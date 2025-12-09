Насмехавшийся над россиянами артист остался без концертов и гражданства

Популярный комик снова столкнулся с отменой своего выступления в России. И хотя организаторы ссылаются на технические проблемы, настоящая причина, похоже, куда серьезнее.



Скандал разгорелся в Обнинске Калужской области. 8 декабря в местном Доме ученых должен был состояться концерт комика Нурлана Сабурова, но всего за день до мероприятия его внезапно отменили. Официальная причина звучит почти анекдотично — срочная необходимость отремонтировать крышу.

Однако, как сообщает телеграм-канал Mash, дело может быть вовсе не в протекающей кровле. По их информации, концерт могли отменить из-за просьб неких общественников.

Что ему припомнили?

Предположительно, причиной недовольства стали шутки комика, которые он отпускал еще осенью 2022 года на концерте в Алма-Ате. Тогда Сабуров, по мнению некоторых, насмехался над россиянами, которые массово переехали в Казахстан. Похоже, что эхо тех выступлений докатилось до него только сейчас.

Это уже не первый раз

Отмена в Обнинске — не единичный случай. Это уже часть тревожной тенденции для артиста. Как утверждается, в ноябре были отменены его концерты в Нижневартовске и Екатеринбурге. Представитель юмориста тогда подтвердил отмены и пообещал, что всем зрителям вернут деньги за билеты.

Проблемы с законом и попытки получить паспорт

Ко всему прочему, эта история накладывается на недавние проблемы Сабурова с законом в России. В мае этого года его задержали в московском аэропорту Шереметьево. Причиной стало нарушение миграционного законодательства, за которое комику выписали штраф в 5 тысяч рублей.

Ирония ситуации в том, что, по сообщениям СМИ, Нурлан Сабуров, будучи гражданином Казахстана, уже несколько лет пытается получить российское гражданство. Теперь, на фоне отмены концертов и "черных меток" от общественников, этот процесс может стать еще сложнее.