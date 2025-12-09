Долина обвинила покупательницу в ситуации с жильем Тесты Надежда Бабкина потеряла все свои бренды Игры Сонник

Попавшая в опалу у народа Лариса Долина угодила в эпицентр нового скандала

Вторник 9 декабря

21:01Долина получила от покупательницы аванс перед сделкой по продаже квартиры
Долина получила от покупательницы аванс перед сделкой по продаже квартиры
Скандала, связанный с продажей элитной квартиры Ларисы Долиной, продолжает набирать обороты.

В процессе сделки с Полиной Лурье, 35-летней матерью-одиночкой, артистка получила аванс в размере 1 миллиона рублей. Однако, несмотря на сделку, Полина так и не смогла въехать в приобретенное жилье.

Летом прошлого года Лариса Долина продала свою пятикомнатную квартиру в Хамовниках. После того как сделка была завершена, она передала деньги мошенникам, которые обещали положить их на "безопасные" счета. В результате этого действия суд вернул недвижимость певице, оставив Полину Лурье без квартиры и без 112 миллионов рублей.

Недавно в этом деле появились новые детали. Полина Лурье, ищущая новое жилье, наткнулась на объявление о продаже квартиры и через риелтора Дениса Бурова узнала, что недвижимость принадлежит знаменитой певице. В квартире она заметила портреты Долиной, что подтвердило ее подозрения. После встречи с артисткой Лурье внесла задаток в 1 миллион рублей и получила расписку от Долиной. "В тот день Лариса Александровна вела себя спокойно и естественно", — отметила Полина.

Однако вскоре после этого начались проблемы. Когда Долина должна была освободить квартиру, она этого не сделала. В то же время Полина начала получать угрозы через мессенджер от некоего "Игоря Андреевича". Ситуация ухудшилась после ареста агента Бурова. При следующем визите в квартиру Лурье встретила охрана, которая не впустила ее внутрь. В результате она вызвала полицию и отправилась на допрос, сообщает телеграм-канал "112".

Ранее Лариса Долина заявила, что намерена вернуть деньги Полине Лурье. Однако певица призналась, что на данный момент у нее нет возможности вернуть всю сумму сразу, поэтому она предложила делать это по частям. Это решение не устроило покупательницу квартиры. Верховный суд России назначил рассмотрение дела по жалобе на решения нижестоящих инстанций по иску Долиной к Лурье на 16 декабря.

Директор певицы Сергей Пудовкин сообщил о том, что здоровье Ларисы сильно пошатнулось за последнее время. "Человек попал в катастрофическую жизненную ситуацию — и финансовую, и моральную, а самое главное, эмоциональную", — подчеркнул он. Этот случай стал настоящим испытанием для артистки и ее близких, а также привлек внимание общественности к проблемам мошенничества в сфере недвижимости.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова откровенно поделилась своими переживаниями по поводу внешности. Она призналась, что в какой-то момент своей жизни испытывала недовольство своим обликом.

Певица Наташа Королева открыто поделилась интересной деталью своей жизни – она отдает невестке свою старую одежду. Мелисса Волынкина, жена ее сына Архипа, с удовольствием донашивает вещи, которые когда-то принадлежали знаменитой свекрови.

В Москве ожидается резкое похолодание, которое наступит в выходные дни. По словам Татьяны Поздняковой, ведущего специалиста информационного агентства "Метеоновости", в столицу придут настоящие морозы.

Известная своим ярким характером и страстью певица Сати Казанова поделилась своими размышлениями о том, как замужество и материнство изменили ее жизнь. В интервью изданию Леди Mail певица рассказала о своем опыте совместной жизни с итальянцем Стефано Тиоццо, с которым она счастливо живет уже девять лет.

Забудьте о скучных пластиковых шарах и колючей мишуре. В этом году главный тренд в новогоднем декоре – теплый, душевный и очень узнаваемый русский стиль Не спешите представлять себе музейный экспонат или бабушкин сундук.

