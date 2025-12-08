Сложный тест для настоящих знатоков фильма "Служебный роман": вспомни эти факты

Долина обвинила покупательницу в ситуации с жильем Тесты Надежда Бабкина потеряла все свои бренды Игры Сонник

Топ новостей недели

Попавшая в опалу у народа Лариса Долина угодила в эпицентр нового скандалаПопавшая в опалу у народа Лариса Долина угодила в эпицентр нового скандала Нас обманывали десятилетиями: "вредная" куриная шкурка оказалась эликсиром молодостиНас обманывали десятилетиями: "вредная" куриная шкурка оказалась эликсиром молодости Снял кольцо через месяц после свадьбы: что на самом деле происходит в семье SHAMANа?Снял кольцо через месяц после свадьбы: что на самом деле происходит в семье SHAMANа? Пострадавшая от народного гнева Долина решилась на отчаяный шагПострадавшая от народного гнева Долина решилась на отчаяный шаг

Лента новостей

Понедельник 8 декабря

14:36Сложный тест для настоящих знатоков фильма "Служебный роман": вспомни эти факты 13:18Битва банков: Клео.ру выбирает лучшее приложение года – ваш голос может стать решающим 11:45Акция "Добрая елка" проходит более чем на 100 площадках столицы 11:26Отдавшая деньги мошенникам Долина накинулась с обвинениями на покупательницу 10:18Дело на миллиард: рейтинг показал, какие юридические услуги стали самыми дорогими 09:38Евгений Ткачук раскрыл главную аферу фильма "Волчок" 08:37Доктор Мясников назвал неожиданный препарат, вызывающий кашель: вы удивитесь 08:00Вирусы наступают: всё, что нужно знать о мерах защиты 04:10Pantone назвал главный цвет 2026 года – "Облачный танцор": с чем сочетать и где использовать 04:05Где лучше всего встречать 2026 год Лошади, чтобы обрести счастье 00:47Не делайте этого 8 декабря или зима заморозит удачу на весь год – 5 запретных дел по народным приметам Климента 21:29Ни за что не ешьте это на ночь: не будете спать и наберете вес 18:34Пепел в шампанском – невкусно и не работает: 5 современных ритуалов на Новый год, которые вам понравятся 15:05Вирус просто исчез: ученые сообщили о полном излечении пациента от ВИЧ 12:41Вы пьете коллаген, а морщины на месте? 5 причин, почему это деньги на ветер 09:39Может усугубить состояние: врач объяснил, полезен ли контрастный душ на самом деле 04:06Мозг опаздывает на 20 минут: простой трюк против переедания, о котором вы не знаете 00:17Деньги утекут из дома: что наши предки не советовали делать 7 декабря, чтобы не остаться нищим и несчастным 21:44"Новогодней сказки все меньше": Любовь Успенская сделала грустное признание в канун праздников 18:25"За деньги – да": астролог Володина вынесла жестокий приговор Долиной 15:44Сделайте это простое действие в канун Нового года и будете купаться в деньгах: этому учат нас народные приметы 12:11"Ответ зимней хандре": "Эксмо" готовит главное шоу зимы 09:02Не надевайте это ни в коем случае 6 декабря, чтобы не разругаться с самыми близкими 06:48Мошенники отобрали квартиру у семьи Пригожина: Мы столкнулись с несправедливостью 03:09Известный врач опроверг миф о существовании правильного питания 00:19Эти 10 пород собак идеально подходят для жизни в квартире 21:27Опаснее 100 сигарет и в 5 раз повышает риск рака: врачи бьют тревогу из-за этой привычки 20:33Лариса Долина согласилась отдать покупательнице деньги за квартиру, но есть нюанс 19:24Вечный спор в салате: что лучше – майонез или сметана? Отвечают врачи 18:06Сделайте перед сном всего одну вещь – и сможете выспаться как за две ночи: техника "4-7-8" 17:41"Я что, на квартиру кого-то обманула?": Лолита нанесла сокрушительный удар по Ларисе Долиной 16:10"Продажи растут": PR-эксперт раскрыл, как бойкот Долиной обернулся для нее золотым дождем 15:23Назван главный тренд новогоднего стола 2026: легкий и готовится быстро 13:58Надежда Бабкина переживает серьезную потерю – время сыграло против артистки 12:45В прогремевшем на всю страну деле с квартирой Долиной случился новый поворот 12:02Соколовский и его жена сообщили о поступающих им угрозах о похищением сына 11:10Сколько денег готовы потратить россияне на зимние путешествия – исследование дало ответ 10:03Ушел из жизни культовый актер из фильма "Мортал Комбат" – легенду оплакивает весь мир 09:06Популярная певица откровенно рассказала о зависимости Димы Билана: Получай удовольствие 06:29Адвокат раскрыл простой способ защиты россиян от "эффекта Долиной" 03:40Педиатр назвала самую распространенную ошибку при расстройстве желудка 00:17Год Красной Огненной Лошади 2026: выбираем подарок для каждого знака зодиака 00:17"Песня года": какие сюрпризы готовит главный новогодний концерт страны 21:14Пока все обсуждали развод: SHAMAN и Мизулина вместе оказались в шаге от гибели 20:58В Подмосковье расширяют дорожную сеть в рамках нацпроекта 20:13Доктор Мясников назвал самые эффективные и безопасные лекарства от высокого давления 19:16"Моя мечта – дом престарелых": собравшаяся замуж Елена Проклова шокировала всех признанием 18:20"Даже фастфуд отменяет сотрудничество": Лариса Долина выступит с главным откровением по делу о мошенниках 17:38Нас обманывали десятилетиями: "вредная" куриная шкурка оказалась эликсиром молодости 16:03Вся "Битва экстрасенсов" – постановка? Ведущий шоу привел личное доказательство
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Сложный тест для настоящих знатоков фильма "Служебный роман": вспомни эти факты

