Гжель, бублики и золото: как нарядить елку в самом модном стиле этого сезона

Долина обвинила покупательницу в ситуации с жильем Тесты Надежда Бабкина потеряла все свои бренды Игры Сонник

Топ новостей недели

Попавшая в опалу у народа Лариса Долина угодила в эпицентр нового скандалаПопавшая в опалу у народа Лариса Долина угодила в эпицентр нового скандала Нас обманывали десятилетиями: "вредная" куриная шкурка оказалась эликсиром молодостиНас обманывали десятилетиями: "вредная" куриная шкурка оказалась эликсиром молодости Снял кольцо через месяц после свадьбы: что на самом деле происходит в семье SHAMANа?Снял кольцо через месяц после свадьбы: что на самом деле происходит в семье SHAMANа? Пострадавшая от народного гнева Долина решилась на отчаяный шагПострадавшая от народного гнева Долина решилась на отчаяный шаг

Лента новостей

Вторник 9 декабря

14:32Гжель, бублики и золото: как нарядить елку в самом модном стиле этого сезона 13:31"Мама, звезда, ремикс": всплыли шокирующие детали дела Долиной, о которых все молчали 12:52"Трусы за 500, не заморачивайтесь": стилист Влад Лисовец рассказал, в чем лучше встречать Новый год 11:26"Подогревают из-за рубежа средствами иноагентов": эксперт объяснил, кто на самом деле раздувает скандал с Долиной 10:09Счастливый Буйнов заинтриговал публику: Я женился 09:22Насмехавшийся над россиянами артист остался без концертов и гражданства 08:32"Я рада, что ее спускают на землю": Айза назвала тех, кто на самом деле стоит за "отменой" Долиной 06:50Забытые обиды и старые связи: декабрь перевернет жизнь одного знака зодиака с ног на голову 03:06Ему пророчили проблемы со здоровье: ответ Газманова со сцены заставил зал остолбенеть 00:42"Вот тебе, бабушка, и Юрьев день": почему 9 декабря так легко остаться с пустыми карманами 21:5156-летняя Бледанс откровенно заговорила о старении: Может морщина появиться где угодно 21:04Лед, огни и Конек-огонек: чем заняться на ВДНХ этой зимой, чтобы не замерзнуть 20:04Спрос на отели российского курортного города в новогодние каникулы вырос на треть 19:42Адвокат оценил претензию Долиной в иске к Лурье на фоне громкого дела 19:15Сформируется ли в Москве к Новому году снежный покров — синоптик дала ответ 18:11На резкую смену внешнего вида Глюкозы отреагировала психоаналитик: Тетушку понесло 16:54Станислав Ярушин рассказал о способах привить молодежи любовь к Родине через медиаконтент 16:17Буланова внезапно столкнулась с финансовыми трудностями: Не могу себе позволить 14:36Сложный тест для настоящих знатоков фильма "Служебный роман": вспомни эти факты 13:18Битва банков: Клео.ру выбирает лучшее приложение года – ваш голос может стать решающим 11:45Акция "Добрая елка" проходит более чем на 100 площадках столицы 11:26Отдавшая деньги мошенникам Долина накинулась с обвинениями на покупательницу 10:18Дело на миллиард: рейтинг показал, какие юридические услуги стали самыми дорогими 09:38Евгений Ткачук раскрыл главную аферу фильма "Волчок" 08:37Доктор Мясников назвал неожиданный препарат, вызывающий кашель: вы удивитесь 08:00Вирусы наступают: всё, что нужно знать о мерах защиты 04:10Pantone назвал главный цвет 2026 года – "Облачный танцор": с чем сочетать и где использовать 04:05Где лучше всего встречать 2026 год Лошади, чтобы обрести счастье 00:47Не делайте этого 8 декабря или зима заморозит удачу на весь год – 5 запретных дел по народным приметам Климента 21:29Ни за что не ешьте это на ночь: не будете спать и наберете вес 18:34Пепел в шампанском – невкусно и не работает: 5 современных ритуалов на Новый год, которые вам понравятся 15:05Вирус просто исчез: ученые сообщили о полном излечении пациента от ВИЧ 12:41Вы пьете коллаген, а морщины на месте? 5 причин, почему это деньги на ветер 09:39Может усугубить состояние: врач объяснил, полезен ли контрастный душ на самом деле 04:06Мозг опаздывает на 20 минут: простой трюк против переедания, о котором вы не знаете 00:17Деньги утекут из дома: что наши предки не советовали делать 7 декабря, чтобы не остаться нищим и несчастным 21:44"Новогодней сказки все меньше": Любовь Успенская сделала грустное признание в канун праздников 18:25"За деньги – да": астролог Володина вынесла жестокий приговор Долиной 15:44Сделайте это простое действие в канун Нового года и будете купаться в деньгах: этому учат нас народные приметы 12:11"Ответ зимней хандре": "Эксмо" готовит главное шоу зимы 09:02Не надевайте это ни в коем случае 6 декабря, чтобы не разругаться с самыми близкими 06:48Мошенники отобрали квартиру у семьи Пригожина: Мы столкнулись с несправедливостью 03:09Известный врач опроверг миф о существовании правильного питания 00:19Эти 10 пород собак идеально подходят для жизни в квартире 21:27Опаснее 100 сигарет и в 5 раз повышает риск рака: врачи бьют тревогу из-за этой привычки 20:33Лариса Долина согласилась отдать покупательнице деньги за квартиру, но есть нюанс 19:24Вечный спор в салате: что лучше – майонез или сметана? Отвечают врачи 18:06Сделайте перед сном всего одну вещь – и сможете выспаться как за две ночи: техника "4-7-8" 17:41"Я что, на квартиру кого-то обманула?": Лолита нанесла сокрушительный удар по Ларисе Долиной 16:10"Продажи растут": PR-эксперт раскрыл, как бойкот Долиной обернулся для нее золотым дождем
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Гжель, бублики и золото: как нарядить елку в самом модном стиле этого сезона

