Гжель, бублики и золото: как нарядить елку в самом модном стиле этого сезона

Не спешите представлять себе музейный экспонат или бабушкин сундук. Клео.ру рассказал, как создать современную и стильную елку, которая станет центром притяжения в вашем доме.
Три кита: красный, белый, золотой
Чтобы елка выглядела гармонично, начните с правильной палитры. В основе русского стиля лежат три цвета, с которыми невозможно ошибиться:
- Белый — отвечает за чистоту, снег и "зимнее" настроение.
- Красный — создает ощущение праздника и торжества.
- Золотой — добавляет тепла и собирает всю композицию воедино.
Даже самые простые игрушки в этой гамме будут смотреться цельно и нарядно.
От хохломы до соломы: какие игрушки выбрать?
Именно игрушки задают характер. Чтобы попасть в тренд, ищите расписные элементы: шары под гжель или хохлому, фигурки птиц, лошадок или ангелов. Они станут главным акцентом.
В качестве "фона" идеально подойдут:
- Деревянные подвески: звезды, снежинки, маленькие домики.
- Соломенные украшения: легкие, натуральные и очень уютные.
- Игривые акценты: если хочется добавить немного иронии, повесьте пару мини-матрешек или крошечных балалаек.
Добавьте уюта: ленты, мешковина и... пшеница?
Чтобы елка выглядела по-настоящему современно, важно смешивать фактуры. Вместо мишуры используйте ленты из бархата или простого льна. А чтобы добавить композиции "домашнего" тепла и объема, попробуйте неожиданный, но очень гармоничный акцент — небольшие декоративные пучки пшеницы.
Самый душевный декор: бублики и баранки
Вот он, секретный ингредиент по-настоящему русской елки! Сушки и баранки, подвешенные на тонких ленточках, создают ту самую атмосферу уюта, которую невозможно повторить пластиком. Можно развесить их по одной или даже собрать в небольшую гирлянду.
Правильный свет: забудьте о холодном мерцании
Русский стиль — это про тепло и живой огонь. Поэтому холодные синие или белые LED-гирлянды здесь не подойдут. Выбирайте огоньки с максимально теплым, мягким светом, напоминающим пламя свечи. И никаких агрессивных режимов мигания — только спокойное, "живое" мерцание.
Главное правило: как не превратить елку в винегрет
С русским стилем легко переборщить. Чтобы этого не случилось, придерживайтесь принципа баланса. Если у вас есть яркие расписные игрушки, не стоит перегружать елку десятками других элементов. Красота этого стиля — в сочетании простых натуральных материалов и одного-двух выразительных акцентов. Пусть ваша елка будет не перегруженной, а душевной.