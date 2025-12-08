Битва банков: Клео.ру выбирает лучшее приложение года – ваш голос может стать решающим

Мобильное приложение стало настоящим "филиалом" банка в кармане. Но у кого оно самое удобное? Сайт Клео.ру решил выяснить это и запустил большое народное голосование.
В 2025 году хорошее банковское приложение — это не просто приятный бонус, а жизненная необходимость. От того, насколько быстро работает программа, легко ли в ней найти нужную функцию и можно ли быть уверенным в безопасности своих денег, зависит лояльность миллионов клиентов.
Именно поэтому Клео.ру предлагает вам, пользователям, стать жюри и выбрать приложение, которое действительно достойно звания "лучшего".
Кто в списке номинантов?
В битве за звание самого удобного приложения сошлись настоящие титаны российского банковского сектора. Вы можете отдать свой голос за одного из этих участников:
- Альфа-Банк
- ВТБ Онлайн
- Газпромбанк
- Почта Банк
- ПСБ
- Россельхозбанк
- СберБанк Онлайн
- Т-Банк
- Халва – Совкомбанк
Как отдать свой голос и поддержать фаворита?
Принять участие в голосовании очень просто. Все, что нужно сделать, — это:
- Перейти на сайт Клео.ру.
- Найти пост с голосованием.
- Нажать на кнопку под названием вашего банка.
Голосование уже в самом разгаре, и каждый голос может повлиять на итоговый результат.