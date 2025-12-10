Эти подарки могут рассердить Красную Огненную Лошадь в 2026 году – не дарите это ни в коем случае

Долина обвинила покупательницу в ситуации с жильем Тесты Надежда Бабкина потеряла все свои бренды Игры Сонник

Среда 10 декабря

19:23Эти подарки могут рассердить Красную Огненную Лошадь в 2026 году – не дарите это ни в коем случае 19:12Синоптик пообещала москвичам оттепель в декабре 18:38Кардинально изменившаяся Ивлеева вспомнила о жизни до скандальной вечеринки: Было фантастически 17:15Что делать при падении на льду – юрист дал рекомендации россиянам 15:36Что грозит Ларисе Долиной из-за неуплаты налога за "тайный" особняк — ответил адвокат 14:42Собянин сообщил об устранении еще одного беспилотника на подлете к Москве 12:53Роботы в санях и шкатулки по цене автомобиля: как бизнес-леди спасает 230-летний русский промысел 12:01"Замена Самойловой?": Джиган перестал скрывать связь с разведенной Алсу 11:18"Люблю": Седокова слила в Сеть интимную переписку с тем, кто ответил ей взаимностью 10:29Стал известен овощ-"убийца" медленного метаболизма: он есть в каждом магазине 09:17Тайный побег в Москву? Дочь Пугачевой сделала то, чего от нее никто не ожидал 08:44Врач рассказала, какие продукты способны вернуть красоту и молодость: нужно есть ежедневно 06:03Нехилый гонорар и большие запросы: названа самая невостребованная звезда российского шоу-бизнеса 03:51Медики назвали опасную позу во сне: многие так спят 00:03Зимнее знамение: ни в коем случае не впускайте в дом этих людей 10 декабря, чтобы не остаться ни с чем 21:01Долина получила от покупательницы аванс перед сделкой по продаже квартиры 20:14Переживавшая из-за внешности Загитова заговорила об услугах пластических хирургов 19:05Рабочая группа Совета Федерации ознакомилась с ходом работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде 18:24Невестка вынуждена донашивать старые вещи за Наташей Королевой: Ей как раз 17:27Метеоролог назвала точную дату наступления морозов в Москве 15:59Сати Казанова откровенно рассказала об изменениях после родов: Не такая, как раньше 14:32Гжель, бублики и золото: как нарядить елку в самом модном стиле этого сезона 13:31"Мама, звезда, ремикс": всплыли шокирующие детали дела Долиной, о которых все молчали 12:52"Трусы за 500, не заморачивайтесь": стилист Влад Лисовец рассказал, в чем лучше встречать Новый год 11:26"Подогревают из-за рубежа средствами иноагентов": эксперт объяснил, кто на самом деле раздувает скандал с Долиной 10:09Счастливый Буйнов заинтриговал публику: Я женился 09:22Насмехавшийся над россиянами артист остался без концертов и гражданства 08:32"Я рада, что ее спускают на землю": Айза назвала тех, кто на самом деле стоит за "отменой" Долиной 06:50Забытые обиды и старые связи: декабрь перевернет жизнь одного знака зодиака с ног на голову 03:06Ему пророчили проблемы со здоровье: ответ Газманова со сцены заставил зал остолбенеть 00:42"Вот тебе, бабушка, и Юрьев день": почему 9 декабря так легко остаться с пустыми карманами 21:5156-летняя Бледанс откровенно заговорила о старении: Может морщина появиться где угодно 21:04Лед, огни и Конек-огонек: чем заняться на ВДНХ этой зимой, чтобы не замерзнуть 20:04Спрос на отели российского курортного города в новогодние каникулы вырос на треть 19:42Адвокат оценил претензию Долиной в иске к Лурье на фоне громкого дела 19:15Сформируется ли в Москве к Новому году снежный покров — синоптик дала ответ 18:11На резкую смену внешнего вида Глюкозы отреагировала психоаналитик: Тетушку понесло 16:54Станислав Ярушин рассказал о способах привить молодежи любовь к Родине через медиаконтент 16:17Буланова внезапно столкнулась с финансовыми трудностями: Не могу себе позволить 14:36Сложный тест для настоящих знатоков фильма "Служебный роман": вспомни эти факты 13:18Битва банков: Клео.ру выбирает лучшее приложение года – ваш голос может стать решающим 11:45Акция "Добрая елка" проходит более чем на 100 площадках столицы 11:26Отдавшая деньги мошенникам Долина накинулась с обвинениями на покупательницу 10:18Дело на миллиард: рейтинг показал, какие юридические услуги стали самыми дорогими 09:38Евгений Ткачук раскрыл главную аферу фильма "Волчок" 08:37Доктор Мясников назвал неожиданный препарат, вызывающий кашель: вы удивитесь 08:00Вирусы наступают: всё, что нужно знать о мерах защиты 04:10Pantone назвал главный цвет 2026 года – "Облачный танцор": с чем сочетать и где использовать 04:05Где лучше всего встречать 2026 год Лошади, чтобы обрести счастье 00:47Не делайте этого 8 декабря или зима заморозит удачу на весь год – 5 запретных дел по народным приметам Климента
Эти подарки могут рассердить Красную Огненную Лошадь в 2026 году – не дарите это ни в коем случае

