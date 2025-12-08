Спрос на отели российского курортного города в новогодние каникулы вырос на треть

Россияне проявили активный интерес к новогоднему отдыху в Анапе. Это подтверждается ростом спроса на отели в этом курортном городе.

По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), в 2025 году количество бронирований увеличилось на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Это свидетельствует о том, что Анапу выбирают все больше туристов для встречи Нового года и проведения каникул.

Наибольшая доля продаж приходится на новогодние праздники, где 40% всех бронирований осуществляется именно на канун Нового года. Интересно, что в этот период наблюдается снижение цен на размещение — в среднем на 10%, что делает стоимость номера около 18,2 тысячи рублей. Однако, начиная с января, цены значительно возрастают, увеличиваясь почти на 50%. Это связано с высоким спросом на отдых в Анапе после новогодних праздников.

Эксперты объясняют такой интерес к Анапе несколькими факторами. Во-первых, курорт предлагает широкий выбор качественных отелей с системой "все включено", что особенно привлекает туристов, стремящихся к комфортному отдыху.

Многие гостиницы предлагают спа-процедуры и хорошо развитую инфраструктуру, что создает идеальные условия для отдыха и восстановления сил. Кроме того, в последние годы наблюдается активное развитие сегмента люксовых отелей, многие из которых работают по системе "ультра все включено". Эти заведения ориентированы на семейный отдых и предлагают множество услуг для детей и взрослых.

Параллельно с ростом интереса к Анапе, аналитики сервиса путешествий "Туту" составили список доступных мест для отдыха в России на новогодние праздники. В этом списке оказались регионы, где стоимость отдыха не превышает 30 тысяч рублей на двоих. В топ вошли Псковская, Орловская и Волгоградская области. Это говорит о том, что россияне ищут разнообразные варианты для проведения праздников — как в популярных курортных зонах, так и в менее известных регионах.

Таким образом, Анапу можно считать одним из самых привлекательных направлений для новогоднего отдыха в России. С учетом растущего спроса и разнообразия предложений, курорт продолжает укреплять свои позиции на туристическом рынке. Важно отметить, что выбор места для отдыха зависит не только от ценовой политики, но и от качества предоставляемых услуг. Анапу отличает высокий уровень сервиса и возможность наслаждаться всеми прелестями зимнего отдыха у моря.

С учетом всех этих факторов, можно с уверенностью сказать, что Анапу ждет успешный туристический сезон в новогодние каникулы. Россияне все больше осознают преимущества отдыха на отечественных курортах, и Анапу можно смело назвать одним из лидеров среди них.