Битва банков: Клео.ру выбирает лучшее приложение года – ваш голос может стать решающим

Помните времена, когда для оплаты квитанции или перевода денег нужно было идти в отделение и стоять в очереди? К счастью, сегодня почти все можно сделать за пару кликов.



Мобильное приложение стало настоящим "филиалом" банка в кармане. Но у кого оно самое удобное? Сайт Клео.ру решил выяснить это и запустил большое народное голосование.

В 2025 году хорошее банковское приложение — это не просто приятный бонус, а жизненная необходимость. От того, насколько быстро работает программа, легко ли в ней найти нужную функцию и можно ли быть уверенным в безопасности своих денег, зависит лояльность миллионов клиентов.

Именно поэтому Клео.ру предлагает вам, пользователям, стать жюри и выбрать приложение, которое действительно достойно звания "лучшего".

Кто в списке номинантов?

В битве за звание самого удобного приложения сошлись настоящие титаны российского банковского сектора. Вы можете отдать свой голос за одного из этих участников:

Альфа-Банк

ВТБ Онлайн

Газпромбанк

Почта Банк

ПСБ

Россельхозбанк

СберБанк Онлайн

Т-Банк

Халва – Совкомбанк

Как отдать свой голос и поддержать фаворита?

Принять участие в голосовании очень просто. Все, что нужно сделать, — это:

Перейти на сайт Клео.ру. Найти пост с голосованием. Нажать на кнопку под названием вашего банка.

Голосование уже в самом разгаре, и каждый голос может повлиять на итоговый результат.