Сложный тест для настоящих знатоков фильма "Служебный роман": вспомни эти факты
60

Говорят, труд облагораживает человека. Но мы считаем, что не меньше облагораживает и хорошее кино. А "Служебный роман" – это вообще производственная гимна, которую мы все знаем наизусть. Или не все?

8 декабря — особенный день для всех, кто любит наше кино. Свой 91-й день рождения отмечает великая Алиса Фрейндлих, настоящая легенда театра и экрана. Одна из самых дорогих ее ролей для миллионов зрителей — Людмила Прокофьевна Калугина, директор "статистического учреждения".

Алиса Бруновна гениально показала превращение строгой, засушенной "мымры" в прекрасную и любящую женщину. В честь этого события мы подготовили тест. Но не простой, а с подвохом. Проверьте, насколько вы "в материале". Тот, кто не справится, идет к директору на ковер!

Вопросы

1. Зачем, по его собственному признанию, Новосельцев ходит на работу?

А) Потому что она облагораживает

Б) Там деньги платят

В) Ему там интересно

Г) Ну а чем еще заниматься

2. Как именно звучит полное, "официальное" прозвище, которое Калугиной дали в коллективе?

А) Мымра Б)

Эта мымра

В) Старая мымра

Г) Наша мымра

3. Кстати, о Людмиле Прокофьевне. Какая у нее была фамилия?

А) Калугина

Б) Рыжова

В) Самохвалова

Г) Бубликова

4. На младшего сына Новосельцева постоянно жаловались в детском саду. А какой из этих "провинностей" он НЕ совершал?

А) Измазал клеем стул воспитательницы

Б) Запер девочку в шкафу

В) Ел пластилин

Г) Обзывал детей разными нехорошими словами

5. Верочка — законодательница мод в "статистическом учреждении". Что именно, по наблюдению Новосельцева, не соответствовало ее зарплате?

А) Ее прическа

Б) Ее сапоги

В) Ее макияж

Г) Ее жизнелюбие

6. В начале фильма Анатолию Ефремовичу срочно понадобились 20 рублей. На что?

А) На цветы Людмиле Прокофьевне

Б) Вовка ботинки порвал

В) На подарок Маше Селезневой — у нее прибавление

Г) Отдать долг Шурочке

7. Почему, по язвительному предположению Новосельцева, товарищ Бубликов такой упитанный?

А) Его жена потрясающе готовит

Б) Он работает начальником отдела общественного питания

В) Он получает больше всех

Г) Он мало двигается

8. Самохвалов привез Калугиной из Швейцарии ручку. Черный цвет — отказать, красный — оплатить, зеленый — надежда. А что означал синий?

А) Премировать

Б) Товарищу такому-то рассмотреть

В) В архив

Г) Расстрелять

9. Как Людмила Прокофьевна охарактеризовала Новосельцева, представляя его Самохвалову?

