Невестка вынуждена донашивать старые вещи за Наташей Королевой: Ей как раз

Певица Наташа Королева открыто поделилась интересной деталью своей жизни – она отдает невестке свою старую одежду.

Мелисса Волынкина, жена ее сына Архипа, с удовольствием донашивает вещи, которые когда-то принадлежали знаменитой свекрови. Наташа рассказала о своем отношении к гардеробу и о том, как она распрощалась с ненужными вещами.

"Знаете, я не шмоточница. Мне большая гардеробная и не нужна. Если я поняла, что какая-то вещь лежит без дела и не пригодилась, то она уходит дальше", — призналась певица.

Она отметила, что старается делиться одеждой, особенно если речь идет о более простых нарядах. "Если что-то попроще, то там целая очередь выстраивается", — добавила Наташа, подчеркивая, что у нее есть свои любимые вещи, которые она не спешит отдавать.

По словам Королевой, Мелисса сейчас находится в таком же размере, как она сама была десять лет назад. Это обстоятельство делает процесс передачи одежды довольно простым: "Кутюрные маленькие платья и шубки отдаю... Ей как раз", — с улыбкой отметила она.

Недавно Наташа также сообщила о том, что в ее подмосковном особняке начался капитальный ремонт с перепланировкой. Вместе с мужем Сергеем Глушко они временно переехали в гостевой дом. Певица с энтузиазмом рассказала о своих планах: "Я придумала нечто особенное", — однако от раскрытия всех деталей пока воздержалась.

Кроме того, стало известно, что после завершения ремонта у Глушко появится собственная мастерская для занятий живописью. Это увлечение стало важной частью его жизни, и новая студия позволит ему развивать свои творческие способности. На территории их дома также будет построена большая веранда для семейных праздников, что создаст уютную атмосферу для встреч с близкими.

Не стоит забывать и о том, что Наташа активно поддерживает своих родных. Ее мама Людмила Порывай ранее сообщала, что певица помогает не только ей, но и всем родственникам.