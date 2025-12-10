Долина обвинила покупательницу в ситуации с жильем Тесты Надежда Бабкина потеряла все свои бренды Игры Сонник

Среда 10 декабря

"Замена Самойловой?": Джиган перестал скрывать связь с разведенной Алсу

412

В российском шоу-бизнесе случаются союзы, в которые невозможно поверить, даже увидев их собственными глазами.

Интернет гудит от самой неожиданной сплетни сезона. Алсу, в прошлом году пережившая болезненный развод с Яном Абрамовым после 18 лет брака, и Джиган, чей брак с Оксаной Самойловой, похоже, окончательно распался, стали неразлучны.

Поклонники в недоумении: неужели это новый роман? Уж слишком странно они смотрятся вместе. С одной стороны — королева лиричных баллад, с другой — отец русского "чила", прославившийся не столько хитами, сколько загулами. Но химия, которую заметили между ними, оказалась не любовной, а сугубо профессиональной. Хотя и с очень личным подтекстом.

Разгадка внезапной близости проста: Алсу и Джиган подготовили совместный трек под названием "Зима". И это, пожалуй, самый странный дуэт года. Артисты проводят много времени в студии, и инсайдеры намекают, что дело может не ограничиться одной песней — речь идет о возможном совместном альбоме.

Но самое интересное в этой истории — не музыка, а то, что происходит за закрытыми дверями студии. Алсу, чей собственный брак рухнул, неожиданно взяла на себя роль наставницы для рэпера. В одном из интервью она проговорилась, что дала Джигану совет: "Им с Оксаной нужно сесть и поговорить, чтобы сохранить семью".

Так что "связь", о которой все говорят, действительно есть. Но это не романтическая интрижка, а скорее сеанс психотерапии под бит, который, возможно, выльется в главный хит этой зимы.

10 декабря 2025, 12:01
Джиган. Фото: Youtube / @gaz_live
соцсети• Требует проверки

Алсу Ралифовна Абрамова

Алсу Ралифовна Абрамова певица

 Денис Александрович Устименко-Вайнштейн (Джиган)

Денис Александрович Устименко-Вайнштейн (Джиган) рэп-исполнитель

