будущем планеты 18:56"Полетим в Лапландию, нарядим синего слона": разведенные Дибровы раскрыли совместные планы на Новый год 17:16"Врет, что все сделала сама": кто на самом деле стоит за успехом Ларисы Долиной 13:50Эти фразы категорически нельзя использовать при общении с родителями – рекомендации психотерапевта
Деньги утекут из дома: что наши предки не советовали делать 7 декабря, чтобы не остаться нищим и несчастным

180

Катеринин день, отмечаемый 7 декабря по народному календарю, – праздник, который наполняет зиму цветом, теплом и особой магией ожидания.

7 декабря носит два имени Катерина День и Екатерина Санница. Название Санница связано с древним обрядом катания на санях: именно в этот период зима наливается первыми ледяными тропами, и разговоры о предстоящих санных прогулках становятся реальностью. На Руси саням полагали украшения: меха из медведя или волка, яркие краски, а сусальное золото блестело на них, словно обещание богатого и счастливого зимнего праздника.

Зимние сани в крестьянском быту были не роскошью, а необходимостью. Лыжи — для быстрого передвижения по распутице, а сани — для перевозки грузов, тяготы и радости вдобавок к повседневной работе. Поэтому Катеринин день превращался в настоящий санный праздник: гуляния, гонки, веселые состязания и заезды, где молодежь демонстрировала силу и сноровку, а обеспеченные люди не стеснялись ставить ставки на исход гонок. Это был день азарта, радости и дружеской конкуренции. Девушки стремились прокатиться в одних санях с любимым — такая "совместная поездка" считалась оберегом брачного счастья и укреплением пары. Влюбленные и молодожены становились центром внимания: им желали успешного семейного пути и благополучия в доме.

Особую атмосферу Катеринин день приобретал благодаря гаданиям. Девушки, мечтающие о замужестве, собирались вечером и придумывали ритуалы на суженого: смотрели в зеркало при слабом свете, гадали по цепочке, по хлебной крошке или по тени на стене. Эти примеры бытовой магии подчеркивали веру народа в связь между зимой и будущим, между теплом дома и надеждой на светлое личное счастье.

Однако Катеринин день сопровождался строгими повседневными запретами, которые призваны были сохранить достаток и благополучие. В этот день запрещалось устраивать танцы, шитье, ремонт обуви, уборку и строительство. По поверьям, такие занятия могли повлиять на денежное положение семьи и заберет деньги из дома. Также считалось, что стирать вещи вручную в этот день может привести к навлечению на хозяев плохих мыслей и бед. В пищу не принимались молочные и мясные блюда, а также спиртное — считалось, что постное меню и воздержание защищают от ненужной суеты и бед. Сделанные после ужина объедки также выносились с предельной осторожностью, чтобы не привлечь несчастье. Для незамужних девушек особое правило — не ссориться и не злиться, чтобы не прогнать удачу и любовь прочь от себя.

– Катеринин день связан с латинской праздниковой датой: он близок к празднику святой Катерины, чье имя в народной культуре ассоциируется с мудростью и защитой. В старину считалось, что Катерина — покровительница домашних дел, утешения и женского сословия, поэтому её день носит особый женский характер: гадания, предвидения будущего и обряды на укрепление брачных связей.

– Сани как символ зимних обрядов отражали не только бытовую жизнь, но и сезонную цикличность: начало декабря — момент перехода от осени к зиме, когда природа "заходится" в ожидании снега и стужи. Поэтому веселые санные гуляния становились способом коммуникации между поколениями: старшее поколение передавало знания и приметы молодому, а молодежь приносила энергию и новизну в общую жизнь деревни или села.

– Запреты и запреты-добрые предзнаменования играли важную роль в народной культуре: они не были жестким регламентом, а формой сохранения гармонии внутри семьи и общества. Соблюдение ритуалов считалось способом поддержания порядка и благополучия в трудной зимней поре.

7 декабря 2025, 00:17
Фото: freepik.com
Королева шансона, чья жизнь кажется вечным праздником, откровенно рассказала о том, что с каждым годом ей все труднее почувствовать волшебство Нового года. Любовь Успенская всегда ассоциировалась с блеском, роскошью и песнями, под которые страна отмечает самые важные события.

