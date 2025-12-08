Спрос на отели российского курортного города в новогодние каникулы вырос на треть

Долина обвинила покупательницу в ситуации с жильем Тесты Надежда Бабкина потеряла все свои бренды Игры Сонник

Понедельник 8 декабря

20:04Спрос на отели российского курортного города в новогодние каникулы вырос на треть 19:42Адвокат оценил претензию Долиной в иске к Лурье на фоне громкого дела 19:15Сформируется ли в Москве к Новому году снежный покров — синоптик дала ответ 18:11На резкую смену внешнего вида Глюкозы отреагировала психоаналитик: Тетушку понесло 16:54Станислав Ярушин рассказал о способах привить молодежи любовь к Родине через медиаконтент 16:17Буланова внезапно столкнулась с финансовыми трудностями: Не могу себе позволить 14:36Сложный тест для настоящих знатоков фильма "Служебный роман": вспомни эти факты 13:18Битва банков: Клео.ру выбирает лучшее приложение года – ваш голос может стать решающим 11:45Акция "Добрая елка" проходит более чем на 100 площадках столицы 11:26Отдавшая деньги мошенникам Долина накинулась с обвинениями на покупательницу 10:18Дело на миллиард: рейтинг показал, какие юридические услуги стали самыми дорогими 09:38Евгений Ткачук раскрыл главную аферу фильма "Волчок" 08:37Доктор Мясников назвал неожиданный препарат, вызывающий кашель: вы удивитесь 08:00Вирусы наступают: всё, что нужно знать о мерах защиты 04:10Pantone назвал главный цвет 2026 года – "Облачный танцор": с чем сочетать и где использовать 04:05Где лучше всего встречать 2026 год Лошади, чтобы обрести счастье 00:47Не делайте этого 8 декабря или зима заморозит удачу на весь год – 5 запретных дел по народным приметам Климента 21:29Ни за что не ешьте это на ночь: не будете спать и наберете вес 18:34Пепел в шампанском – невкусно и не работает: 5 современных ритуалов на Новый год, которые вам понравятся 15:05Вирус просто исчез: ученые сообщили о полном излечении пациента от ВИЧ 12:41Вы пьете коллаген, а морщины на месте? 5 причин, почему это деньги на ветер 09:39Может усугубить состояние: врач объяснил, полезен ли контрастный душ на самом деле 04:06Мозг опаздывает на 20 минут: простой трюк против переедания, о котором вы не знаете 00:17Деньги утекут из дома: что наши предки не советовали делать 7 декабря, чтобы не остаться нищим и несчастным 21:44"Новогодней сказки все меньше": Любовь Успенская сделала грустное признание в канун праздников 18:25"За деньги – да": астролог Володина вынесла жестокий приговор Долиной 15:44Сделайте это простое действие в канун Нового года и будете купаться в деньгах: этому учат нас народные приметы 12:11"Ответ зимней хандре": "Эксмо" готовит главное шоу зимы 09:02Не надевайте это ни в коем случае 6 декабря, чтобы не разругаться с самыми близкими 06:48Мошенники отобрали квартиру у семьи Пригожина: Мы столкнулись с несправедливостью 03:09Известный врач опроверг миф о существовании правильного питания 00:19Эти 10 пород собак идеально подходят для жизни в квартире 21:27Опаснее 100 сигарет и в 5 раз повышает риск рака: врачи бьют тревогу из-за этой привычки 20:33Лариса Долина согласилась отдать покупательнице деньги за квартиру, но есть нюанс 19:24Вечный спор в салате: что лучше – майонез или сметана? Отвечают врачи 18:06Сделайте перед сном всего одну вещь – и сможете выспаться как за две ночи: техника "4-7-8" 17:41"Я что, на квартиру кого-то обманула?": Лолита нанесла сокрушительный удар по Ларисе Долиной 16:10"Продажи растут": PR-эксперт раскрыл, как бойкот Долиной обернулся для нее золотым дождем 15:23Назван главный тренд новогоднего стола 2026: легкий и готовится быстро 13:58Надежда Бабкина переживает серьезную потерю – время сыграло против артистки 12:45В прогремевшем на всю страну деле с квартирой Долиной случился новый поворот 12:02Соколовский и его жена сообщили о поступающих им угрозах о похищением сына 11:10Сколько денег готовы потратить россияне на зимние путешествия – исследование дало ответ 10:03Ушел из жизни культовый актер из фильма "Мортал Комбат" – легенду оплакивает весь мир 09:06Популярная певица откровенно рассказала о зависимости Димы Билана: Получай удовольствие 06:29Адвокат раскрыл простой способ защиты россиян от "эффекта Долиной" 03:40Педиатр назвала самую распространенную ошибку при расстройстве желудка 00:17Год Красной Огненной Лошади 2026: выбираем подарок для каждого знака зодиака 00:17"Песня года": какие сюрпризы готовит главный новогодний концерт страны 21:14Пока все обсуждали развод: SHAMAN и Мизулина вместе оказались в шаге от гибели
Спрос на отели российского курортного города в новогодние каникулы вырос на треть

Спрос на отели российского курортного города в новогодние каникулы вырос на треть
95

Россияне проявили активный интерес к новогоднему отдыху в Анапе. Это подтверждается ростом спроса на отели в этом курортном городе.

