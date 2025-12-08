Адвокат оценил претензию Долиной в иске к Лурье на фоне громкого дела

Адвокат Алексей Гавришев, управляющий партнер юридической компании AVG Legal, прокомментировал ситуацию, связанную с иском певицы Ларисы Долиной к Полине Лурье.

В этом иске Долина указывает на неосмотрительность Лурье при покупке квартиры, утверждая, что она должна была проявить "разумную осмотрительность" в процессе сделки. По мнению артистки, Лурье проигнорировала важные обстоятельства, которые могли сигнализировать о возможном искажении воли истца.

Суть претензии Долиной заключается в том, что покупатель не может полностью скрываться за формулой "я ничего не знал". Российская судебная практика постепенно движется к тому, что добросовестность предполагает активные действия со стороны покупателя. Это означает, что человек должен проверять основания сделки, обращать внимание на очевидные "красные флажки" и быть настороженным, если сделка кажется слишком выгодной. Долина считает, что Лурье была обязана заметить аномалии в условиях сделки и мотиве продавца, отмечает Рамблер.

Гавришев отметил, что обоснованность аргумента о непроявленной осмотрительности зависит от конкретных обстоятельств. Если цена квартиры была рыночной, документы были в порядке, а сделка прошла регистрацию, то говорить об отсутствии осмотрительности сложно. Однако если имелись очевидные признаки проблем — такие как торопливая продажа или цена ниже рыночной — тогда у иска есть основание. Российские суды нередко признают сделки ничтожными именно из-за того, что покупатель "должен был понимать", что что-то не так.

Адвокат также прокомментировал вопрос о том, должны ли покупатели жилья выявлять обстоятельства, искажающие волю другой стороны. Формально такая обязанность не предусмотрена, и покупатели не обязаны проводить психологическую экспертизу продавца. Тем не менее, суды все чаще ожидают от покупателей минимальной юридической аккуратности. Это включает в себя проверку правоустанавливающих документов, изучение истории объекта и согласие всех собственников. В современных реалиях это становится необходимым условием для сохранения статуса добросовестного приобретателя.

Гавришев подчеркнул, что случай с Долиной является показателем текущих тенденций в судебной практике. Суды постепенно повышают требования к осмотрительности покупателей недвижимости. Теперь покупатель не может рассчитывать на защиту в случае, если он просто заявил, что ничего не знал. Особенно это актуально в ситуациях с известными личностями или когда условия сделки вызывают сомнения. Суд будет внимательно разбирать такие дела и учитывать все обстоятельства.