"Трусы за 500, не заморачивайтесь": стилист Влад Лисовец рассказал, в чем лучше встречать Новый год

Забудьте о скромности, тихих посиделках в пижамах с оленями и скучных серых мышах, ведь к нам мчится Огненная Лошадь, а она дама с характером и требует настоящего шоу.



Влад Лисов выдал, пожалуй, самое гениальное напутствие для встречи 2026 года, которое моментально рискует стать народной мудростью. Его главный модный вердикт прозвучал в шоу "Дерзкая готовка" с Ляйсан Утяшевой.

"Буду в красном костюме, возьму трусы рублей за 500, новые, чистые, может даже в клеточку… Многие могут купить красные носки. Вообще новогоднюю ночь встречаем в красном, оранжевом, глубоком желтом цвете. Купите то, что вы будете потом носить, не заморачивайтесь", — заявил Лисовец.

И ведь не поспоришь, потому что синие от холода части тела еще никого не украшали, а Лошадь любит горячих и энергичных, так что утепляемся бюджетно, но эффективно, чтобы не дрожать как осиновый лист, а гарцевать уверенно.

Огненный красный

Если же говорить о том, что надеть поверх стратегически важного утепления, то правило здесь одно — горите ярче, чем гирлянда, замкнувшая от перенапряжения. Красный цвет в эту ночь становится вашей второй кожей, символизируя страсть, напор и готовность брать от жизни все, поэтому смело надевайте алое платье или костюм цвета чилийского перца.

Встречайте Новый год-2026 с уверенностью и комфортом

Влад Лисовец своим напутствием напоминает нам о главном: Новый год — это не только повод для внешних преобразований, но и время для внутреннего комфорта и радости. Совместив практичный подход к выбору основы гардероба с яркими, энергичными цветами и динамичными фасонами, соответствующими году Огненной Лошади, вы создадите не просто красивый, но и гармоничный образ. Это позволит вам встретить 2026 год во всеоружии: с уверенностью в себе, готовностью к новым свершениям и ощущением праздника, который останется с вами надолго.