Эти подарки могут рассердить Красную Огненную Лошадь в 2026 году – не дарите это ни в коем случае
107

Когда приближаются праздники, многие из нас начинают задумываться о том, какие подарки выбрать для своих близких.

Однако к 2026 году, который пройдет под знаком Красной Огненной Лошади, важно учитывать особенности этого символа года. Если не подойти к выбору подарка с умом, можно непреднамеренно рассердить Лошадь и вызвать негативные последствия.

Огненная Лошадь — это символ свободы, движения и ярких эмоций. Именно поэтому к выбору подарков стоит подходить с особой тщательностью. Под запретом окажутся любые острые предметы, такие как ножи, ножницы и наборы с лезвиями. Эти вещи символизируют разрывы и могут «разрезать» отношения, что абсолютно не понравится Лошади. Она ценит гармонию и позитивные эмоции, поэтому лучше избегать всего, что может вызвать негативные ассоциации.

Кроме того, Лошадь не одобрит подарки, ограничивающие ее свободу. Клетки для животных, сложные настольные игры или даже ремни могут восприниматься как символы ограничения. Огненная энергия этого знака требует пространства и свободы, и любые попытки ее ограничить могут привести к недовольству. Даже предметы, связанные с водой, такие как аквариумы или фонтанчики, лучше оставить без внимания — они могут ослабить огненную энергию Лошади.

Подарки-намеки тоже могут вызвать раздражение у этого знака. Литература по саморазвитию, спортивный инвентарь или ежедневники с лозунгами могут восприниматься как давление. Лошадь не терпит навязывания мнений и предпочитает самостоятельно делать выбор. Также следует избегать старинных вещей, которые могут тянуть назад и нарушать стремление Лошади к новому. Лучше выбирать современные, легкие и вдохновляющие подарки.

Важно помнить, что даже самые вкусные блюда на праздничном столе не гарантируют увлекательного вечера для гостей. Чтобы праздник прошел легко и весело, стоит заранее продумать небольшую программу. Хорошая новость заключается в том, что для организации трех простых и забавных игр не потребуются дополнительные расходы — достаточно вашего хорошего настроения.

Выбирая подарки в 2026 году, помните о характере Красной Огненной Лошади. Избегайте острых предметов, ограничивающих свободу вещей и намеков. Вместо этого выбирайте что-то современное и вдохновляющее, чтобы порадовать этот огненный знак и сделать праздник незабываемым. С учетом всех этих рекомендаций ваш подарок станет настоящим сюрпризом и принесет радость как вам, так и вашим близким.

10 декабря 2025, 19:23
Фото: Freepik
NEWS.ru✓ Надежный источник

