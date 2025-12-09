Долина получила от покупательницы аванс перед сделкой по продаже квартиры

Скандала, связанный с продажей элитной квартиры Ларисы Долиной, продолжает набирать обороты.

В процессе сделки с Полиной Лурье, 35-летней матерью-одиночкой, артистка получила аванс в размере 1 миллиона рублей. Однако, несмотря на сделку, Полина так и не смогла въехать в приобретенное жилье.

Летом прошлого года Лариса Долина продала свою пятикомнатную квартиру в Хамовниках. После того как сделка была завершена, она передала деньги мошенникам, которые обещали положить их на "безопасные" счета. В результате этого действия суд вернул недвижимость певице, оставив Полину Лурье без квартиры и без 112 миллионов рублей.

Недавно в этом деле появились новые детали. Полина Лурье, ищущая новое жилье, наткнулась на объявление о продаже квартиры и через риелтора Дениса Бурова узнала, что недвижимость принадлежит знаменитой певице. В квартире она заметила портреты Долиной, что подтвердило ее подозрения. После встречи с артисткой Лурье внесла задаток в 1 миллион рублей и получила расписку от Долиной. "В тот день Лариса Александровна вела себя спокойно и естественно", — отметила Полина.

Однако вскоре после этого начались проблемы. Когда Долина должна была освободить квартиру, она этого не сделала. В то же время Полина начала получать угрозы через мессенджер от некоего "Игоря Андреевича". Ситуация ухудшилась после ареста агента Бурова. При следующем визите в квартиру Лурье встретила охрана, которая не впустила ее внутрь. В результате она вызвала полицию и отправилась на допрос, сообщает телеграм-канал "112".

Ранее Лариса Долина заявила, что намерена вернуть деньги Полине Лурье. Однако певица призналась, что на данный момент у нее нет возможности вернуть всю сумму сразу, поэтому она предложила делать это по частям. Это решение не устроило покупательницу квартиры. Верховный суд России назначил рассмотрение дела по жалобе на решения нижестоящих инстанций по иску Долиной к Лурье на 16 декабря.

Директор певицы Сергей Пудовкин сообщил о том, что здоровье Ларисы сильно пошатнулось за последнее время. "Человек попал в катастрофическую жизненную ситуацию — и финансовую, и моральную, а самое главное, эмоциональную", — подчеркнул он. Этот случай стал настоящим испытанием для артистки и ее близких, а также привлек внимание общественности к проблемам мошенничества в сфере недвижимости.