Гжель, бублики и золото: как нарядить елку в самом модном стиле этого сезона
77

Забудьте о скучных пластиковых шарах и колючей мишуре. В этом году главный тренд в новогоднем декоре – теплый, душевный и очень узнаваемый русский стиль

Не спешите представлять себе музейный экспонат или бабушкин сундук. Клео.ру рассказал, как создать современную и стильную елку, которая станет центром притяжения в вашем доме.

Три кита: красный, белый, золотой

Чтобы елка выглядела гармонично, начните с правильной палитры. В основе русского стиля лежат три цвета, с которыми невозможно ошибиться:

  • Белый — отвечает за чистоту, снег и "зимнее" настроение.
  • Красный — создает ощущение праздника и торжества.
  • Золотой — добавляет тепла и собирает всю композицию воедино.

Даже самые простые игрушки в этой гамме будут смотреться цельно и нарядно.

От хохломы до соломы: какие игрушки выбрать?

Именно игрушки задают характер. Чтобы попасть в тренд, ищите расписные элементы: шары под гжель или хохлому, фигурки птиц, лошадок или ангелов. Они станут главным акцентом.

В качестве "фона" идеально подойдут:

  • Деревянные подвески: звезды, снежинки, маленькие домики.
  • Соломенные украшения: легкие, натуральные и очень уютные.
  • Игривые акценты: если хочется добавить немного иронии, повесьте пару мини-матрешек или крошечных балалаек.

Добавьте уюта: ленты, мешковина и... пшеница?

Чтобы елка выглядела по-настоящему современно, важно смешивать фактуры. Вместо мишуры используйте ленты из бархата или простого льна. А чтобы добавить композиции "домашнего" тепла и объема, попробуйте неожиданный, но очень гармоничный акцент — небольшие декоративные пучки пшеницы.

Самый душевный декор: бублики и баранки

Вот он, секретный ингредиент по-настоящему русской елки! Сушки и баранки, подвешенные на тонких ленточках, создают ту самую атмосферу уюта, которую невозможно повторить пластиком. Можно развесить их по одной или даже собрать в небольшую гирлянду.

