Отдавшая деньги мошенникам Долина накинулась с обвинениями на покупательницу

Когда вся страна сочувствовала Ларисе Долиной, ставшей жертвой аферистов, никто не мог предположить, что история сделает такой крутой вираж.



В деле о потерянной квартире появился новый фигурант, на которого певица возложила часть вины. И это не таинственные злоумышленники, а тот, кто, казалось бы, был просто покупателем.

Драма с квартирой Ларисы Долиной, которая до сих пор обсуждалась в плоскости "артистка против аферистов", получила неожиданное и скандальное развитие. В суде прозвучала позиция певицы, которая полностью меняет расстановку сил. Долина накинулась с обвинениями на покупательницу своей недвижимости.

По мнению артистки и ее представителей, женщина, купившая у нее квартиру, проявила преступную "легкомысленность". Логика обвинения проста и беспощадна: будучи индивидуальным предпринимателем (ИП), покупательница должна была проявить должную осмотрительность и понять, что со сделкой что-то не так.

Но самое ошеломляющее в этой истории — суд согласился с доводами певицы. В официальном решении суда черным по белому написано:

"Истец [Лариса Долина] указывает, что ответчик [покупательница Полина Лурье], заключая оспариваемые договоры, не проявила даже минимального уровня разумной осмотрительности и осторожности, проигнорировала все сопутствующие сделке обстоятельства, очевидно свидетельствующие об искажении воли истца".

Если перевести с юридического на человеческий, это означает, что, по мнению суда, покупательница должна была увидеть признаки обмана. Она должна была понять, что сама Долина, подписывая документы, действует не по своей воле, а под давлением или в заблуждении. Не увидела, проигнорировала — значит, проявила халатность.