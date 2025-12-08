Долина обвинила покупательницу в ситуации с жильем Тесты Надежда Бабкина потеряла все свои бренды Игры Сонник

Понедельник 8 декабря

13:18Битва банков: Клео.ру выбирает лучшее приложение года – ваш голос может стать решающим
Битва банков: Клео.ру выбирает лучшее приложение года – ваш голос может стать решающим

Битва банков: Клео.ру выбирает лучшее приложение года – ваш голос может стать решающим
81

Помните времена, когда для оплаты квитанции или перевода денег нужно было идти в отделение и стоять в очереди? К счастью, сегодня почти все можно сделать за пару кликов.

Мобильное приложение стало настоящим "филиалом" банка в кармане. Но у кого оно самое удобное? Сайт Клео.ру решил выяснить это и запустил большое народное голосование.

В 2025 году хорошее банковское приложение — это не просто приятный бонус, а жизненная необходимость. От того, насколько быстро работает программа, легко ли в ней найти нужную функцию и можно ли быть уверенным в безопасности своих денег, зависит лояльность миллионов клиентов.

Именно поэтому Клео.ру предлагает вам, пользователям, стать жюри и выбрать приложение, которое действительно достойно звания "лучшего".

Кто в списке номинантов?

В битве за звание самого удобного приложения сошлись настоящие титаны российского банковского сектора. Вы можете отдать свой голос за одного из этих участников:

  • Альфа-Банк
  • ВТБ Онлайн
  • Газпромбанк
  • Почта Банк
  • ПСБ
  • Россельхозбанк
  • СберБанк Онлайн
  • Т-Банк
  • Халва – Совкомбанк

Как отдать свой голос и поддержать фаворита?

Принять участие в голосовании очень просто. Все, что нужно сделать, — это:

  1. Перейти на сайт Клео.ру.
  2. Найти пост с голосованием.
  3. Нажать на кнопку под названием вашего банка.

Голосование уже в самом разгаре, и каждый голос может повлиять на итоговый результат.

8 декабря 2025, 13:18
Фото: freepik.com
Клео.ру✓ Надежный источник

