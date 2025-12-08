Доктор Мясников назвал неожиданный препарат, вызывающий кашель: вы удивитесь

Теперь многие поймут, почему постоянно кашляют без причины.

Все знают про кашель от таблеток "на -прил". Но, как сообщил в своем телеграм-канале доктор Мясников, в список "подозреваемых" попал препарат, от которого такого подвоха никто не ждал. Вы удивитесь, но речь идет о суперпопулярных сегодня препаратах для снижения веса и лечения диабета, которые у всех на слуху: "Оземпик", "Монжаро". По-научному их называют "агонисты рецепторов к глюкагоноподобным пептидам".

На волне их невероятной популярности врачи по всему миру стали замечать любопытную закономерность. Все больше людей, использующих эти уколы, начали жаловаться на хронический кашель, который никак не хотел проходить. Как отмечают исследователи Tyler J. Gallagher и Diego E. Razura в своей работе "Glucagon-Like Peptide-1 Receptor Agonists and Chronic Cough", накопившаяся статистика позволяет предположить связь между приемом этих лекарств и развитием кашля. Пока это лишь первые наблюдения, но они заставляют взглянуть на модные препараты под новым углом.

"Старая гвардия": кто еще в списке подозреваемых?

Конечно, новомодные препараты — не единственные, кто может заставить вас кашлять без остановки. Существует целый "классический" список виновников, который стоит проверить, если вас одолел кашель.

Таблетки от давления на "-прил". Это настоящая классика жанра. Если вы принимаете эналаприл, каптоприл, лизиноприл или любой другой препарат, чье название заканчивается на "-прил", — вы в группе риска.

Бета-блокаторы. Пропранолол, надолол и даже тимолол в составе глазных капель тоже могут вызывать першение в горле.

Блокаторы кальциевых каналов. В эту компанию входят нифедипин, амлодипин, верапамил.

Обычный аспирин и другие обезболивающие. Даже привычные всем аспирин, ибупрофен или диклофенак (вольтарен) при регулярном приеме могут спровоцировать кашель.

Когда кашель – не просто кашель: а что-то посерьезнее?

Иногда лекарства не просто раздражают рецепторы в горле, а вызывают куда более серьезные проблемы — лекарственные пневмониты или, говоря проще, воспаление легочной ткани. Это уже не шутки.

Как распознать тревожный звоночек:

Кашель сухой, надсадный, не проходит неделями.

Появляется одышка даже при небольшой нагрузке.

На рентгене или КТ легких врач видит изменения.

Такое грозное осложнение могут вызывать:

Амиодарон (препарат для лечения аритмии)

Метотрексат (используется в лечении ревматоидного артрита и других заболеваний)

Некоторые химиопрепараты (блеомицин, бусульфан)

Нитрофурантоин (средство от инфекций мочевых путей)

И что теперь делать, если вы себя узнали?

Главное правило — никакого самолечения. Если вы подозреваете, что ваш кашель связан с приемом лекарств, ни в коем случае не отменяйте их самостоятельно. Особенно если речь идет о препаратах для сердца или от диабета.

Ваш план действий прост:

Запишитесь на прием к врачу, который назначил вам препарат. Подробно опишите свою проблему: как давно начался кашель, какой он (сухой или влажный), есть ли одышка. Врач оценит ситуацию и, если подозрения подтвердятся, подберет вам аналог из другой группы препаратов, который не будет вызывать такую побочную реакцию.

Помните, что почти у любого лекарства есть альтернатива. Главное — вовремя обратить внимание на сигналы своего тела и обсудить их со специалистом.