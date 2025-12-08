Буланова внезапно столкнулась с финансовыми трудностями: Не могу себе позволить

Татьяна Буланова в последнее время активно занимается вопросами жилья.

Несмотря на свою популярность и плотный гастрольный график, артистка решила, что настало время для серьезных шагов в сфере недвижимости. Она открыто заявила о намерении взять ипотеку для покупки квартиры, что стало неожиданной новостью для многих ее поклонников.

В условиях современного рынка недвижимости, где цены на жилье продолжают расти, даже звезды шоу-бизнеса сталкиваются с финансовыми трудностями. Татьяна признается, что не располагает достаточной суммой для покупки квартиры за наличные.

"Я не могу позволить себе 120 миллионов… У меня не те гонорары, чтобы купить такую квартиру", — поделилась она своими мыслями о финансовых реалиях.

Певица решила рассмотреть более доступные варианты и планирует приобретение недвижимости у застройщика на этапе строительства. Она говорит о том, что хочет, чтобы ее дети жили отдельно. У Татьяны двое сыновей: старший Александр и младший Никита. Оба молодые люди уже имеют свои отношения, и мама с радостью поддерживает их выбор. Это желание обеспечить независимость своим детям подчеркивает заботливый подход Булановой к семейным ценностям.

"Хочу, чтобы дети жили отдельно", — заявила артистка, подчеркивая важность личного пространства для молодого поколения.

Певица также с нетерпением ждет момента, когда сможет стать бабушкой, что говорит о ее теплых чувствах к семье и желании продолжать семейные традиции.

Даже с учетом постоянной загруженности Татьяна Буланова находит время для решения своих жилищных вопросов. Она активно участвует в процессе выбора жилья и тщательно обдумывает все аспекты покупки. Это показывает ее серьезный подход к планированию будущего и желанию создать комфортные условия для своей семьи.