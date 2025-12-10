Роботы в санях и шкатулки по цене автомобиля: как бизнес-леди спасает 230-летний русский промысел

Акционер и член совета директоров фабрики "Федоскино" Евгения Гладкина рассказала, как знаменитый промысел получил вторую жизнь.



Миссия — спасти "русскую душу"



Все началось с семейной коллекции. В семье Евгении хранились старинные федоскинские шкатулки, которым по 100-150 лет — те самые, за которыми за рубежом охотятся коллекционеры, выкладывая на аукционах десятки тысяч долларов.

"Когда мы с супругом увидели эту фабрику на торгах, то единогласно решили приобрести, — делится Евгения. — После всем известных событий февраля 2022 года в нас появилось такое очень глубокое желание выбрать для инвестиций проект внутри страны, с "русской душой"".

Это было не просто бизнес-решение, а настоящая миссия — вернуть интерес к тому, что всегда считалось фамильной драгоценностью и передавалось по наследству, сообщает Клео.ру. И это в год, когда промыслу исполняется 230 лет!

От 10 мастеров до 100: что изменилось на фабрике?

Картина, которую застали новые владельцы, была удручающей: старое здание, почти полное банкротство и всего 10 мастеров, которые продолжали работать.

"Мы собрали новую команду — сегодня наш штат – более 100 мастеров, — начали внедрять современные технологии, открыли магазин в Москве, обновили сайт, социальные сети", — рассказывает Евгения.

Главным прорывом стало то, что на фабрику пришла молодежь — талантливые художники, которые остались после стажировки, увидев здесь перспективу. Но при всех нововведениях главное осталось неизменным — ручное производство и высочайшее качество. Никакого масс-маркета. Работа над одной шкатулкой, как и сто лет назад, может занимать от 2 месяцев до полугода.

Роботы, балерины и шары на века

Возрождение промысла — это не только сохранение старого, но и создание нового. Фабрика уже успела удивить несколькими смелыми проектами:

Ювелирная коллекция. В сотрудничестве с ювелирным домом появились изящные серьги с миниатюрами на тему балета.

Новогодние шары "на века". В этом году фабрика выпускает большие шары из папье-маше ручной работы. "Они недешевы, — признается Евгения, — но, когда вы покупаете такой шар, то точно еще несколько поколений будут украшать им свою елку".

Коллаборация с Atomic Heart. А вот теперь — самое интересное! На классических федоскинских шкатулках появились сюжеты из популярной компьютерной игры: механизированные балерины, жар-птицы и роботы в русских санях. И эти шкатулки уже пользуются огромной популярностью у коллекционеров.

Что дальше? Туризм и новые коллаборации

В планах — открытие бутиков "Федоскино" и сотрудничество с известными часовыми и ювелирными брендами. Но главная мечта — превратить само село Федоскино в крупный туристический центр, куда будут приезжать и взрослые, и дети, чтобы своими глазами увидеть, как рождается чудо.