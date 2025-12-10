"Люблю": Седокова слила в Сеть интимную переписку с тем, кто ответил ей взаимностью

Пока пресса обсуждает личную жизнь Анны Седоковой, которая в прошлом году пережила настоящую трагедию, а хейтеры предрекают ей одиночество, певица сделала неожиданный ход.



Анна Седокова, чье имя в последние месяцы не сходит со страниц скандальной хроники, наконец-то показала, кто является главным мужчиной в ее жизни. На фоне тяжелого и публичного бракоразводного процесса с баскетболистом Янисом Тиммой, слухов о личных кризисах, а после всего этого еще и тяжелой потери, певица нашла источник безусловной любви.

В своих соцсетях Анна выложила скриншот интимной переписки, который трогает до слез.

"Я тебя люблю, сильно скучаю по тебе и целую", — шлет Анне молодой человек.

Этим по уши влюбленным в нее юношей оказался ее сын Гектор. Для Седоковой этот диалог — больше, чем просто милый семейный момент. Это мощный манифест. В то время как ее "взрослая" личная жизнь периодически рушится под прицелами камер, а бывшие возлюбленные становятся героями новостей, маленький сын остается ее главной опорой.

Этим постом Анна словно ставит точку в обсуждениях: пусть вокруг бушуют штормы, разводы и сплетни, у нее есть мужчина, который никогда не предаст и для которого она всегда будет идеальной.