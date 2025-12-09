Гжель, бублики и золото: как нарядить елку в самом модном стиле этого сезона

Забудьте о скучных пластиковых шарах и колючей мишуре. В этом году главный тренд в новогоднем декоре – теплый, душевный и очень узнаваемый русский стиль



Не спешите представлять себе музейный экспонат или бабушкин сундук. Клео.ру рассказал, как создать современную и стильную елку, которая станет центром притяжения в вашем доме.

Три кита: красный, белый, золотой

Чтобы елка выглядела гармонично, начните с правильной палитры. В основе русского стиля лежат три цвета, с которыми невозможно ошибиться:

Белый — отвечает за чистоту, снег и "зимнее" настроение.

Красный — создает ощущение праздника и торжества.

Золотой — добавляет тепла и собирает всю композицию воедино.

Даже самые простые игрушки в этой гамме будут смотреться цельно и нарядно.

От хохломы до соломы: какие игрушки выбрать?

Именно игрушки задают характер. Чтобы попасть в тренд, ищите расписные элементы: шары под гжель или хохлому, фигурки птиц, лошадок или ангелов. Они станут главным акцентом.

В качестве "фона" идеально подойдут:

Деревянные подвески: звезды, снежинки, маленькие домики.

Соломенные украшения: легкие, натуральные и очень уютные.

Игривые акценты: если хочется добавить немного иронии, повесьте пару мини-матрешек или крошечных балалаек.

Добавьте уюта: ленты, мешковина и... пшеница?

Чтобы елка выглядела по-настоящему современно, важно смешивать фактуры. Вместо мишуры используйте ленты из бархата или простого льна. А чтобы добавить композиции "домашнего" тепла и объема, попробуйте неожиданный, но очень гармоничный акцент — небольшие декоративные пучки пшеницы.

Самый душевный декор: бублики и баранки

Вот он, секретный ингредиент по-настоящему русской елки! Сушки и баранки, подвешенные на тонких ленточках, создают ту самую атмосферу уюта, которую невозможно повторить пластиком. Можно развесить их по одной или даже собрать в небольшую гирлянду.

Правильный свет: забудьте о холодном мерцании

Русский стиль — это про тепло и живой огонь. Поэтому холодные синие или белые LED-гирлянды здесь не подойдут. Выбирайте огоньки с максимально теплым, мягким светом, напоминающим пламя свечи. И никаких агрессивных режимов мигания — только спокойное, "живое" мерцание.

Главное правило: как не превратить елку в винегрет

С русским стилем легко переборщить. Чтобы этого не случилось, придерживайтесь принципа баланса. Если у вас есть яркие расписные игрушки, не стоит перегружать елку десятками других элементов. Красота этого стиля — в сочетании простых натуральных материалов и одного-двух выразительных акцентов. Пусть ваша елка будет не перегруженной, а душевной.