Тест: только настоящий фанат советского кино угадает все 7 фильмов по кадру с близнецами

Вопросы
1.
А) Королевство кривых зеркал
Б) Сказка о потерянном времени
В) Марья-искусница
Г) Гостья из будущего
2.
А) Москва-Кассиопея
Б) Незнайка с нашего двора
В) Приключения Электроника
Г) Вам и не снилось…
3.
А) Подкидыш
Б) Близнецы
В) Веселые ребята
Г) Волга-Волга
4.
А) Варвара-краса, длинная коса
Б) Огонь, вода и… медные трубы
В) Садко
Г) Морозко
5.
А) Незнайка с нашего двора
Б) Приключения Буратино
В) Про Красную Шапочку
Г) Усатый нянь
Правильные ответы
1. А) Королевство кривых зеркал.
2. В) Приключения Электроника.
3. Б) Близнецы.
4. Г) Морозко.
5. А) Незнайка с нашего двора.