А) Умный и сообразительный

Б) Вялый и безынициативный

В) Перспективный, но ленивый

Г) Подлый карьерист

10. Кульминация вечера в гостях у Калугиной. Какое вино налил ей Новосельцев?

А) Красное

Б) Белое

В) Игристое

Г) Он не наливал ей вина

Правильные ответы

  1. Б. "Я хожу на службу только потому, что она меня облагораживает!" — сказал Новосельцев, но потом признался Самохвалову: "Конечно, деньги платят".
  2. Г. Именно "наша мымра". В этом слове и уважение к должности, и панибратство одновременно.
  3. А. Калугина. Людмила Прокофьевна Калугина.
  4. В. Он ел пластилин. А вот стулья мазал, девочек запирал и обзывался — это было.
  5. Б. "Я не могу понять, почему она носит такие сапоги. Ведь это не по зарплате".
  6. В. На подарок Маше Селезневой из бухгалтерии, у которой родилась двойня.
  7. Б. "Он работает начальником отдела общественного питания. Естественно, он хорошо питается".
  8. Б. Синий — "Товарищу такому-то рассмотреть".
  9. Б. "Это Новосельцев. Анатолий Ефремович. Он у нас... вялый, безынициативный работник".
  10. А. Красное. "Красненькое, пожалуйста".

Шоу-бизнес в Telegram

8 декабря 2025, 14:36
Фото: кадр из фильма "Служебный роман"
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Тест: только настоящий фанат советского кино угадает все 7 фильмов по кадру с близнецами

Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма

По теме

"Пять минут, пять минут": ТЕСТ по кинонаследию Людмилы Гурченко

Тест: Разомните мозги! Только 1 из 10 взрослых пройдет этот хитрый тест на логику и счет без ошибок

Битва банков: Клео.ру выбирает лучшее приложение года – ваш голос может стать решающим

Битва банков: Клео.ру выбирает лучшее приложение года – ваш голос может стать решающим
Помните времена, когда для оплаты квитанции или перевода денег нужно было идти в отделение и стоять в очереди? К счастью, сегодня почти все можно сделать за пару кликов. Мобильное приложение стало настоящим "филиалом" банка в кармане.

Отдавшая деньги мошенникам Долина накинулась с обвинениями на покупательницу

Отдавшая деньги мошенникам Долина накинулась с обвинениями на покупательницу
Когда вся страна сочувствовала Ларисе Долиной, ставшей жертвой аферистов, никто не мог предположить, что история сделает такой крутой вираж. В деле о потерянной квартире появился новый фигурант, на которого певица возложила часть вины.

Евгений Ткачук раскрыл главную аферу фильма "Волчок"

Евгений Ткачук раскрыл главную аферу фильма "Волчок"
Евгений Ткачук сыграл несокрушимого кулачного бойца, легенду ринга, чья мощь не вызывает сомнений. В прокат вышла историческая драма "Волчок", где Евгений Ткачук сыграл свою, возможно, самую физически мощную роль.

Доктор Мясников назвал неожиданный препарат, вызывающий кашель: вы удивитесь

Доктор Мясников назвал неожиданный препарат, вызывающий кашель: вы удивитесь
Теперь многие поймут, почему постоянно кашляют без причины. Все знают про кашель от таблеток "на -прил".

Pantone назвал главный цвет 2026 года – "Облачный танцор": с чем сочетать и где использовать

Pantone назвал главный цвет 2026 года – "Облачный танцор": с чем сочетать и где использовать
Каждый год институт цвета Pantone задает тренд, выбирая оттенок, который будет доминировать в моде, дизайне и наших настроениях. Обычно это что-то яркое, сочное и полное энергии. Но в этот раз все иначе. "Cloud Dancer" — "Танцующий в облаках"Официальное название оттенка — Cloud Dancer 11-4001 TCX.

Выбор читателей

08/12ПндВирусы наступают: всё, что нужно знать о мерах защиты 06/12Сбт"За деньги – да": астролог Володина вынесла жестокий приговор Долиной 06/12Сбт"Новогодней сказки все меньше": Любовь Успенская сделала грустное признание в канун праздников 06/12СбтСделайте это простое действие в канун Нового года и будете купаться в деньгах: этому учат нас народные приметы 07/12ВскМозг опаздывает на 20 минут: простой трюк против переедания, о котором вы не знаете 07/12ВскДеньги утекут из дома: что наши предки не советовали делать 7 декабря, чтобы не остаться нищим и несчастным