Правильный свет: забудьте о холодном мерцании

Русский стиль — это про тепло и живой огонь. Поэтому холодные синие или белые LED-гирлянды здесь не подойдут. Выбирайте огоньки с максимально теплым, мягким светом, напоминающим пламя свечи. И никаких агрессивных режимов мигания — только спокойное, "живое" мерцание.

Главное правило: как не превратить елку в винегрет

С русским стилем легко переборщить. Чтобы этого не случилось, придерживайтесь принципа баланса. Если у вас есть яркие расписные игрушки, не стоит перегружать елку десятками других элементов. Красота этого стиля — в сочетании простых натуральных материалов и одного-двух выразительных акцентов. Пусть ваша елка будет не перегруженной, а душевной.

Шоу-бизнес в Telegram

9 декабря 2025, 14:32
Фото сгенерировано нейросетью
Клео.ру✓ Надежный источник

По теме

Что повесить на елку в 2026 году, чтобы Новый год подарил изобилие

Елка не на том месте: как украсить дом к 2026 году, чтобы впустить в него счастье и достаток

"Мама, звезда, ремикс": всплыли шокирующие детали дела Долиной, о которых все молчали

"Мама, звезда, ремикс": всплыли шокирующие детали дела Долиной, о которых все молчали
Когда вся страна следила за судебной драмой Ларисы Долиной, казалось, что история началась и закончилась продажей одной квартиры. Но просочившиеся в сеть детали из материалов суда рисуют совершенно иную, куда более мрачную картину. Новые подробности дела Ларисы Долиной превращают его из светского скандала в настоящую криминальную сагу, где главная героиня выглядит совсем не так, как мы привыкли думать.

"Трусы за 500, не заморачивайтесь": стилист Влад Лисовец рассказал, в чем лучше встречать Новый год

"Трусы за 500, не заморачивайтесь": стилист Влад Лисовец рассказал, в чем лучше встречать Новый год
Забудьте о скромности, тихих посиделках в пижамах с оленями и скучных серых мышах, ведь к нам мчится Огненная Лошадь, а она дама с характером и требует настоящего шоу. Влад Лисов выдал, пожалуй, самое гениальное напутствие для встречи 2026 года, которое моментально рискует стать народной мудростью.

"Подогревают из-за рубежа средствами иноагентов": эксперт объяснил, кто на самом деле раздувает скандал с Долиной

"Подогревают из-за рубежа средствами иноагентов": эксперт объяснил, кто на самом деле раздувает скандал с Долиной
Оказывается, волна хейта в адрес певицы может быть совсем не такой спонтанной, как кажется. Конфликт вокруг элитной недвижимости Ларисы Долиной перестал быть просто темой для сплетен на кухне.

Счастливый Буйнов заинтриговал публику: Я женился

Счастливый Буйнов заинтриговал публику: Я женился
Александр Буйнов рассказал о своей личной жизни. На недавней Российской национальной музыкальной премии "Виктория-2025" певец Александр Буйнов заинтриговал публику, заявив, что его служба в армии прошла "отлично".

Насмехавшийся над россиянами артист остался без концертов и гражданства

Насмехавшийся над россиянами артист остался без концертов и гражданства
Популярный комик снова столкнулся с отменой своего выступления в России. И хотя организаторы ссылаются на технические проблемы, настоящая причина, похоже, куда серьезнее. Скандал разгорелся в Обнинске Калужской области.

Выбор читателей

08/12ПндВирусы наступают: всё, что нужно знать о мерах защиты 09/12ВтрНасмехавшийся над россиянами артист остался без концертов и гражданства 08/12ПндОтдавшая деньги мошенникам Долина накинулась с обвинениями на покупательницу 08/12ПндДоктор Мясников назвал неожиданный препарат, вызывающий кашель: вы удивитесь 07/12ВскНи за что не ешьте это на ночь: не будете спать и наберете вес 09/12Втр"Я рада, что ее спускают на землю": Айза назвала тех, кто на самом деле стоит за "отменой" Долиной