По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), в 2025 году количество бронирований увеличилось на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Это свидетельствует о том, что Анапу выбирают все больше туристов для встречи Нового года и проведения каникул.

Наибольшая доля продаж приходится на новогодние праздники, где 40% всех бронирований осуществляется именно на канун Нового года. Интересно, что в этот период наблюдается снижение цен на размещение — в среднем на 10%, что делает стоимость номера около 18,2 тысячи рублей. Однако, начиная с января, цены значительно возрастают, увеличиваясь почти на 50%. Это связано с высоким спросом на отдых в Анапе после новогодних праздников.

Эксперты объясняют такой интерес к Анапе несколькими факторами. Во-первых, курорт предлагает широкий выбор качественных отелей с системой "все включено", что особенно привлекает туристов, стремящихся к комфортному отдыху.

Многие гостиницы предлагают спа-процедуры и хорошо развитую инфраструктуру, что создает идеальные условия для отдыха и восстановления сил. Кроме того, в последние годы наблюдается активное развитие сегмента люксовых отелей, многие из которых работают по системе "ультра все включено". Эти заведения ориентированы на семейный отдых и предлагают множество услуг для детей и взрослых.

Параллельно с ростом интереса к Анапе, аналитики сервиса путешествий "Туту" составили список доступных мест для отдыха в России на новогодние праздники. В этом списке оказались регионы, где стоимость отдыха не превышает 30 тысяч рублей на двоих. В топ вошли Псковская, Орловская и Волгоградская области. Это говорит о том, что россияне ищут разнообразные варианты для проведения праздников — как в популярных курортных зонах, так и в менее известных регионах.

Таким образом, Анапу можно считать одним из самых привлекательных направлений для новогоднего отдыха в России. С учетом растущего спроса и разнообразия предложений, курорт продолжает укреплять свои позиции на туристическом рынке. Важно отметить, что выбор места для отдыха зависит не только от ценовой политики, но и от качества предоставляемых услуг. Анапу отличает высокий уровень сервиса и возможность наслаждаться всеми прелестями зимнего отдыха у моря.

С учетом всех этих факторов, можно с уверенностью сказать, что Анапу ждет успешный туристический сезон в новогодние каникулы. Россияне все больше осознают преимущества отдыха на отечественных курортах, и Анапу можно смело назвать одним из лидеров среди них.

Шоу-бизнес в Telegram

8 декабря 2025, 20:04
Фото: Freepik
Российский союз туриндустрии ✓ Надежный источник

Сколько денег готовы потратить россияне на зимние путешествия – исследование дало ответ

Адвокат оценил претензию Долиной в иске к Лурье на фоне громкого дела

Адвокат оценил претензию Долиной в иске к Лурье на фоне громкого дела
Адвокат Алексей Гавришев, управляющий партнер юридической компании AVG Legal, прокомментировал ситуацию, связанную с иском певицы Ларисы Долиной к Полине Лурье. В этом иске Долина указывает на неосмотрительность Лурье при покупке квартиры, утверждая, что она должна была проявить "разумную осмотрительность" в процессе сделки.

Сформируется ли в Москве к Новому году снежный покров — синоптик дала ответ

Сформируется ли в Москве к Новому году снежный покров — синоптик дала ответ
С приближением Нового года москвичи с нетерпением ожидают зимней сказки. Одним из важнейших вопросов остается наличие снежного покрова в столице. Ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале поделилась оптимистичными прогнозами относительно формирования снега к праздникам.

На резкую смену внешнего вида Глюкозы отреагировала психоаналитик: Тетушку понесло

На резкую смену внешнего вида Глюкозы отреагировала психоаналитик: Тетушку понесло
Резкое преображение певицы Глюкозы стало настоящей сенсацией и вызвало множество обсуждений как в прессе, так и среди почитателей ее творчества. Ее новый имидж, который кардинально отличается от прежнего образа скромной артистки, стал темой обсуждения для многих поклонников и экспертов.

Станислав Ярушин рассказал о способах привить молодежи любовь к Родине через медиаконтент

Станислав Ярушин рассказал о способах привить молодежи любовь к Родине через медиаконтент
Известный российский актер и музыкант Станислав Ярушин поделился своими мыслями о том, как привить молодежи любовь к Родине через медиаконтент. В условиях быстроменяющегося мира, где молодое поколение активно потребляет информацию и развлекательный контент, важно находить новые подходы к патриотическому воспитанию.

Буланова внезапно столкнулась с финансовыми трудностями: Не могу себе позволить

Буланова внезапно столкнулась с финансовыми трудностями: Не могу себе позволить
Татьяна Буланова в последнее время активно занимается вопросами жилья. Несмотря на свою популярность и плотный гастрольный график, артистка решила, что настало время для серьезных шагов в сфере недвижимости.

