Сложный тест для настоящих знатоков фильма "Служебный роман": вспомни эти факты

Говорят, труд облагораживает человека. Но мы считаем, что не меньше облагораживает и хорошее кино. А "Служебный роман" – это вообще производственная гимна, которую мы все знаем наизусть. Или не все?



8 декабря — особенный день для всех, кто любит наше кино. Свой 91-й день рождения отмечает великая Алиса Фрейндлих, настоящая легенда театра и экрана. Одна из самых дорогих ее ролей для миллионов зрителей — Людмила Прокофьевна Калугина, директор "статистического учреждения".

Алиса Бруновна гениально показала превращение строгой, засушенной "мымры" в прекрасную и любящую женщину. В честь этого события мы подготовили тест. Но не простой, а с подвохом. Проверьте, насколько вы "в материале". Тот, кто не справится, идет к директору на ковер!

Вопросы

1. Зачем, по его собственному признанию, Новосельцев ходит на работу?

А) Потому что она облагораживает

Б) Там деньги платят

В) Ему там интересно

Г) Ну а чем еще заниматься

2. Как именно звучит полное, "официальное" прозвище, которое Калугиной дали в коллективе?

А) Мымра Б)

Эта мымра

В) Старая мымра

Г) Наша мымра

3. Кстати, о Людмиле Прокофьевне. Какая у нее была фамилия?

А) Калугина

Б) Рыжова

В) Самохвалова

Г) Бубликова

4. На младшего сына Новосельцева постоянно жаловались в детском саду. А какой из этих "провинностей" он НЕ совершал?

А) Измазал клеем стул воспитательницы

Б) Запер девочку в шкафу

В) Ел пластилин

Г) Обзывал детей разными нехорошими словами

5. Верочка — законодательница мод в "статистическом учреждении". Что именно, по наблюдению Новосельцева, не соответствовало ее зарплате?

А) Ее прическа

Б) Ее сапоги

В) Ее макияж

Г) Ее жизнелюбие

6. В начале фильма Анатолию Ефремовичу срочно понадобились 20 рублей. На что?

А) На цветы Людмиле Прокофьевне

Б) Вовка ботинки порвал

В) На подарок Маше Селезневой — у нее прибавление

Г) Отдать долг Шурочке

7. Почему, по язвительному предположению Новосельцева, товарищ Бубликов такой упитанный?

А) Его жена потрясающе готовит

Б) Он работает начальником отдела общественного питания

В) Он получает больше всех

Г) Он мало двигается

8. Самохвалов привез Калугиной из Швейцарии ручку. Черный цвет — отказать, красный — оплатить, зеленый — надежда. А что означал синий?

А) Премировать

Б) Товарищу такому-то рассмотреть

В) В архив

Г) Расстрелять

9. Как Людмила Прокофьевна охарактеризовала Новосельцева, представляя его Самохвалову?

А) Умный и сообразительный

Б) Вялый и безынициативный

В) Перспективный, но ленивый

Г) Подлый карьерист

10. Кульминация вечера в гостях у Калугиной. Какое вино налил ей Новосельцев?

А) Красное

Б) Белое

В) Игристое

Г) Он не наливал ей вина

Правильные ответы